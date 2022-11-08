الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
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الهدهد

حفل تخرج كلية مزون يثير غضب العمانيين لما شهده من تجاوزات(شاهد)

المغردون اعتبروا ما حدث تجاوزا للقيم والأخلاق

كتب سالم حنفي
حفل تخرج كلية مزون watanserb.com
حفل تخرج كلية مزون
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وطن- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بموجةِ غضب عارمة ضد كلية مزون بمسقط، وذلك على إثر حفل التخرج الذي أقامته لخريجيها.

وأظهرت صوراً من حفل التخرج الطلابي اختلاطَ الخريجين بالخريجات على مقاعد الحفل، الأمر الذي تسبّب بسخط العمانيين.

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وسم “كلية مزون قيمنا خط أحمر” يتصدر تويتر

ورفضاً لما حدث وتعبيراً عن حالة الغضب، دشّن ناشطون على موقع التدوين المصغر “تويتر” وسماً بعنوان: “كلية مزون قيمنا خط أحمر”، تصدّرَ قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في السلطنة.

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مغرّدون عبّروا عن غضبهم مما حدث

ومن خلال الوسم، هاجمَ المغرّدون إدارة الكلية لسماحها بحدوث مثل هذا الأمر، مؤكدين على ضرورة مراعاة القيم والعادات والتقاليد الإسلامية، مستنكرينَ ما جرى وكأنه حفل زفاق.

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وفي هذا السياق، قال “حبيب بن ناصر البراشدي” مُعبّراً عن غضبه: “هذه نتيجة الاستهتار بمبادئ الدين وتعاليمه وثقافة المجتمع العماني الأصيل.. وعلى كل من له يد أن يبرئ ذمته أمام الله والناس.. ولن ينفعه الصمت عن هذه المنكرات”.

وتساءَلَ آخرُ معبّراً عن استنكاره لما حدث بالقول: “إلى أين نتجه بعمان لماذا هذا الخلط بين الطلبة والطالبات في حفل تخرج كلية مزون”.

وقال “عبدالمنعم بن راشد السعيدي”، غاضباً: “يا كلية مزون قيمنا خط احمر لا يمكن بتاتا السماح لكم بتجاوزها والتعدي عليها بسبب رغبة البعض ممن انتكست فطرته ويريد فرض أجندته الخبيثة على الجميع ولذلك من محاسبة من تسبب في التعدي على قيم هذا المجتمع الأصيلة”.

من جانبه، قال “إبراهيم البوصافي” تعليقاً على ما حدث من تجاوز للقيم: “رسالة ضمير وطني الوضع مشحون يكفي استفزازات وعشوائية وتخطب. ولأصحاب القرار متابعة الساحة فكريا وأخلاقيا واقتصاديا بنظرة الحكمة وما يحدث لتدارك الوضع”.

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أما “أم ريان”، فقالت: “من أمن العقاب أساء الأدب، هل هناك ضوء أخضر لماذا نرى القيم تؤتى من كل باب،ولماذا يصرون على خلط الجنسين في كل محفل ،أين حدود الله التي امرنا ان لانقترب منها صونا للمجتمع من الفتنة بين الرجل والمرأة، لماذا نرى صوت الشيطان عاليا”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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