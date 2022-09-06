الثلاثاء, سبتمبر 6, 2022
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مروة القيسي..كشف سر انتحار الراقصة والتيك توك التي تعشق إذلال الرجال!

كتب رفيف عبدالله
مروة القيسي.. ما هو سر انتحار الراقصة والتيك توك التي تعشق إذلال الرجال! watanserb.com
مروة القيسي
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وطن– لا يزال السبب الرئيسي وراء انتحار التيك توكر العراقية مروة القيسي، مجهولاً، كما شكك ناشطون بأن تكون قد قُتلت ولم تنتحر.

خيانة

لكن ناشطون آخرون أشاروا إلى أن سبب انتحار مروة القيسي، هو خيانة حبيبها لها واكتشافها علاقته بفتاة أخرى.

وكان آخر ظهور للتيك توكر العراقية مروة القيسي، في 27 يوليو الماضي قبل 40 يوماً على وفاتها.

كما كان آخر منشور لها في 13 يوليو الماضي. حيث نشرت فيديو تعبيري لشخص يعاني من الانعزال والاكتئاب. وينشر صورة له وتنهال عليه التعليقات من متابعيه التي تراه سعيدا.

متاهة

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وعلقت القيسي: “هل شعرت يوما وكأنك تجري في متاهة لا نهاية لها؟”.

وقبل يوم واحد من وفاتها، نشرت القيسي عبر خاصية الستوري على حسابها عبر “انستجرام” فيديوهات توثق تواجدها في أماكن عامة، دون أن تظهر وجهها.

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وكتبت على آخر فيديو: “الحياة صعبة لكن على الأقل”، واستكملت العبارة برمز القلب بجانب كلمة كل حياتي.

كما نشرت القيسي صورة مكتوب عليها “أحيانا لا يتوجب عليك الاستماع لأعذارهم لأن افعالهم قالت الحقيقة”.

ووصفت مروة القيسي تلك الأفعال بالمريضة.

انهيار شقيقة مروة

وكانت شقيقة مروة، ملاك القيسي، قد ظهرت بفيديو بعد انتحار شقيقتها وهي منهارة من البكاء.

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وقالت ملاك القيسي في الفيديو: “اليوم أختي انتقلت إلى رحمة الله وفارقتني وفارقت الحياة. الله يخليكم ما تسألون ولا تتصلون مش قادرة اصدق، روحوا من حياتي روحوا من وجهي”.

وأنهت مروة القيسي حياتها فجر الاثنين، حين رمت بنفسها من أعلى مبنى في مجمع القرية اللبنانية السكني في أربيل، وتوفيت على الفور.

وذكر مسؤولون عن الشؤون الإدارية في مكان الحادث أنهم لا يعرفون ما إذا كان انتحاراً أم لا.

من بغداد

وقال مدير الشؤون الإدارية في “القرية اللبنانية” رسول كريم ، في تصريح لوسائل إعلام كردية إنه “لم تكن للفتاة مشاكل أو شكاوى مسجلة. وعاشت في شقة بالطابق الحادي عشر مع أختها”.
وعن هوية الفتاة قال رسول كريم إنها من “بغداد وتعيش في أربيل”.

وأضاف: “لسنا متأكدين مما إذا كانت الفتاة قد ألقت بنفسها أم لا. والأمر ستكشفه تحقيقات الشرطة”.

الجدير بالذكر أن مروة كانت تعمل راقصة في النوادي الليلية، واشتهرت عبر السوشيال ميديا ولها 4 مليون متابع.
وذاع صيت القيسي حين ظهرت بلقاء مصور، اعترفت خلاله برغبتها “في إذلال الرجال”، واستبدالهم بشكل دوري.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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