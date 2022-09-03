السبت, سبتمبر 3, 2022
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الهدهد

الفنانة العمانية لجينة المنجي تتعرض لاعتداء همجي من طليقها (فيديو)

كتب باسل النجار
الفنانة العمانية لجينة المنجي watanserb.com
الفنانة العمانية لجينة المنجي
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وطن- اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بمقطع فيديو صادم وثّق اعتداءً همجياً على منزل الفنانة العمانية الشابة لجينة المنجي، بحسب النشطاء.

وانتشر المقطع على تويتر في سلطنة عمان، دون ذكر اسم المنزل المعتدى عليه، لكن فيما بعدُ أكدت العديد من التعليقات، أنه منزل الممثلة لجينة المنجي، وأن المعتدي هو طليقها.

الفيديو الذي رصدته (وطن) يُظهر شخصاً يقود سيارته عندما قام بصدم سيارة أخرى أمام منزل “المنجي” وهي سيارتها على الأرجح، ليخترق جدار المنزل ويحطمه مع السيارة.

وكتب الناشط البارز عبدالله الهاشمي، أن ممثلة عمانية تعرضت سيارتها لحادث متعمد.

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وأوضح:”حيث قام الشخص بالاصطدام بسيارتها المرسيدس وإدخالها داخل المنزل بتهور كبير مما سبب أضرار جسيمة.”

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واستطرد:”الحمد لله أنه ماحد في السيارة أو في حوش المنزل.. نسأل الله السلامة من القضايا والحوادث اللي نسمعها من قتل وغيره والتي أصبحت في ازدياد.”

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وفيما لم يذكر “الهاشمي” اسم لجينة المنجي صراحة، إلا أن العديد من النشطاء أكدوا في ردودهم أنها هي الفنانة العمانية المقصودة بالحديث.

وكتبت جوخة الشماخية:”كما قرأت في الانستجرام اسمها لجينة المنجي، أتوقع هي التي مثلت دور (غزلان) في المسلسل العماني (ود الذيب).. المسلسل كان من بطولة الفنان الراحل سالم بهوان رحمة الله عليه.”

ويشار إلى أن لجينة هي فنانة شابة من سلطنة عمان، وبرزت على الساحة الفنية من خلال أدوارها في مسلسل “ود الذيب”، وحكايات اجتماعية، وناس وناس، وجار القمر، وساري الليل، والعندليب.

لجينة

وأثار حادث اعتداء طليق لجينة المنجي، على منزل طليقته بهذه الطريقة الهمجية موجة غضب واسعة بين العمانيين على تويتر، ودعوا السلطات لمحاسبته وتوقيع أقسى العقوبات عليه.

وعلق إبراهيم الجهضمي مستنكرا هذا المشهد:”شفت المقطع واستغربت من هذا التصرف الغريب. وكأننا في بلدٍ لا يحكمه القانون فيتصرف كل فرد على هواه.”

فيما دون فهد المقبالي مستنكرا:”الحين هاذي مشاكل عائلية وش دخل المجتمع فيها.. واصلا ليش ينشر المقطع هذه امورهم الخاصة وحدهم يحلوها.”

ليرد عليه مغرد آخر رافضا طرحه:”يعني لو كان هناك حد وتكسر او مات بهذي الطريقة الهمجية.. انت تعتبر انه شي عائلي وما لازم حد يتدخل؟.
ترانا ما عايشيين في الغابة عشان الشخص يهدم ويخرب ويأذي اللي حواليه بإسم العائلة.”

وتساءلت سماح:”ليش الزواج صار مثل الحرب؟ ليش أحد الطرفين يريد ينتقم من الآخر؟”.

المصدرتوتير ، انستغرام ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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