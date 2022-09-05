جورج الراسي.. صديقة العائلة تنشر فيديو جديد يؤجج أحزان عائلته مرة أخرى!

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وطن– نشرت صديقة مقربة من عائلة الفنان اللبناني جورج الراسي، فيديو جديد له، زاد نار أحزانهم التي لم تبرد بعد.

آخر سهرة

وظهر جورج الراسي في سهرة مع عائلته، تخللها الكثير من الرقص والغناء مع والدته التي حملها وقام بتقبيلها.

وعقبت صديقة العائلة التي كانت متواجدة معهم في السهرة على الفيديو: ” الله يرحمك ويصبر قلب أهلك. آخر سهرة ما عرفنا كنت عمتودعنا”.

وتابعت: “كان كل وقت يرقص إمه ويحملها جورج مش فن بخلينا نحبه نحنا حبينا الفن كرمله ما فينا نقول غير هيدي مشيئة ربنا “.

شاهد عيان

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، قد استنكرت ما كشفه شاهد عيان، حول وفاة جورج الراسي.

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وقال الشاهد، إن جورج الراسي كان يحتاج لتدخل طبي عاجل، ولكن لم يساعدْه أحد في الوقت المناسب، وكان نبضه وتنفسه يعملان خلال تلك الفترة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وجاء في بيان الدفاع المدني: “انتشرت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول دور عناصر الدفاع المدني في الحادثة المؤسفة التي أسفرت عن وفاة الفنان #جورج الراسي والسيدة زينة المرعبي”.

وأوضح بيان الدفاع المدني بالنقاط ما حدث: “أولاً: بتاريخ السبت الواقع فيه 27-8-2022 الساعة 5:00 فجراً تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بلاغاً يفيد بحصول اصطدام سيارة بالفاصل الاسمنتي وسط طريق المصنع الدولية. فانطلق على الفور فريق من المسعفين المتخصصين بالتدخل في الحالات المماثلة”.

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أضرار فادحة

وتابع البيان: “اضطر الفريق المتخصص إلى استعمال معدات الإنقاذ الهيدروليكية بالنظر لفداحة الأضرار اللاحقة بالسيارة للتمكن من سحب الموجودين بداخلها. وتبيّن أن الحادث أسفر عن وفاة الفنان جورج الراسي والسيدة زينة المرعبي. فتمّ نقل جثتيهما إلى مستشفى تعنايل العام، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من الإجراءات القانونية”.

وأعرب الدفاع المدني عن أسفه لما نتج عن الحادث من خسارة بشرية أدمت قلوب الجميع. مردفين في بيانهم: “نؤكد أن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من فرضيات يجافي الحقيقة. ويسيء إلى كفاءة وتفاني مسعفي الدفاع المدني الذي يتابعون باستمرار دورات تدريبية متتالية على يد خبراء حائزين على شهادات دولية في مجال الإنقاذ والإسعاف”.