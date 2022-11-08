من هو إيفلين روتشيلد أبرز أفراد العائلة اليهودية التي تتحكم باقتصاد العالم؟

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وطن- توفي المصرفي البريطاني “إيفلين دي روتشيلد”، عن عمر يناهز 91 عامًا، بعد عقود من العمل قضاها هذا المصرفي المعروف في توحيد الأذرع البريطانية والفرنسية لسلالة “روتشيلد” الشهيرة، وكان أحد المستشارين الماليين لتلك العائلة.

علاقة إيفيلين روتشيلد والملكة إليزابيث الثانية

تقول صحيفة “نيويورك تايمز“، إن إيفيلين لم يكن شخصاً ألمعياً في بداياته، لكنّه استطاع في النهاية بلوغَ مناصب متقدّمة في إدرة أصول العائلة، وترقّى إلى منصب رئيس مجلس الإدارة.

وكان يتمتع بنفوذ كبير في الشؤون المالية والسياسية لبريطانيا، والحديث هنا خاصة عن علاقته بالعائلة المالكة، وتحديداً الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

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استطاع “إيفيلين روتشيلد” -مثل أسلافه- تكوينَ شبكةٍ معقدة من العلاقات القوية مع الحكومة البريطانية ووسائل الإعلام الإخبارية والمجتمعات المالية والتجارية.

حيث أصبح رئيسًا لمجلة “الإيكونوميست”، ومديرًا لمجموعة صحف اللورد بيفربروك، ورئيسًا لاتحاد البنوك التجارية البريطانية ودار الأوراق المالية.

حتى أنه عمل بوصفه مستشارًا ماليًا للملكة إليزابيث الثانية، التي منحته وسام فارس في عام 1989.

تقاطع مصالح آل روتشيلد بالحكومات البريطانية

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لقد كان لاعباً رئيسياً في جهود رئيسة الوزراء “مارغريت تاتشر”، لخصخصة الصناعات البريطانية المملوكة للدولة على غرار تقاليد أسلافه.

وخلال حكومة المحافظين برئاسة “تاتشر”، من 1979 إلى 1990، ساعد السيد روتشيلد في الوفاء بسياستها المميزة للخصخصة، وبيع الصناعات المملوكة للدولة والأصول الأخرى إلى الشركات الخاصة، ظاهريًا لتحسين إنتاجيتها، وزيادة المنافسة، وخفض القوى العاملة، وإضعاف النقابات العمالية وجمع الأموال لحكومة محاصرة بالإضرابات والركود الوطني.

توفي “إيفلين دي روتشيلد”، سليل فرع لندن من العائلة الأشهر عالمياً في مجال البنوك الأوروبية.

العائلة التي تولّت خصخصة خطوط السكك الحديدية وقطاع الفولاذ والفحم في بريطانيا، والتي ساعدت في تمويل الاستحواذ على قناة السويس وهزيمة نابليون.

ولفهم السلطة الكبيرة لهذه العائلة في تاريخ أوروبا، يذكر أنها، موّلت جيوش أوروبا في الحروب النابليونية، وأنقذت بنك إنجلترا في أزمة سيولة، وكان لها دور فعال في تمرير قانون إلغاء العبودية لعام 1833، وموّلت شراء بريطانيا عام 1875 لحصة مسيطرة في قناة السويس، حتى أنها ساعدت في تمويل إنشاء مترو أنفاق لندن.

مَن هي عائلة روتشيلد؟

يعود تاريخ العائلة المصرفية الشهيرة إلى قرابة 213 عاماً، وهي عائلة ألمانية من فرانكفورت، من اليهود الأشكناز (الأوروبيين).

كان الأب تاجراً صغيراً أرسل أبناءه في 1821 لمدن أوروبية لتوسيع أعمال العائلة. سافر كلّ واحد منهم إلى لندن وباريس وفرانكفورت وفيينا ونابولي.

ساهمت العائلة بمساعدة النمسا في ضائقة مالية، وكذلك الحال مع بريطانيا.

خلال القرن الـ19، امتلكت العائلة أكبرَ ثروة في العالم، وكذلك في التاريخ الحديث.