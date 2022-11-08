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رياضة

ترتيب الدوري الألماني بعد انتصار بايرن ميونخ الكبير فيردر بريمين

منافسات الجولة ال14 من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
جدول ترتيب الدوري الألماني 2022-2023 watanserb.com
جدول ترتيب الدوري الألماني 2022-2023
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وطن- تصدر فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني 2022-2023، بعد فوزه العريض على فيردر بريمين بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال14.

وأحرز العملاق البافاري الهدف الأول داخل شباك الفريق المنافس فيردر بريمين، في الدقيقة ال6 عن طريق اللاعب جمال موسيالا.

مباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمين

كما وسجل سيرج غنابري الهاتريك في الدقائق ال22 وال28 وال82، وأحرز زميله ليون غوريتسكا الهدف الثالث لصالح بايرن ميونخ عند الدقيقة ال26.

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بينما ختم بايرن ميونخ مهرجان أهدافه في مواجهة الفريق الضيف بريمين، في الدقيقة ال84، من توقيع اللاعب ماتيس تيل.

كما وسجل بريمين الهدف الوحيد للفريق في المباراة عن طريق أنتوني يونغ في الدقيقة ال10.

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وتفوق حامل اللقب بايرن ميونخ على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة أمام نظيره بريمين، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 21 تسديدة، بينما استحوذ البافاري على الكرة بنسبة 61%.

ووصل عدد تسديدات فيردر بريمين إلى 6 تسديدات باتجاه شباك مرمى بايرن ميونخ، كما ووصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 39%.

جدول ترتيب الدوري الألماني 2022-2023

كما وجاءت ترتيب الدوري الألماني الممتاز 2022-2023 (البوندسليفا)، قبل فترة التوقف الدولي، للاستعدادات لبدء مراسم بطولة كأس العالم 2022 قطر، على النحو الآتي:

(1) بايرن ميونخ 31 نقطة.

(2) فرايبورغ 27 نقطة.

(3) يونيون برلين 26 نقطة.

(4) بوروسيا دورتموند 25 نقطة.

(5) آينتراخت فرانكفورت 23 نقطة.

(6) أر بي لايبزيغ 22 نقطة.

(7) فيردر بريمين 21 نقطة.

(8) فولفسبورغ 20 نقطة.

(9) بوروسيا مونشغلادباخ 19 نقطة.

(10) هوفنهايم 18 نقطة.

(11) ماينتس 18 نقطة.

(12) كولن 17 نقطة.

(13) شتوتغارت 14 نقطة.

(14) أوغسبورغ 14 نقطة.

(15) باير ليفركوزن 12 نقطة.

(16) هرتا برلين 11 نقطة.

(17) بوخوم 10 نقطة.

(18) شالكه 6 نقطة.

المصدروطن + صفحة بايرن ميونخ + الدوري الألماني
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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