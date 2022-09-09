اشتباكات عنيفة بين لاعبي الجزائر والمغرب في نهائي كأس العرب للناشئين (فيديو)

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وطن- شهدت المباراة النهائية بين منتخب الجزائر والمغرب، اشتباكات عنيفة ومؤسفة بين لاعبي كلا المنتخبين في نهائي كأس العرب العرب للناشئين تحت سن 17 عاماً.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، عقب نهاية المباراة بين منتخب الجزائر والمغرب، التي انتهت بتتويج محاربو الصحراء (الجزائر) المستضيف لكأس العرب للناشئين 2022، اشتباكات واعتداءات بالضرب بين اللاعبين داخل أرضية ملعب المباراة.

منتخب الجزائر بطل كأس العرب للناشئين 2022

وتوج منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، بلقب كأس العرب تحت سن 17 عاماً، بعد الفوز على نظيره المغرب (أسود الأطلس) بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء المباراة بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

أحداث مؤسفة بعد نهاية لقاء الجزائر والمغرب في نهائي كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة#كأس_العرب_للناشئين_2022 pic.twitter.com/gcIuMZNZ3L — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) September 8, 2022

لكن عقب انتهاء ركلات الترجيح وحسم اللقب لصالح صاحب الأرض منتخب الجزائر، اندلعت اشتباكات عنيفة ومؤسفة بين اللاعبين داخل أرضية ملعب المباراة، إلا أن المسؤولين عن تنظيم المباراة والبطولة العربية قاموا باحتواء الأمر على الفور وإنهاء تلك الأزمة.

أهداف الجزائر والمغرب

وكان منتخب المغرب قد سجل هدف التقدم في المباراة عند الدقيقة ال51 عن طريق اللاعب محمد الرشيدي، كما ونجح نظيره الجزائر في تسجيل هدف تقليص الفارق والتعادل عن طريق إسماعيل الطيب في الدقيقة ال90 عى نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وتوجه كلا المنتخبين إلى ركلات الترجيح مع نهاية المباراة، التي ابتسمت في نهاية المطاف لصالح محاربو الصحراء بنتيجة 4-2.

جوائز الأفضل في كأس العرب للناشئين 2022

وحصد نجم المنتخب الجزائري مسلم أناتوف أفضل لاعب في كأس العرب للناشئين 2022. تحت سن 17 عاماً، كما وتوج لاعب المنتخب السعودي طلال حاجي بجائزة أفضل هداف في البطولة العربية برصيد 7 أهداف.

#كأس_العرب_للناشئين⁩ | 🎥 ملخص للمباراة النهائية بين منتخبي : ⁧#الجزائر : 1 ⁩🇩🇿

إسماعيل الطيب ⁧#المغرب : 1 🇲🇦

محمد ارشيدي ⚽ نتيجة ركلات الترجيح :

(4 للجزائر 2 للمغرب). تهانينا للمنتخب الجزائري .. مبرووك pic.twitter.com/DS6ehWLBqj — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) September 8, 2022

كما ونال طه بنغزيل نجم المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، جائزة أفضل حارس في بطولة كأس العرب للناشئين، التي أقامتها دولة الجزائر خلال الفترة ما بين ال23 أغسطس/ آب. وحتى ال8 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.