الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
الرئيسيةحياتنازوجة رئيس الفيفا اللبنانية تغازل الجزائريين بكلمات مؤثرة (فيديو)
حياتنا

زوجة رئيس الفيفا اللبنانية تغازل الجزائريين بكلمات مؤثرة (فيديو)

لينا الأشقر زوجة جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

كتب فهمي الورغمي
زوجة رئيس الفيفا watanserb.com
زوجة رئيس الفيفا
- Advertisement -

وطن- بكلماتٍ راقت لمُحبي المنتخب الجزائري ومشجعيه على السوشيال ميديا، وجّهت اللبنانية لينا الأشقر، زوجة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “جياني إنفانتينو، رسالةً خاصة للجزائريين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022، المزمع انطلاقها بدايةً من 20 نوفمبر الجاري بقطر.

لينا الأشقر توجّه رسالة إلى الجزائريين

وصرّحت “الأشقر” لموقع “سبور تيم بالعربي SporTeam AR“، في معرض حديثها عن الخيبة التي واجهها الكثيرون بعد إقصاء المنتخب الجزائري من التأهل لنهائيات مونديال قطر، بقولها: إن “المنتخب الجزائري سيكون في قلوبنا خلال مونديال قطر، كرة القدم هكذا ربح وخسارة”.

- Advertisement -

وأضافت: “عندما تفوز اليوم تفرح وعندما تخسر غدا تحزن، لكن عندما تخسر تقول يجب أن تقول سأفوز غدا”.

وأكدت: “أتمنى مشاهدة المنتخب الجزائري في المرة القادمة، وأنتم موجودون بقلوبنا”.

رئيس الفيفا يصل سلطنة عُمان بعد أن أغلقت قطر الباب في وجه الإمارات ورفضت مشاركتها في تنظيم مونديال 2022

يذكر هنا أن “لينا الأشقر” سبق وعملت -قبل زواجها- سكرتيرة في الاتحاد اللبناني لكرة القدم، عندما كان برئاسة “نبيل الراعي” وأمينه العام “رهيف علامة”.

- Advertisement -

“لينا الأشقر”، هي أيضاً زوجة رئيس “الفيفا” السويسري-الإيطالي “جياني إنفانتينو”، وقد ولدت في بلدة “بر الخريبة” بقضاء الشوف في لبنان.

تزوجت و”إنفانتينو” منذ عام 2001، ولهما الآن أربع بنات: التوأم أليسيا وصابرينا (19 عاماً)، وشانيا (17)، وابنتهما الصغيرة داليا ذات 11 ربيعاً.

غياب الجزائر عن مونديال قطر 2022

وينطلق مونديال قطر 2022 بعد أيام قليلة (12 يوماً)، وسط غياب عدد من المنتخبات العربية ذات التاريخ الكروي المتميز والحديث هنا، خاصة عن مصر والجزائر.

حيث يغيب منتخب “محاربي الصحراء” المتوّجين ببطولة إفريقيا وكأس العرب، عن العرس المونديالي بعد فشله في تجاوز التصفيات المؤهلة.

الرئيس التنفيذي لمونديال قطر ناصر الخاطر: هكذا سنتعامل مع “المخمورين” و”المثليين”

يُذكر هنا، أنه وبعد تصدّر المنتخب الجزائري مجموعته في التصفيات، اصطدم بالمنتخب الكاميروني في المباراة الفاصلة، التي تحدد هوية المتأهل لكأس العالم.

لكن وعلى الرغم من التفوق خارج الجزائر بنتيجة 1-0، لم يتمكّنْ أبناء المدرب “جمال بلماضي” من التأهل بعد الخسارة على أرضهم 2-1.

وتعود آخر مشاركة للجزائر في كأس العالم إلى عام 2014 في البرازيل، عندما أُقصي الخضر على يد ألمانيا في دور الـ16.

تلك المباراة -التاريخية- التي أدى قدم فيها المنتخب الجزائري أداءً بطولياً أمام نظيره الألماني، في ثمن نهائي كأس العالم مساء 30 يونيو 2014، رغم خسارته بنتيجة 1-2، بعد الوقت الإضافي، بعد أن انتهى الوقت الرسمي بالتعادل صفراً لصفر، فوق عُشب ملعب “بييرا-ريو”، في مدينة بورتو أليغري البرازيلية.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

خطاب ملك المغرب.. فعل سياسة الأمر الواقع وتجاهل الجزائر والبوليساريو

رياضة

الفيفا يُخاطب المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 برسالة نارية

تقارير

هاجمت المغرب بشراسة.. الجزائر تكشف ما دار في الكواليس حول حضور محمد السادس للقمة!

الهدهد

موقع جزائري يهاجم محمد السادس ويكشف سر “مناورة” دعوته لتبون

الهدهد

العملة الجزائرية الجديدة تثير غضب سياسيين وصحفيين فرنسيين..لماذا؟(شاهد)

الهدهد

جزر الإمارات المحتلة حاضرة بالقمة العربية في الجزائر.. ما علاقة البحرين؟

الهدهد

تبون:سنطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة في هذه الحالة

الهدهد

ما فعلته الجزائر بمهاجرين سوريين وفلسطينيين صادم

الهدهد

تحية خاصة من تبون لممثل ملك المغرب بالقمة تلفت الأنظار (فيديو)

تقارير

هل فشلت “قمة الجزائر” قبل أن تبدأ؟.. “لم الشمل العربي” عنوان نظري

الهدهد

“البرهان رئيسا لفلسطين”.. إعلام الجزائر يثير السخرية قبيل القمة العربية

الهدهد

بخط يده.. رسالة أمير قطر الوالد للجزائريين قبل أكثر من 60 عاما

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“عرين الأسود” تكشف تفاصيل معركة أسطورية بنابلس بعد تكتم الاحتلال على خسائره

طالب سعودي سحل زميله المصري وفقأ عينه.. ومطالبات “بحق زياد”

فيديو مؤلم.. نقل جماعي لجثامين السوريين الغرقى في بحر الجزائر

هذا ما قاله الشيخ “الخليلي” عن الاختلاط بحفل تخرج كلية مزون

شام.. طفلة سورية “معجزة” تبهر العالم في “تحدي القراءة العربي”

“نيوم”.. تسريبات عن خطة محمد بن سلمان لتمويل حلمه الأسطوري

أول ظهور للطفل ضحية الكلاب الضالة بسلطنة عمان ومفاجأة غير متوقعة

ضخمة.. تفاصيل استثمارات سعودية جديدة في نيوكاسل يونايتد

ورقة يانصيب جعلت أمريكي مليارديرا وسوري “محظوظ” كان له نصيب

عريس وعروسه بفيديو صادم أمام المدعوين! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC