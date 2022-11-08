زوجة رئيس الفيفا اللبنانية تغازل الجزائريين بكلمات مؤثرة (فيديو)

- Advertisement -

وطن- بكلماتٍ راقت لمُحبي المنتخب الجزائري ومشجعيه على السوشيال ميديا، وجّهت اللبنانية لينا الأشقر، زوجة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “جياني إنفانتينو، رسالةً خاصة للجزائريين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022، المزمع انطلاقها بدايةً من 20 نوفمبر الجاري بقطر.

لينا الأشقر توجّه رسالة إلى الجزائريين

وصرّحت “الأشقر” لموقع “سبور تيم بالعربي SporTeam AR“، في معرض حديثها عن الخيبة التي واجهها الكثيرون بعد إقصاء المنتخب الجزائري من التأهل لنهائيات مونديال قطر، بقولها: إن “المنتخب الجزائري سيكون في قلوبنا خلال مونديال قطر، كرة القدم هكذا ربح وخسارة”.

- Advertisement -

وأضافت: “عندما تفوز اليوم تفرح وعندما تخسر غدا تحزن، لكن عندما تخسر تقول يجب أن تقول سأفوز غدا”.

وأكدت: “أتمنى مشاهدة المنتخب الجزائري في المرة القادمة، وأنتم موجودون بقلوبنا”.

يذكر هنا أن “لينا الأشقر” سبق وعملت -قبل زواجها- سكرتيرة في الاتحاد اللبناني لكرة القدم، عندما كان برئاسة “نبيل الراعي” وأمينه العام “رهيف علامة”.

زوجة رئيس “الفيفا” الجديد لبنانية كانت أكبر داعميه ..لينا الأشقر، أم لأربع بنات من زوجها،… https://t.co/TLHI36BGff pic.twitter.com/Et1fGk90iv — راي اليوم (@raialyoum1) February 27, 2016

- Advertisement -

“لينا الأشقر”، هي أيضاً زوجة رئيس “الفيفا” السويسري-الإيطالي “جياني إنفانتينو”، وقد ولدت في بلدة “بر الخريبة” بقضاء الشوف في لبنان.

تزوجت و”إنفانتينو” منذ عام 2001، ولهما الآن أربع بنات: التوأم أليسيا وصابرينا (19 عاماً)، وشانيا (17)، وابنتهما الصغيرة داليا ذات 11 ربيعاً.

هل تعلم أن Giovanni Infantino المدعو "Gianni"

الرئيس الحالي للـ #Fifa هو إيطالي الأصل زوجته #عربية من جنسية #لبنانية (في الصورة) تدعى "لينا الأشقر" (على اسمي Lina)😂

له منها 4 بنات هنّ: آليسيا، صبرينا، شانيا سيرينا، داليا نورا.

نحن #العرب كم نحن محظوظون😆

صهرنا رئيس الـ #Fifa😉😉 pic.twitter.com/7xPA9krfXP — Fifi Lina Fifi Lina … فيفي لينا فيفي لينا (@FifiLinaFifiLi1) December 19, 2021

غياب الجزائر عن مونديال قطر 2022

وينطلق مونديال قطر 2022 بعد أيام قليلة (12 يوماً)، وسط غياب عدد من المنتخبات العربية ذات التاريخ الكروي المتميز والحديث هنا، خاصة عن مصر والجزائر.

من هو المنتخب العربي الأقرب للتألق في مونديال قطر ؟؟ pic.twitter.com/lz8HTxedtN — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) November 4, 2022

حيث يغيب منتخب “محاربي الصحراء” المتوّجين ببطولة إفريقيا وكأس العرب، عن العرس المونديالي بعد فشله في تجاوز التصفيات المؤهلة.

يُذكر هنا، أنه وبعد تصدّر المنتخب الجزائري مجموعته في التصفيات، اصطدم بالمنتخب الكاميروني في المباراة الفاصلة، التي تحدد هوية المتأهل لكأس العالم.

📺 الآن عبر BeIN MAX 2 • ثمن النهائي كأس العالم 2014 🏆 🇩🇪 ألمانيا X الجزائر 🇩🇿 • مشاهدة ممتعة للجميع pic.twitter.com/mEz6SYddoe — عالم المونديال (@WC_Qatar22) November 4, 2022

لكن وعلى الرغم من التفوق خارج الجزائر بنتيجة 1-0، لم يتمكّنْ أبناء المدرب “جمال بلماضي” من التأهل بعد الخسارة على أرضهم 2-1.

وتعود آخر مشاركة للجزائر في كأس العالم إلى عام 2014 في البرازيل، عندما أُقصي الخضر على يد ألمانيا في دور الـ16.

تلك المباراة -التاريخية- التي أدى قدم فيها المنتخب الجزائري أداءً بطولياً أمام نظيره الألماني، في ثمن نهائي كأس العالم مساء 30 يونيو 2014، رغم خسارته بنتيجة 1-2، بعد الوقت الإضافي، بعد أن انتهى الوقت الرسمي بالتعادل صفراً لصفر، فوق عُشب ملعب “بييرا-ريو”، في مدينة بورتو أليغري البرازيلية.