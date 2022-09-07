الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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الهدهد

الجيش المصري يكشف عن إنجاز جديد ويعلن افتتاح مطعم كبدة “الاختيار”!(شاهد)

كتب باسل النجار
افتتاح مطعم كبدة
افتتاح مطعم كبدة "الاختيار"
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وطن- تزامنا مع قيام السلطات المصرية بإغلاق مطعم “البرنس” الشهير بتقديم طبق “الكبدة” على المستوى المحلي والعربي، أعلنت القوات المسلحة المصرية عن افتتاح مطعم لتقديم “الكبدة” في مدينة نصر بمحافظة القاهرة.
وأطلقت القوات المسلحة المصرية على المطعم اسم “الاختيار”، وذلك تيمنا بمسلسل “الاختيار” المثير للجدل والذي انتجت منه الأجهزة الأمنية جزئين، الأول يحكي قصة الضابط أحمد منسي، والثاني يتعلق بفترة حكم جماعة “الإخوان المسلمين” وصولا للإطاحة بها من الحكم، ولعب فيه الممثل ياسر جلال دور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الدفاع.

الإعلان عن افتتاح المطعم، أثار موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة وانه جاء بعد أيام فقط من قيام السلطات بإغلاق مطعم “البرنس” الشهير لصاحبه المعروف والمقرب من السلطات “ناصر البرنس”.

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وسخر مغردون من بشدة من الخطوة، معتبرين أن إغلاق مطعم كبدة البرنس بزعم وجود تعديات على الشارع الموجود به، يأتي في محاولة لاحتكار منافذ بيع الجيش كافة الخدمات.
وفي هذا السياق، قال المغردة نور فاروق:” يد تبني ويد تعمل سندوتشات”.

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من جانبه، سخر المغرد سامح درغام من الخطوة قائلا:”الله .. يعني بتقفل كبدة البرنس عشان تفتح كبدة الاختيار..طب دا ف إمبابة ودا ف مدينة نصر طب الرئيس ياسر جلال موافق ع الكلام دا”.

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وسخر مغرد آخر بالقول:” هل تعلم.. : ان كبدة الإختيار فيه منها بالردة وفيه منها اسكندراني”.

أما المغرد إسلام عادل، فقال:” هيا الجزيرة بتسف على القوات المسلحة ولا بتتكلم بجد؟! انا قولت كدا من يوم ما قفلوا مطعم البرنس بس على سبيل الهزار مكنتش اعرف ان عبثية الهزل ممكن تكون حقيقة”.

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وعلق المغرد أبو سيف على افتتاح المطعم بالقول:” عشان كدا اغلقوا مطعم البرنس اللي في امبابه والدور على صبحي كابر وعز المنوفي وغيرهم كتير ،ادفع عشان تعدي ماعادتش تنفع “.

وقالت المغردة سوزان:” ودي لها أجزاء ولا جزء واحد.. ويا ترى حيشرف على المطعم بنفسه زي ما أشرف على الحوار الماسخ”، في إشارة لإشراف “السيسي” شخصيا على ما تم عرضه في مسلسل “الاختيار” بجزئيه.

وكانت محافظة الجيزة قد أعلنت عن تكثيفها لحملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن لإزالة تعديات المحال العامة والمنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات على الطريق العام، للحد من المظاهر السلبية، وفق قولها.

ناصر البرنس يعلق على إغلاق المطعم

وكان ناصر البرنس، مالك محل كبدة البرنس، قد علق على قيام المحافظة بإغلاق مطعمه قبل أيام، مؤكدا في تصريحات تلفزيونية إنه منذ 30 عاما يفترش الشارع أمام المحل، وإنه من المفترض أن تزيل أجهزة المحافظة المخالفات لا أن تغلق المحل”.

وأوضح أن المطعم الآن مغلق، ويصعب عليه أسر العاملين في المطعم، بسبب وقف الحال الذي حدث لهم بعد غلق المطعم. وذكر بأن أجهزة محافظة أزالت كل ما يخص المحل باللودر.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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