الأحد, سبتمبر 4, 2022
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حياتنا

اسكب صودا الخبز على سريرك.. حيلة مذهلة تحل مشكلة يعاني منها الجميع

كتب معالي بن عمر
ضع القليل من صودا الخبز على سريرك watanserb.com
ضع القليل من صودا الخبز على سريرك
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وطن-تحتاج المرتبة غالبًا إلى صيانة دورية. وللقيام بذلك، لا يقتصر الأمر على العناية بها فحسب، بل يجب أن تعتمد طريقة تضمن لك النوم الهادئ ليلاً على المدى الطويل.

لا حاجة للمواد الكيميائية الضارة والحلول باهظة الثمن، لأن كل ما ستحتاجه هو منتج منزلي يتواجد في مطبخ كل شخص في العالم تقريبًا، وهو منتج متعدد الاستخدمات.

وبحسب مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، يمكن أن تصبح المراتب التي تراكمت عليها الأوساخ لفترة من الزمن، مصدرًا رئيسيًا لعث الغبار الذي يسبب الحساسية. وبين وجود الغبار والبكتيريا، يجب أن تفهم بسرعة أن الصيانة المنتظمة للمرتبة ضرورية.

ولا شك في أن هذا المنتج المنزلي، عنصر لا يمكن الاستغناء عنه، إنه منقذ للحياة في هذا النوع من الحالات.

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صودا الخبز يحافظ على نظافة وجودة مرتبتك

من الواضح أن المرتبة التي يتم صيانتها وتنظيفها جيدًا تساهم في تحسين جودة نومنا في الليل مع إبعادنا عن مخاطر الحساسية. لتحقيق هذه الغاية بشكل فعال، نقترح عليك استعمال بعض وسائل التنظيف و خاصة مسحوق صودا الخبز. وفي الواقع، مازال يثبت هذا المنتج البيئي متعدد الاستخدامات أنه حل فعال للغاية لتنظيف مراتبك والعديد من الأشياء الأخرى في المنزل، وفقًا لترجمة “وطن“.

الخل وصودا الخبز ينظفان المرتبة بشكل جيّد
الخل وصودا الخبز ينظفان المرتبة بشكل جيّد
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وفيما يلي يمكنك اتباع هذه الخطوات البسيطة لصنع منتج منزلي ينظف مرتبتك بشكل جيّد:

  • 2 كوب خل أبيض
  • زجاجة رذاذ
  • فرشاة للتنظيف
  • وعاء يحتوي على مسحوق بيكربونات الصوديوم
  • مكنسة كهربائية

أولاً، ابدأ بصب كأسين من الخل الأبيض في زجاجة رذاذ ثم رش المنتج في جميع أنحاء مرتبتك. ثم باستخدام الفرشاة، ستقوم بتنظيف السرير جيدًا قبل تنظيفه بالمكنسة الكهربائية. اترك المرتبة تجف وبمجرد أن تجف تمامًا، قم بتغطيتها بطبقة من صودا الخبز.

لماذا من الجيد وضع صودا الخبز على الشعر؟

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أخيرًا، اترك المسحوق لمدة 30 دقيقة، ثم نظفه بالمكنسة الكهربائية لآخر مرة. لجعل الأمر أكثر متعة، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت اللافندر الأساسي حيث يمكن أن يساعد ذلك في تحسين نومك. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذه الطريقة ستفيدك أكثر في سياق التنظيف الدوري لسريرك لإزالة البقع على المرتبة وتطهيرها وتخليصها من عث الغبار المسبب للحساسية.

استخدم الزيوت الأساسية لتطهير مرتبتك

لمنع تراكم الجراثيم والأوساخ، من الضروري تطهير مرتبتك بانتظام، لأن التنظيف لا يساعدنا فقط في تخفيف الحساسية ولكن أيضًا على منع انتشار الأمراض. لذلك نقترح أن تقوم بتنظيف مرتبتك بالمكنسة الكهربائية ثم استخدام المحلول التالي لتطهيرها مع إعطائها رائحة طيبة ومنعشة في النهاية.

صودا الخبز
صودا الخبز

خدعة مطهر المراتب محلية الصنع

مع مزيج ذكي من المكونات التي يسهل العثور عليها، يمكنك صنع معقم المرتبة الطبيعي الخاص بك.

بعد سكب جميع المكونات في زجاجة الرش التي قمت برجها جيدًا مسبقًا، قم برش القليل من محلول المطهر على مرتبتك. من المثالي أن تقوم بذات الشيء مع الجانب الآخر من سريرك بحيث يتم توزيع المحلول على كامل المرتبة.

 

زيت اللافندر
زيت اللافندر

إذا كنت ترغب في تجنب التنظيف الشاق للمرتبة، ففكر في استخدام غطاء قابل للغسل لمنع ترسب الأوساخ والغبار والأوساخ في الألياف. يمكنك وضع الغطاء بسرعة في الغسالة بمجرد اتساخها.

للحفاظ على سريرك بشكل صحيح، فإن صودا الخبز والمكونات البيئية الأخرى المذكورة في المقالة هي بالتأكيد حلول يمكنك الاعتماد عليها.

5 أشياء يجب ألا تنظفها أبدًا باستخدام صودا الخبز لأنها تتلف

المصدرسانتي بلوس ماغ-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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