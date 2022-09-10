أثناء نوم الجنود .. إحراق برج عسكري إسرائيلي في الخليل (شاهد)

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وطن– أصيب سبعة من جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي، داخل البرج العسكري المقام على مدخل بيت أمر شمالي مدينة الخليل.

جاء ذلك بعدما عندما تمكن عدد من الشبان من وضع إطارات مشتعلة على الباب الرئيسي للبرج العسكري.

وقالت مصادر محلية، إن الشبان استهدفوا البرج بعدد كبير من الزجاجات الحارقة وعبوات مصنوعة محليا ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

تغطية صحفية: "من محيط البرج العسكري الذي أحرقه ملثمون على مدخل بلدة بيت أمر شمال #الخليل". pic.twitter.com/U5y5Npdc12 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 10, 2022

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وأظهرت مقاطع مصورة، بثتها وسائل إعلام فلسطينية، الدخان يتصاعد من البرج العسكري بعد إحراقه.

وكان جنود الاحتلال نائمين عندما اشتعلت النيران عند مدخل البرج، وتسرب الدخان الكثيف إلى الداخل، ما أسفر عن إصابتهم بحالات اختناق.

تغطية صحفية: "ملــثمون يشعلون النار في برج عسكري لجنود الاحتلال أثناء نومهم داخله على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل". pic.twitter.com/88RJ4jmB15 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 10, 2022

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ووصلت عناصر من إسعاف نجمة داوود الحمراء إلى الموقع، وكذا عناصر من الدفاع المدني، في محاولة لإطفاء الحريق.

تغطية صحفية: "وصول سيارات الإسعاف لنقل الجنود المصابين بعد إحراق شبان للبرج العسكري على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل". pic.twitter.com/BOvpxQTZqq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 10, 2022

بالتزامن، خط شبان فلسطينيون شعارات وطنية على جدار البرج العسكري باسم الشهيد إبراهيم النابلسي وحركة فتح.

وأغلقت قوات الاحتلال، البوابة الحديدية عند مدخل بيت منذ الليلة الماضية وذلك بعد تعرض البرج العسكري لهجوم بزجاجة حارقة.

تغطية صحفية: "أنباء عن إصابة عدد من جنود الاحتلال بعد إحراق البرج العسكري على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل". pic.twitter.com/htNDERevwM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 10, 2022

في غضون ذلك، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح السبت، حملة مداهماتٍ في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.

وشن جيش الاحتلال، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة، وتم اقتياد من تم اعتقالهم إلى مراكز التحقيق.

واقتحم جيش الاحتلال بلدة جماعين في مدينة نابلس، وحاصر منزل مصطفى الكخشون واعتقل عددا من المواطنين هناك.

كما صادر جيش الاحتلال مركبات من بلدة جماعين، بالإضافة إلى تخريب ودمار خلفه في منازل المواطنين، بعد انسحابه من البلدة.

أما في مدينة جنين، اعتقل جيش الاحتلال الشاب ليث الأباوي من منزله في بلدة قباطية، فيما اقتحم منزل الأسير وسام تركمان ببلدة بير الباشا.

في الوقت نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر هايل غوادرة التركمان من قرية بير الباشا، بعد أن داهمت منزلي ذويهما، وفتشتهما.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال، شابا من مدينة القدس المحتلة أثناء تواجده قرب باب العامود في البلدة القديمة، واقتادته إلى أحد مراكزها؛ للتحقيق معه.‎