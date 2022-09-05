الإثنين, سبتمبر 5, 2022
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اقتصاد

5 عملات قديمة يمكن أن تصل قيمتها اليوم إلى ما يقارب من مليون يورو

كتب معالي بن عمر
5 عملات قديمة watanserb.com
5 عملات قديمة
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وطن-أحيانًا يحتوي منزلك على كنز حقيقي، لكنك لا تدرك ذلك. فالقطع نقدية أو العملات القديمة جدًا، هي عبارة عن كنوز عريقة ومهمة للغاية.

نحن ببساطة لا نعرف قيمة تلك الأشياء التي مر عليها فترة من الزمن، ما يجعلنا نعتقد أنها فقدت قيمتها. وفي كثير من الأحيان، هذه الأشياء التي نتجاهلها يدفع الآخرون مقابلها الكثير من المال.

وفيما يلي استعرضت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، 5 عملات  قديمة يمكن أن تصل قيمتها إلى مليون يورو اليوم تقريبًا.

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غالبًا ما تبدو هذه الأشياء بالنسبة لنا عديمة الفائدة، لاسيما وأنها كانت موجودة عند أجدادنا منذ عقود، لكن مع مرور الوقت واتقراضها، أصبح لها الآن -بفضل وجودها النادر- قيمة خيالية. اليوم هذه العملات القديمة باتت مهمة ويرغب جامعوها عبر العالم في امتلاكها، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

العملات المعدنية الإسبانية القديمة
العملات المعدنية الإسبانية القديمة

العملات المعدنية التي يمكن أن تصل قيمتها إلى ما يقارب من مليون يورو

في الحقيقة يكفي الدخول إلى عالم العملات القديمة، لتتعرّف على جميع العملات والعناصر المتعلقة بالنقود مثل الأوراق النقدية والأوراق المالية والميداليات، ولاكتشاف أن هذه العملة المخزنة ستجعلك من الأغنياء.

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لذلك من الأفضل أن تستعد للتحقق من أدراج منزلك أو منزل والديك أو أجدادك، لأن بعض العملات المعدنية التي سنذكرها أدناه تصل قيمتها إلى مليون يورو في السوق طالما أنها في حالة ممتازة. بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما يتم تقديمها على منصات مثل Ebay أو Foronum أو Ibercoin أو Todo Collection.

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عملة سيغوفيان

منذ ما يزيد قليلاً عن عشر سنوات، بيعت عملة سيغوفيان التي تعود إلى سنة 1609، التي اعتُبرت أغلى عملة على هذا الكوكب، بحوالي 900 ألف يورو. أولئك المُغرمين بهذه العملات القديمة يعتقدون أن قيمتها اليوم يمكن أن تتجاوز بسهولة مليون يورو.

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لكن، فرص العثور على إحدى هذه العملات التي وُجدت منذ أربعة قرون وفي حالة جيدة، قد تكاد تكون معدومة اليوم.

8 سكودو

هذه هي العملة الثانية التي وصلت إلى أعلى قيمة في سوق التجميع. تم بيع واحدة في عام 2012 بحوالي 615000 يورو. يعود تاريخها إلى منتصف القرن السابع عشر ويعتقد أنه تم سكها بكميات أقل من عملة السيغوفيان، وهذا ما جعل تكلفتها عالية.

عملة سكودو إسباني
عملة سكودو إسباني

عملة 5 بيزيتا لسنة 1949

تم بيع 5 بيزيتا التي تعود لعام 1949 بالمزاد مقابل حوالي 35000 يورو، نظرًا لوجود المزيد من الوحدات المحفوظة جيدًا. لدينا 14 نسخة فقط معترف بها من قبل المتخصصين وتم توزيعها في الأراضي الوطنية الإسبانية، لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. تحمل العملة وجه فرانسيسكو فرانكو.

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عملة 25 بيزيتا لسنة 1953

مثل العملة السابق، يمكن تمييز هذه العملة دون أن تكون خبيرًا في العملات القديمة. المبالغ التي تم دفعها مقابل هذه العملة ليست عالية جدًا لأن وجدودهها شائع كثيراً، لكنها قد تمنحك ما يصل إلى 17000 يورو.

عملة 5 بيزيتا لسنة 1870

تم اكتشاف العديد من العملات المعدنية من فئة 5 بيزيتا التي تعود لعام 1870، لذا فإن قيمتها ليست عالية جدًا فهي تساوي ما يقارب من 2500 يورو.

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المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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