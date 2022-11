ترتيب الدوري الألماني بعد انتصار بايرن ميونخ الكبير فيردر بريمين

- Advertisement -

وطن- تصدر فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني 2022-2023، بعد فوزه العريض على فيردر بريمين بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال14.

وأحرز العملاق البافاري الهدف الأول داخل شباك الفريق المنافس فيردر بريمين، في الدقيقة ال6 عن طريق اللاعب جمال موسيالا.

كما وسجل سيرج غنابري الهاتريك في الدقائق ال22 وال28 وال82، وأحرز زميله ليون غوريتسكا الهدف الثالث لصالح بايرن ميونخ عند الدقيقة ال26.

بينما ختم بايرن ميونخ مهرجان أهدافه في مواجهة الفريق الضيف بريمين، في الدقيقة ال84، من توقيع اللاعب ماتيس تيل.

كما وسجل بريمين الهدف الوحيد للفريق في المباراة عن طريق أنتوني يونغ في الدقيقة ال10.

وتفوق حامل اللقب بايرن ميونخ على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة أمام نظيره بريمين، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 21 تسديدة، بينما استحوذ البافاري على الكرة بنسبة 61%.

ووصل عدد تسديدات فيردر بريمين إلى 6 تسديدات باتجاه شباك مرمى بايرن ميونخ، كما ووصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 39%.

كما وجاءت ترتيب الدوري الألماني الممتاز 2022-2023 (البوندسليفا)، قبل فترة التوقف الدولي، للاستعدادات لبدء مراسم بطولة كأس العالم 2022 قطر، على النحو الآتي:

(1) بايرن ميونخ 31 نقطة.

(2) فرايبورغ 27 نقطة.

(3) يونيون برلين 26 نقطة.

(4) بوروسيا دورتموند 25 نقطة.

(5) آينتراخت فرانكفورت 23 نقطة.

(6) أر بي لايبزيغ 22 نقطة.

(7) فيردر بريمين 21 نقطة.

(8) فولفسبورغ 20 نقطة.

Finishing our last home game with a win 💪🏽 Thanks for your support 👏🏽 pic.twitter.com/51cPYGva11

— Jamal Musiala (@JamalMusiala) November 8, 2022