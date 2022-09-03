مصرية تستنجد من زوجها: “عايزني أكون في حضن صاحبه وهو ياخد مراته”

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وطن– شهدت محكمة الأسرة في مصر، قصة مثيرة جديدة، حين روت زوجة ثلاثينية تفاصيل صادمة أثناء رفعها دعوى خلع ضد زوجها.

مزهقتيش مني؟

وبدأت الزوجة كلماتها أمام القاضي، بإعادة ما قاله لها زوجها “إنتي مزهقتيش مني وإنتي حابه تغيري شوية مع حد غيري؟ و هسمحلك بمزاجي بدل ما تخونيني مع حد معرفوش”. بحسب ما نقلت صدى البلد.

وقالت الزوجة (34 عاماً): “أنا اتجوزت من 7 سنين وعندي طفلتين، الطفلة الكبيرة عمرها 6 سنوات، والأخرى 4 سنوات. وجوزي عنده شركة عقارات ونسكن في عقار نمتلكه وحياتنا هادية. وهو شخص يحب عمله إلى درجة عالية وأغلبية الوقت أحاول مساعدته في شغله”.

وتضيف الزوجة : “بعد فترة اشترى زوجي عربية ليا، وسعدت بذلك. ولكن بعد مدة طلب زوجي مني أن أجهز لسهرة ويكون زوجي وصديقه وزوجته في الحفلة دي في بيتنا. ويقعدوا عندنا لمدة ثلاث ليالي وذلك لكي نخرج أنا وزوجي من جو الملل”.

وجهزت الزوجة لتلك السهرة، وأرسلت أطفالها إلى منزل عائلتها للاعتناء بهم، حتى تتمكن من قضاء وقت ممتع مع صديق زوجها وزوجته في منزلهما.

تبادل الزوجات

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وتابعت الزوجة المصدومة: “اتصدمت من موقف جوزي بإنه إزاي صديقه ومراته يباتوا عندنا. ولكن مع الوقت تغير الحال وانقلب الموضوع”.

وتابعت: ” تفاجأت أثناء السهرة بصديق زوجي يقترح عليا اقتراح غريب من نوعه. وهو أن يقوموا بتبادل الزوجات تلك الليلة لكى نستطيع أن نخرج من إحساس الملل. ونزل الكلام عليا زي الصاعقة”.

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وتضيف الزوجة: ” أنا تفاجأت ووجدت جوزى بيضحك، وزوجة صديقه تضحك بشدة. وظننت الموضوع كله هزار في هزار. ولكن بعد فترة من الوقت فوجئت إن صديق زوجي يخبره بأن نبدأ الآن التبادل”.

صراخ هستيري

وتفاجأت الزوجة، بزوجة صديق زوجها تذهب إليه، بينما يقترب صديق زوجها منها، فصرخت ودخلت في حالة هستيرية.

واستكملت الزوجة أمام القاضي: “أنا في اللحظة دي رفعت صوتي على جوزي وأخبرته أنت عاوز تعمل زفت ايه، ونتبادل زفت ايه. ووجدت جوزي بيقولي انت مزهقتيش منى واكيد حابة تغيري شوية مع حد غيري وأنا هسمحلك بمزاجي بدل ما تخونيني مع حد غيري”.

واعتقدت الزوجة أن زوجها يختبرها فقط أو يمازحا. مردفة: “المفاجأة أن جوزي فعلا عاوز يجبرني إن أكون في حضن صاحبه وأنا رفضت ده بشدة”.

هروب

في تلك اللحظة، هربت الزوجة إلى منزل عائلتها، وانقطعت أخبار زوجها عنها ولم يتصل بها. فرفعت دعوى خلع، وتنازلت عن كل شيء.

وختمت: “جوزي بيقول لأهلي إني أخطأت الفهم، وهو لم يقصد ما فهمته أنا. وهو كان بيهزر هو وصديقه”.