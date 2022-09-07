وفاة فهد الرجعان.. تساؤلات حول مصير قضايا فساده وتذكير بفضيحة ابنته

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وطن- أثيرت حالة من الجدل في الشارع الكويتي، بعد وفاة المدير العام الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان في لندن، عن عمر ناهز 74 عاما.

والرجعان هارب منذ 12 عاما، بعد اتهامه باختلاس 800 مليون دولار خلال مدة عمله التي استمرت 29 عاما.

الرجعان تسبب بخسارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت مئات الملايين من الدنانير الكويتية، وصدر بحقه عدد من الأحكام القضائية في الكويت ولندن وسويسرا.

الأموال التي سرقها فهد الرجعان لا تسقط بالموت أو التقادم .. هناك شركات تتبع أموال متعاقدة معها الكويت وستلاحق كل فلس سرقه الرجعان وخبأه في سويسرا أو في عقارات منطقة بيفرلي هيلز في أمريكا بأسماء بناته — قصر السيف (@QasrSaif) September 6, 2022

وكانت الكويت قد خاطبت عدة دول لتجميد حسابات “الرجعان”، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا.

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جاء ذلك في سياق مطاردتها للمتهم الصادرة بحقه أحكام في الكويت بالسجن لعشر سنوات والغرامة.

ولعدة سنوات، ظلت الكويت تطالب السلطات البريطانية بتسليمها “الرجعان” الذي أدرج اسمه على قائمة الإنتربول الحمراء.

انتقلت القضية إلى قاضي السماء وعند الله تجتمع الخصوم .. اللهم لا تجعل في رقابنا حق لأحد #فهد_الرجعان pic.twitter.com/pgbB7b8QFg — نور الرخيمي⚖ (@Noor_alrkh) September 6, 2022

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ومرت المطالبة بعدد من جلسات المباحثات القانونية مع الجانب البريطاني، والتي لم تفضِ إلى تسليمه حتى وفاته.

وفاة “الرجعان” خلّفت تساؤلات في الشارع الكويتي عن مصير القضايا المرفوعة ضده في محاكم بعدة دول لاسترداد مئات الملايين من الدولارات المتهم باختلاسها.

وقال رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي “شريان الشريان”، في تصريحات صحيفة، إن القضايا المالية الملاحق بها الرجعان، لا تسقط بوفاته فهي أموال مطلوب استردادها.

وأضاف أن ما يسقط هو القضايا الجنائية فقط لأن عقوبتها شخصية، مشيرا إلى أن الحكومة الكويتية ستواصل بمطالباتها لاستعادة الأموال المعنية بهذه القضية.

لو فعلاا مات فنسأل الله العلي العضيم ان يجزيه بكل ما فعل وان لم يمت فأعتقد انه تعليقات الناس قتلته الف مره وشاف راي الناس فيه بعد موته اللهم لا تبلينا في ما ابتليته واللهم اغننا بحلالك عن حرامك #فهد_الرجعان — Bader khaled Bader (@bader_ghofran1) September 6, 2022

على النقيض، رأت المحامية دلال الملا أن وفاة الرجعان تنهي مسلسل استرجاع أموال التأمينات.

وغردت عبر حسابها على “تويتر”: “انتقلت القضية إلى قاضي السماء وعند الله تجتمع الخصوم .. اللهم لا تجعل في رقابنا حقًا لأحد”.

وفاة فهد الرجعان أعادت إلى الواجهة الجدل الذي أثير قبل سنوات حول منزل كانت قد اشترته ابنته فجر بـ8.7 مليون دولار.

وكانت مدوّنة “يولاندس ليتيل بلاك بوك” الأمريكية قد نشرت في عام 2018 تقريرًا كشفت فيه أن فجر فهد الرجعان اشترت منزلًا في لوس أنجلوس بثمانية ملايين وسبعمائة ألف دولار.

المنزل الذي اشترته فجر يقع في حي هولمبي هيلز الذي يعد من بين الأحياء السكنية الأغلى سعرًا في لوس أنجلوس، والذي يتألف سوى من عشرات قليلة من المنازل، ومعظمها تجمعات سكنية شاسعة المساحة ومترامية الأطراف.

والعقار الذي اشترته فجر الرجعان يقع بين مجمعات ملاعب تنس شاسعة، بعضها من بين الأغلى ثمنًا على مستوى العالم، وتبلغ مساحته حوالي 890 مترًا مربعًا ويطل على شارعين (بطن وظهر).

وكان المنزل ملكًا لشركة وودبريدج التي اشترته في 2015 بقيمة 4.5 مليون دولار، ونجحت في بيعه لاحقًا بعد تحديثه بالكامل لفجر الرجعان بمبلغ 8.735 مليون دولار.