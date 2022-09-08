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رياضة

ملف عربي مشترك لاستضافة نسخة مونديال كأس العالم 2030

كتب فارس أبو شيحة
السعودية ومصر واليونان تخطط لاستضافة مونديال كأس العالم 2030 watanserb.com
السعودية ومصر واليونان تخطط لاستضافة مونديال كأس العالم 2030
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وطن – أفادت صحيفة (ذا تايمز) البريطانية، عن استعداد دول عربية لتقديم ملف مشترك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لاستضافة نسخة مونديال كأس العالم 2030.

وكشفت الصحيفة البريطانية، عن تخطيط المملكة العربية السعودية مع مصر واليونان، لتقديم ملف مشترك خلال الفترة القادمة، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لاستضافة نسخة مونديال 2030 داخل بلادها.

ملف عربي مشترك لاستضافة كأس العالم 2030

وأضافت، ” أنه في حال فاز هذا الملف المشترك من السعودية ومصر واليونان، لاستضافة أحداث المونديال، فإن النسخة العربية الجديدة بعد مونديال قطر 2022، ستكون في فصل الشتاء كما هو الحال مع النسخة المقبلة”.

كما وتعد نسخة كأس العالم 2022 قطر، أول نسخة عربية في الوطن العربي والشرق الأوسط، تستضيف أحداث العرس الكروي العالمي، في فصل الشتاء. نظراً لارتفاع درجة الحرارة في المنطقة خلال شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز.

محادثات رفيعة المستوى

وأردفت الصحيفة، ” الإعلان عن طلب الاستضافة أصبح وشيكاً، وجاء ذلك بعد محادثات رفيعة على مستوى الحكومات المستعدة لاستضافة مونديال 2030″.

كما وتابعت، ” المملكة العربية السعودية، ستكون اللاعب الأبرز في هذا الملف المشترك، ومن المتوقع أن تتحمل تكاليف بناء البنية التحتية لمصر واليونان لاستضافة أحداث مونديال كأس العالم 2030″.

وستكون النسخة بعد القادمة عام 2026، مشترك بين 3 دولة وهم الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، كما من المقرر مشاركة 48 منتخباً على مستوى العالم للمرة الأولى في تاريخ نسخ المونديال.

ومن الجدير بالذكر، بأن مونديال كأس العالم 2022، سيقام في دولة قطر، في ال21 من شهر نوفمبر / تشرين الثاني. وحتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادمين.

المصدروطن + ذا تايمز
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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