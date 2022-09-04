راغب علامة والراقصة أوكسانا .. فيديو يشعل ضجة بعد صوره مع زوجة سفير العراق!

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وطن – يلاحق الجدل في الفترة الأخيرة بشكل واضح، الفنان اللبناني راغب علامة، خاصةً بعد أزمته مع زوجة سفير العراق في الأردن حيدر العذاري، والتي على إثرها، قامت الخارجية العراقية باستدعاء سفيرها.

وفي هذا السياق، نشرت حسابات فنيّة، مقطع فيديو من حفل فنيّ، كان يحييه الفنان اللبناني راغب علامة، حيث صعدت الراقصة الروسية أوكسانا بملابس وصفها الجمهور بأنها “فاضحة”، وبدأت ترقص معه على المسرح، الأمر الذي أثار جدلاً جديداً.

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وجاء في تعليقات المتابعين على الفيديو: “راح تغار مرت السفير”، فيما قال آخر: “راغب بنفس الملابس كان في العزاء مال جورج الراسي هي هذه الحياة”. ووافقه الرأي متابع: “مبارح كان بالعزا جد شعب ما بيستحي”.

بينما كتب آخر: “جيهان (زوجة راغب علامة)من زمان ساكتة عن تصرفاته ما يهمها غير تستانس وتعيش حياتها.. إذا المدام عاجبها الوضع ماشي فايده من الكلام” .

أزمة راغب علامة مع زوجة سفير العراق في الأردن

كان الفنان اللبناني راغب علامة، اثار ضجةً واسعة، بعد صور ظهرت فيها معه زوجة السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري، ما تسبب بانتقادات واسعة وموجة من الاستياء عمت أوساط العراقيين.

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وعلى إثر الصور المتداولة، قال المتحدث باسم الوزارة د. أحمد الصحاف، على صفحة الوزارة في ” فيسبوك”: ”نتابع بإهتمام ما تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من صورٍ تعنى بسفير جمهوريَّة العراق في المملكةِ الأردنيّة الهاشميّة.”

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وتابع:”كما تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزِّز قيم الدبلوماسيّة العراقيّة.”

من جهته، طالب عضو مجلس النواب العراقي “حسن الاسدي”، باقالة السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري ومحاكمته لانتهاكه الدستور والقانون النافذ والقيم الوطنية، على خلفية صور انتشرت لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأسدي في تصريح لشبكة “عراق الخير“، إن “وسائل التواصل الإعلامي نشرت صورا خادشة للحياء ومنتهكة للآداب والقيم الاخلاقية التي يجمع العراقيون على رعايتها والالتزام بمضامينها.

وتابع أنها أظهرت زوجة سفير العراق في الاردن مع مطرب في وضع مخزٍ يتنافى مع القيم والأخلاق والدستور العراقي وثقافة المجتمع العراقي المسلم واعرافها الاجتماعية”.