الإثنين, سبتمبر 5, 2022
الرئيسيةحياتناجورج الراسي.. صديقة العائلة تنشر فيديو جديد يؤجج أحزان عائلته مرة أخرى!
حياتنا

جورج الراسي.. صديقة العائلة تنشر فيديو جديد يؤجج أحزان عائلته مرة أخرى!

كتب رفيف عبدالله
جورج الراسي.. صديقة العائلة تنشر فيديو جديد يؤجج أحزان عائلته مرة أخرى! watanserb.com
جورج الراسي
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن– نشرت صديقة مقربة من عائلة الفنان اللبناني جورج الراسي، فيديو جديد له، زاد نار أحزانهم التي لم تبرد بعد.

آخر سهرة

وظهر جورج الراسي في سهرة مع عائلته، تخللها الكثير من الرقص والغناء مع والدته التي حملها وقام بتقبيلها.

وعقبت صديقة العائلة التي كانت متواجدة معهم في السهرة على الفيديو: ” الله يرحمك ويصبر قلب أهلك.  آخر سهرة ما عرفنا كنت عمتودعنا”.

وتابعت: “كان كل وقت يرقص إمه ويحملها جورج مش فن بخلينا نحبه نحنا حبينا الفن كرمله ما فينا نقول غير هيدي مشيئة ربنا “.

شاهد عيان

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، قد استنكرت ما كشفه شاهد عيان، حول وفاة  جورج الراسي.

- Advertisement -

وقال الشاهد، إن جورج الراسي كان يحتاج لتدخل طبي عاجل، ولكن لم يساعدْه أحد في الوقت المناسب، وكان نبضه وتنفسه يعملان خلال تلك الفترة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

جورج الراسي وزينة المرعبي.. مفاجأة صادمة حول علاقتهما بالأدلة!

وجاء في بيان الدفاع المدني: “انتشرت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول دور عناصر الدفاع المدني في الحادثة المؤسفة التي أسفرت عن وفاة الفنان #جورج الراسي والسيدة زينة المرعبي”.
وأوضح بيان الدفاع المدني بالنقاط ما حدث: “أولاً: بتاريخ السبت الواقع فيه 27-8-2022 الساعة 5:00 فجراً تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بلاغاً يفيد بحصول اصطدام سيارة بالفاصل الاسمنتي وسط طريق المصنع الدولية. فانطلق على الفور فريق من المسعفين المتخصصين بالتدخل في الحالات المماثلة”.

- Advertisement -

جورج الراسي

أضرار فادحة

وتابع البيان: “اضطر الفريق المتخصص إلى استعمال معدات الإنقاذ الهيدروليكية بالنظر لفداحة الأضرار اللاحقة بالسيارة للتمكن من سحب الموجودين بداخلها. وتبيّن أن الحادث أسفر عن وفاة الفنان جورج الراسي والسيدة زينة المرعبي. فتمّ نقل جثتيهما إلى مستشفى تعنايل العام، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من الإجراءات القانونية”.

جورج الراسي وزينة مرعبي

وأعرب الدفاع المدني عن أسفه لما نتج عن الحادث من خسارة بشرية أدمت قلوب الجميع. مردفين في بيانهم: “نؤكد أن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من فرضيات يجافي الحقيقة. ويسيء إلى كفاءة وتفاني مسعفي الدفاع المدني الذي يتابعون باستمرار دورات تدريبية متتالية على يد خبراء حائزين على شهادات دولية في مجال الإنقاذ والإسعاف”.

طليقة جورج الراسي “متهمة” بقتله وتلجأ للسفارة الأمريكية .. تطوّر خطير! (شاهد)

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

مسعف جورج الراسي وزينة المرعبي يخرج عن صمته وهذا ما كشفه

حياتنا

طليقة جورج الراسي تواصل نشر الفضائح.. “تجوزني لأني احبلت بالغلط”!

حياتنا

مفاجأة صادمة حول وفاة جورج الراسي.. شقيقته “نادين” تجاهلت مكالمة إنقاذه!

حياتنا

طليقة جورج الراسي “متهمة” بقتله وتلجأ للسفارة الأمريكية .. تطوّر خطير! (شاهد)

حياتنا

جورج الراسي وزينة المرعبي.. مفاجأة صادمة حول علاقتهما بالأدلة!

حياتنا

بعد تهديد نادين الراسي.. الحكومة اللبنانية تخرج عن صمتها! (فيديو)

حياتنا

طليقة جورج الراسي لم تحضر جنازته رغم أنّها “حزينة ومكسورة” .. وتكشف السبب

حياتنا

جورج الراسي.. هذا ما لاحظته شقيقته نادين على “التابوت” الذي وُضع داخله! (فيديو)

حياتنا

منظر صادم لـ “فيفي عبده” وهي تعزّي في جورج الراسي! (فيديو)

حياتنا

ملابس نادين الراسي في عزاء شقيقها جورج الراسي تثير صدمة الجمهور وانتقادات حادّة!

حياتنا

مكان وفاة جورج الراسي يستفز اللبنانيين بسبب ما رصدوه هناك (شاهد)

حياتنا

جورج الراسي شعَر بدنوّ أجله وهذه وصيته الوحيدة قبل وفاته!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تجاهل نصيحة صلاح .. زيزو يُجدد عقده مع الزمالك براتب ومكافآت مغرية

زوجان سعوديان يناقشان العلاقة الجنسية أمام العامة ويكشفان سراً عن الأفلام الإباحية! (فيديو)

مقال لكاتب سعودي يفجر موجة غضب.. “هكذا” سخر من الحور العين

بعد 110 أعوام على غرقها..صور جديدة تظهر بقايا سفينة تيتانيك (فيديو)

ديلي ميل: ما الذي يعرفه “ترامب” عن غرفة نوم “ماكرون” وهل هو شاذ جنسيا؟!

تحديات تعصف بالسياحة السعودية.. شبح خاشقجي يطارد طموحات محمد بن سلمان

مضاعفات خطيرة تصيب مرضى جدري القرود و من هو المعرض للخطر أكثر؟

بعد فضحية أخيه له بممارسة السحر.. بوغبا يعترف!

آخر فيديو لقاتل أماني الجزار قبل لحظات من انتحاره.. ماذا كشف؟!

بعد محاضرة في الحرم المكي.. تركي الحمد يصف الصحوة بـ”السرطان”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC