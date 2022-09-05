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الكشف عن ولي العهد السعودي المحتمل بعد تولي محمد بن سلمان الحكم رسمياً

تولى بهدوء السيطرة على ثروات الأسرة الخاصة

كتب سالم حنفي
محمد بن سلمان watanserb.com
ولي العهد السعودي وحاكم المملكة الفعلي محمد بن سلمان
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وطن– كشف موقع “Fair Observer” الأمريكي أن الرجل المسؤول عن إدارة أموال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو أخوه “تركي بن سلمان“، حيث يعتبر رجلَ المال الهادئ، والمستشار في الأعمال العائلية للملك سلمان.

تركي بن سلمان
تركي بن سلمان

وقال الموقع، إنه تمّ الكشف عن لوحة جدارية جديدة بارزة داخل قصر اليمامة بالرياض -مقر الديوان الملكي السعودي- تُظهر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الوسط، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على يمينه، والأمير تركي بن سلمان الأقل شهرة على يساره.

قصر اليمامة
قصر اليمامة

ولفت الموقع إلى أنه داخل المملكة العربية السعودية، أثارت اللوحة الجدارية جدلاً حول خط الخلافة الأكثر احتمالًا في حالة وفاة الملك البالغ من العمر 86 عامًا.

اقتراحات بتولي تركي بن سلمان ولاية العهد

وأوضح الموقع أن هناك اقتراحات بأن “الملك المستقبلي” محمد بن سلمان، قد يكون راغبًا (أو ربما طلب منه والداه) تعيين تركي خليفة له.

وأشار إلى أنه على الورق، مثل هذا السيناريو لن يكون غير قابل للتصديق بشكل خاص، ولا حتى مثيراً للجدل، لأن أبناء محمد بن سلمان أصغر من أن يؤدّوا مثل هذا الدور.

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ولفت الموقع إلى أنه بعد محمد بن سلمان، كان تركي هو الأكبر بين أبناء فهدة بنت فلاح الحثلين، زوجة الملك سلمان الثالثة البارزة .

المال وليس الخلافة هو الهدف

قال الموقع الأمريكي، إنّ هذا التخمين حول مَن هو ولي العهد السعودي المحتمَل غير مجدٍ. مشيراً إلى أن محمد بن سلمان “الفاسد”، قد يؤخّر بشكل متزايد تعيين خليفته، ويمكن له أن يلعب لعبة الانتظار حتى يصبح قوياً بما يكفي، لجعل أحد أبنائه ولياً للعهد من خلال القيام بذلك.

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ونوه الموقع، إلى أنه لتحقيق ذلك سيأخذ “ابن سلمان” ورقة أخرى من كتاب محمد بن زايد آل نهيان، حيث ينتظر الجميع حتى يعيّن محمد بن زايد ابنه المفضل خالد خلفًا له.

خالد نجل محمد بن زايد خالد watanserb.com
خالد نجل محمد بن زايد خالد

وبحسب الموقع، ربما تكون اللوحة الجدارية مفهومة بشكل أفضل على أنها طبقة أخرى من الأدلة التي تشير إلى أن تركي هو في الواقع، وليس أي من أبناء فهدة البارزين ظاهريًا، الذي ظهر على أنه اليد اليمنى لمحمد بن سلمان.

ولفت إلى أن الابن الأكبر لفهدة، خالد بن سلمان، هو نائب وزير الدفاع بعد أن عمل سفيراً في الولايات المتحدة.

وأوضح أيضاً أن رابع أكبرهم سناً هو بندر بن سلمان، وهو قائد الحرس الشخصي الملكي ومسؤول عن الأمن الشخصي لكل من الملك سلمان ومحمد بن سلمان.

مسيطر على ثروات الأسرة الخاصة

وعلى عكس إخوته، يبدو أن تركي قد تولّى بهدوء السيطرة على ثروات الأسرة الخاصة. كما تمّ وضعه في تكتم كواحد من أهم محاوري المملكة مع المستثمرين الأجانب.

والجدير بالذكر، أن تركي قد تولى بالفعل إدارة محفظة العقارات الشخصية للملك سلمان، وعمل كضامن ومرتبط بالعديد من الكيانات التي تمتلك ممتلكات الملك سلمان المختلفة في الخارج.

كما عمل لفترة قصيرة كرئيس للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، قبل أن يخرجه محمد بن سلمان لتولّي رئاسة الثروات، وهي كنوز شخصية للأسرة في عام 2015.

تعاملات تركي المالية

لفت الموقع إلى أنه على الرغم من أن شركة الثروات تأسست في عام 2008، إلا أنها اكتسبت أهمية في يناير 2016 كجزء من خطة محمد بن سلمان الرئيسية، لتنويع الدخل في مرحلة ما بعد النفط، حيث يُعرف هذا المخطط الرئيسي باسم برنامج التحول الوطني، وكان جزءًا من رؤية السعودية 2030 الشهيرة .

وبشكل ملحوظ، ركّز البرنامج الوطني بشكل كبير على دعم نمو القطاع الخاص في المجالات الاستراتيجية.

ويهدف برنامج التحول الوطني إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 إلى 65٪.

في هذا السياق، بدأت الثروات التابعة لتركي تتوسع بسرعة، ويشار إليها بشكل متزايد في المملكة العربية السعودية باسم “شركة تكتل”، وتمت مقارنتها في البداية ببعض أكبر الشركات المملوكة لعائلة تجارية خليجية في دبي والبحرين.

واستثمرت الثروات في عدد من المشاريع المحلية العقارية والإنشائية والزراعية والطبية وتكنولوجيا المعلومات، كما تم ربطها بسلسلة من استثمارات صناعة الطيران السعودية المثيرة للجدل.

وفي عام 2014، كان صندوق الثروة السعودي قد استحوذ بالفعل على حصة الأغلبية في بنك صغير مقرُّه دبي، حيث تولى تركي منصب رئيس مجلس إدارة هذا البنك، الذي عمل بعد ذلك كواحد من اثنين من وكلاء الاكتتاب في صندوق تأجير طائرات جديد متوافق مع الشريعة الإسلامية.

وبحسب الموقع، فإن التعاملات المالية مع تركي والثروات واسعة النطاق معقدة.

وأشار إلى أن مقارنتها بالتكتلات التجارية المملوكة لعائلة أمر مضلّل، لذلك بدأ المراقبون الأذكياء، داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، في تشبيه الثروات بمجموعة بريمير جروب البحرينية، المملوكة للديوان الملكي في البحرين، ومن المفهوم أنها تدير استثمارات الملك حمد بن عيسى آل خليفة المحلية والدولية الخاصة.

كما يجري هؤلاء مقارنات مع المجموعة الملكية في أبو ظبي، التي ينظر إليها البعض تحت قيادة طحنون بن زايد آل نهيان، على أنها تمثّل المصالح التجارية الخاصة لمحمد بن زايد وإخوته الأشقاء الآخرين.

واختتم الموقع بأنّ أنشطة الثروات في السعودية تكشف بوضوح أن تركي برز رجلَ أموال عائلته، ويحتل المرتبة الثانية في السلطة بعد محمد بن سلمان.

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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