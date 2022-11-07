الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
الرئيسيةالهدهدعميد مخابرات قطري سابق يوجّه سؤالاً مهماً للإمارات بعد حملة شيطنة تنظيم...
الهدهد

عميد مخابرات قطري سابق يوجّه سؤالاً مهماً للإمارات بعد حملة شيطنة تنظيم مونديال قطر

شاهين السليطي طرح تساؤلا عن مدى انتماء أبو ظبي للخليج

كتب خالد السعدي
تحريض الإمارات ضد مونديال قطر watanserb.com
تقرب مع قرب بدء مونديال قطر وحملات تشويه إماراتية كبيرة
- Advertisement -

وطن– أثار عميد المخابرات القطرية السابق “شاهين السليطي”، تساؤلاً مهمّاً، عما إذا كانت دولة الإمارات سيكون لها موقف داعم لقطر في ظلّ ما تتعرض له من حملات تشويه، بسبب استضافتها بطولة كأس العالم.

جاء ذلك بعدما وقعت أبو ظبي في حرج شديد، بعد الكشف عن تورّطها في حملات تحريض ضد قطر، دون أن تعقب السلطات الإماراتية على هذه الاتهامات.

وقال السليطي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: “في الفترة المتبقية قبل بدء افتتاح كاس العالم هل سنرى تصريح رسمي اماراتي يدعم قطر ويستنكر حملة التشكيك ضد تنظيم مونديال قطر ويثبت مقولة انا خليجي”، مختتما بوسم “انا عربي وادعم قطر”.

- Advertisement -

جاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن تورط إماراتي في إثارة حملات تحريض ضد قطر، لاستضافتها بطولة كأس العالم.

صحف ممولة إماراتياً تُحرّض ضد قطر

وشارك موقع مغربي مملوك إماراتياً، في الانخراط في حملة التشويه والتحريض ضد قطر، على الرغم من حجم التضامن العربي الواسع مع الدوحة وإشادة باستعداداتها لاستضافة الحدث العالمي.

- Advertisement -

وعمد موقع هسبريس الذي اشترته دولة الإمارات بمبلغ 25 مليون دولار ومجلس إدارته يقيم على أراضيها، إلى نشر سلسلة مواد إعلامية تهاجم قطر ومونديال كأس العالم.

وتنفيذاً لتعليمات إماراتية، لا يتوقف موقع هسبريس عن ترويج الأكاذيب بحقّ قطر، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة لا سيما من المغاربة، الذين يرتقبون مشاركة منتخبهم الوطني في كأس العالم في قطر.

من بين ذلك، نشر الموقع ما قال، إنه تحقيق صحفي بأنّ قطر قامت بعملية استخباراتية واسعة النطاق وطويلة الأمد ضد مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ”فيفا”، بمساعدة عملاء سابقين في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)‏، حيث كانت سويسرا مسرحاً رئيسياً لهذه العمليات.

وادّعى الموقع في التحقيق مجهول المصدر وعديم المصداقية، أنّ العملية الاستخباراتية كان هدفها منع خسارة قطر لكأس العالم بعدما تم منعها من ذلك عام 2010.

وزعم أنّ حجم أنشطة التجسس كبير، ودام ذلك لتسع سنوات بميزانية بلغ 378 مليون دولار، شملت أنشطة في خمس قارات.

في الوقت نفسه، كثفت صحيفة “العرب” المملوكة إماراتياً، حملتها التحريضية ضد مونديال كأس العالم في قطر، والانخراط في حملة التشويه الحاصلة.

وسبق أنْ نشرت الصحيفة المذكورة تقريراً بعنوان (ضاعت كرة القدم: مونديال الدوحة ينقلب إلى مونديال حقوق العمال)، وادّعت أنه “لم تفلح حملة العلاقات العامة القوية التي قامت بها قطر خلال السنوات الماضية في تأمين مونديال يكون عنوانه فقط كرة القدم”.

وزعمت أنّه “مع تقدم الوقت تبدو هذه الأولوية في تراجع، حيث غلبت أخبار حقوق العمال والنساء والمخاوف من القوانين الاجتماعية الصارمة على التوقعات بشأن نجاح التظاهرة الأكبر في العالم”.

حقد لسان بن زايد على قطر

الاستهداف الإماراتي كان أكثر وضوحاً بتصريح المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي المقرّب من محمد بن زايد، عن حقده الكبير من استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم، وذلك قبل أسبوعين فقط من انطلاق الحدث.

وقال المزروعي في تغريدة يلمّح فيها إلى دولة قطر واستضافتها للمونديال: “15 يوم تفصلنا على التخبط وعدم الخبرة”.

حملات تحريض إماراتية

وقبل أيام، كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، عن تمويل دولة الإمارات حملات تحريض ممنهجة ضد مونديال كأس العالم في دولة قطر.

وقال المجهر، إنه تمّ رصد جهات تدّعي أنها حقوقية وأعضاء في روابط مشجعي أندية في عدة بلدان أوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا، تنشط في الدعوة إلى مقاطعة كأس العالم، بعد تلقّيها مبالغ مالية بشكل سري من دولة الإمارات.

أضاف أنّ تلك الجهات تحاول إطلاق حملات بين جمهور أندية أوروبية تحظى بمتابعة شعبية في أوروبا، من أجل الترويج لحملات مقاطعة كأس العالم بتحريض من الإمارات.

وأشار إلى أنّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات المحلية -لا سيما في الدوريات الخمس الكبرى- على علمٍ بمثل هذه الأنشطة المسيسة، ويبحث اتخاذ إجراءاتٍ لكبح جماح تسييس الرياضة بالخلافات السياسية.

المصدرالمجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط + صحيفة العرب + تويتر + وكالات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

شام.. طفلة سورية “معجزة” تبهر العالم في “تحدي القراءة العربي”

الهدهد

صحيفة عبرية تؤكد فتح قنصلية إسرائيلية في قطر خلال المونديال

الهدهد

صحف غربية تهاجم قطر بصورة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان(شاهد)

الهدهد

القبض على ضابط مصري سابق بالإمارات.. ما علاقة مظاهرات 11/11″؟

الهدهد

سفير أبو ظبي يتضامن مع الحملات الغربية ضد قطر: المصالحة الخليجية وهمية ولن ننسى!

الهدهد

فيديو جديد لحريق دبي المروع.. التهم ناطحة سحاب بجوار برج خليفة

الهدهد

“اعتزال يوسف سيف”.. أحدث الشائعات في مسلسل استهداف قطر والمعلق الشهير يرد

الهدهد

منع 6000 مشجع أرجنتيني من حضور مونديال قطر 2022..لماذا؟!

الهدهد

صفعة للإمارات قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم في قطر

اقتصاد

طيران الإمارات تشتري 5 طائرات بوينج.. سبب إبرام الصفقة وتكلفتها الضخمة

الهدهد

موقع هسبريس المغربي يهاجم قطر.. تفاصيل صادمة عن ملاكه الجدد ومجلس إدارته!

الهدهد

لسان محمد بن زايد.. الإماراتي حمد المزروعي يُظهر حقدا ضد استضافة قطر للمونديال

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“عرين الأسود” تكشف تفاصيل معركة أسطورية بنابلس بعد تكتم الاحتلال على خسائره

طالب سعودي سحل زميله المصري وفقأ عينه.. ومطالبات “بحق زياد”

فيديو مؤلم.. نقل جماعي لجثامين السوريين الغرقى في بحر الجزائر

هذا ما قاله الشيخ “الخليلي” عن الاختلاط بحفل تخرج كلية مزون

شام.. طفلة سورية “معجزة” تبهر العالم في “تحدي القراءة العربي”

“نيوم”.. تسريبات عن خطة محمد بن سلمان لتمويل حلمه الأسطوري

أول ظهور للطفل ضحية الكلاب الضالة بسلطنة عمان ومفاجأة غير متوقعة

ضخمة.. تفاصيل استثمارات سعودية جديدة في نيوكاسل يونايتد

ورقة يانصيب جعلت أمريكي مليارديرا وسوري “محظوظ” كان له نصيب

عريس وعروسه بفيديو صادم أمام المدعوين! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC