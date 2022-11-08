حفل تخرج كلية مزون يثير غضب العمانيين لما شهده من تجاوزات(شاهد)

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وطن- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بموجةِ غضب عارمة ضد كلية مزون بمسقط، وذلك على إثر حفل التخرج الذي أقامته لخريجيها.

وأظهرت صوراً من حفل التخرج الطلابي اختلاطَ الخريجين بالخريجات على مقاعد الحفل، الأمر الذي تسبّب بسخط العمانيين.

🔴 يحدث الآن | حفل التخرج الرابع عشر لكلية مزون، وذلك في مسرح مدينة العرفان بـمسقط.@MazoonCol pic.twitter.com/SNcMT9sk58 — الاقتصادية (@snn_economy) November 8, 2022

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وسم “كلية مزون قيمنا خط أحمر” يتصدر تويتر

ورفضاً لما حدث وتعبيراً عن حالة الغضب، دشّن ناشطون على موقع التدوين المصغر “تويتر” وسماً بعنوان: “كلية مزون قيمنا خط أحمر”، تصدّرَ قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في السلطنة.

مغرّدون عبّروا عن غضبهم مما حدث

ومن خلال الوسم، هاجمَ المغرّدون إدارة الكلية لسماحها بحدوث مثل هذا الأمر، مؤكدين على ضرورة مراعاة القيم والعادات والتقاليد الإسلامية، مستنكرينَ ما جرى وكأنه حفل زفاق.

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وفي هذا السياق، قال “حبيب بن ناصر البراشدي” مُعبّراً عن غضبه: “هذه نتيجة الاستهتار بمبادئ الدين وتعاليمه وثقافة المجتمع العماني الأصيل.. وعلى كل من له يد أن يبرئ ذمته أمام الله والناس.. ولن ينفعه الصمت عن هذه المنكرات”.

هذه نتيجة الاستهتار بمبادئ الدين وتعاليمه وثقافة المجتمع العماني الأصيل..

وعلى كل من له يد أن يبرئ ذمته أمام الله والناس.. ولن ينفعه الصمت عن هذه المنكرات..#كلية_مزون_قيمنا_خط_احمر https://t.co/oB4ai3jGAt — حَبِيْبُ بنُ نَاصِر البَرَاشِدِي (@aboalrabee) November 9, 2022

وتساءَلَ آخرُ معبّراً عن استنكاره لما حدث بالقول: “إلى أين نتجه بعمان لماذا هذا الخلط بين الطلبة والطالبات في حفل تخرج كلية مزون”.

إلى أين نتجه بعمان لماذا هذا الخلط بين الطلبة والطالبات في حفل تخرج #كلية_مزون يا #كلية_مزون_قيمنا_خط_احمر #عُمان pic.twitter.com/DeDvUB12dV — عمان المحبه (@oman_br) November 9, 2022

وقال “عبدالمنعم بن راشد السعيدي”، غاضباً: “يا كلية مزون قيمنا خط احمر لا يمكن بتاتا السماح لكم بتجاوزها والتعدي عليها بسبب رغبة البعض ممن انتكست فطرته ويريد فرض أجندته الخبيثة على الجميع ولذلك من محاسبة من تسبب في التعدي على قيم هذا المجتمع الأصيلة”.

يا #كلية_مزون_قيمنا_خط_احمر لا يمكن بتاتا السماح لكم بتجاوزها والتعدي عليها بسبب رغبة البعض ممن انتكست فطرته ويريد فرض أجندته الخبيثة على الجميع

ولذلك من محاسبة من تسبب في التعدي على قيم هذا المجتمع الأصيلة — عبدالمنعم بن راشد السعيدي (@a_saidi1973) November 9, 2022

من جانبه، قال “إبراهيم البوصافي” تعليقاً على ما حدث من تجاوز للقيم: “رسالة ضمير وطني الوضع مشحون يكفي استفزازات وعشوائية وتخطب. ولأصحاب القرار متابعة الساحة فكريا وأخلاقيا واقتصاديا بنظرة الحكمة وما يحدث لتدارك الوضع”.

أما “أم ريان”، فقالت: “من أمن العقاب أساء الأدب، هل هناك ضوء أخضر لماذا نرى القيم تؤتى من كل باب،ولماذا يصرون على خلط الجنسين في كل محفل ،أين حدود الله التي امرنا ان لانقترب منها صونا للمجتمع من الفتنة بين الرجل والمرأة، لماذا نرى صوت الشيطان عاليا”.