ملف عربي مشترك لاستضافة نسخة مونديال كأس العالم 2030

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وطن – أفادت صحيفة (ذا تايمز) البريطانية، عن استعداد دول عربية لتقديم ملف مشترك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لاستضافة نسخة مونديال كأس العالم 2030.

وكشفت الصحيفة البريطانية، عن تخطيط المملكة العربية السعودية مع مصر واليونان، لتقديم ملف مشترك خلال الفترة القادمة، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لاستضافة نسخة مونديال 2030 داخل بلادها.

ملف عربي مشترك لاستضافة كأس العالم 2030

وأضافت، ” أنه في حال فاز هذا الملف المشترك من السعودية ومصر واليونان، لاستضافة أحداث المونديال، فإن النسخة العربية الجديدة بعد مونديال قطر 2022، ستكون في فصل الشتاء كما هو الحال مع النسخة المقبلة”.

السعودية ستلعب الدور الأبرز في ملف استضافة كأس العالم 🏆 pic.twitter.com/ZSk0cTJTIw — Kooora (@kooora) September 8, 2022

كما وتعد نسخة كأس العالم 2022 قطر، أول نسخة عربية في الوطن العربي والشرق الأوسط، تستضيف أحداث العرس الكروي العالمي، في فصل الشتاء. نظراً لارتفاع درجة الحرارة في المنطقة خلال شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز.

The Times: تستعد #السعودية للإعلان عن عرض مشترك مع مصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030 بعد محادثات متقدمة على مستويات حكومية عالية pic.twitter.com/tIrCEaAvpQ — مشاريع السعودية (@SaudiProject) September 8, 2022

محادثات رفيعة المستوى

وأردفت الصحيفة، ” الإعلان عن طلب الاستضافة أصبح وشيكاً، وجاء ذلك بعد محادثات رفيعة على مستوى الحكومات المستعدة لاستضافة مونديال 2030″.

كما وتابعت، ” المملكة العربية السعودية، ستكون اللاعب الأبرز في هذا الملف المشترك، ومن المتوقع أن تتحمل تكاليف بناء البنية التحتية لمصر واليونان لاستضافة أحداث مونديال كأس العالم 2030″.

بعد استضافة قطر لمونديال 2022 🏆 الأخضر ينافس الكبار على استضافة كأس العالم وفقًا لصحيفة التايمز 🇸🇦 🔝 المملكة تقرر تقديم ملف مشترك مع مصر واليونان لتنظيم مونديال 2030 🔥 🤩 pic.twitter.com/3BRtUbW58z — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) September 8, 2022

وستكون النسخة بعد القادمة عام 2026، مشترك بين 3 دولة وهم الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، كما من المقرر مشاركة 48 منتخباً على مستوى العالم للمرة الأولى في تاريخ نسخ المونديال.

ومن الجدير بالذكر، بأن مونديال كأس العالم 2022، سيقام في دولة قطر، في ال21 من شهر نوفمبر / تشرين الثاني. وحتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادمين.