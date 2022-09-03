الفنانة العمانية لجينة المنجي تتعرض لاعتداء همجي من طليقها (فيديو)

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وطن- اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بمقطع فيديو صادم وثّق اعتداءً همجياً على منزل الفنانة العمانية الشابة لجينة المنجي، بحسب النشطاء.

وانتشر المقطع على تويتر في سلطنة عمان، دون ذكر اسم المنزل المعتدى عليه، لكن فيما بعدُ أكدت العديد من التعليقات، أنه منزل الممثلة لجينة المنجي، وأن المعتدي هو طليقها.

الفيديو الذي رصدته (وطن) يُظهر شخصاً يقود سيارته عندما قام بصدم سيارة أخرى أمام منزل “المنجي” وهي سيارتها على الأرجح، ليخترق جدار المنزل ويحطمه مع السيارة.

وكتب الناشط البارز عبدالله الهاشمي، أن ممثلة عمانية تعرضت سيارتها لحادث متعمد.

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وأوضح:”حيث قام الشخص بالاصطدام بسيارتها المرسيدس وإدخالها داخل المنزل بتهور كبير مما سبب أضرار جسيمة.”

واستطرد:”الحمد لله أنه ماحد في السيارة أو في حوش المنزل.. نسأل الله السلامة من القضايا والحوادث اللي نسمعها من قتل وغيره والتي أصبحت في ازدياد.”

متداول ؛ ممثلة عمانية تعرضت سيارتها لحادث متعمد حيث قام الشخص بالاصطدام بسيارتها المرسيدس وإدخالها داخل المنزل بتهور كبير مما سبب أضرار جسيمة..

الحمد لله أنه ماحد في السيارة أو في حوش المنزل ..

نسأل الله السلامة من القضايا والحوادث اللي نسمعها من قتل وغيره والتي اصبحت في ازدياد . pic.twitter.com/imNQblODkX — عبدالله الهاشمي (@_hashmy) September 2, 2022

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وفيما لم يذكر “الهاشمي” اسم لجينة المنجي صراحة، إلا أن العديد من النشطاء أكدوا في ردودهم أنها هي الفنانة العمانية المقصودة بالحديث.

وكتبت جوخة الشماخية:”كما قرأت في الانستجرام اسمها لجينة المنجي، أتوقع هي التي مثلت دور (غزلان) في المسلسل العماني (ود الذيب).. المسلسل كان من بطولة الفنان الراحل سالم بهوان رحمة الله عليه.”

كما قرأت في الانستجرام اسمها لجينة المنجي، أتوقع هي التي مثلت دور (غزلان) في المسلسل العماني (ود الذيب) المسلسل كان من بطولة الفنان الراحل سالم بهوان رحمة الله عليه. — أ.جوخة الشماخية 🇴🇲 (@jokhaali1) September 3, 2022

ويشار إلى أن لجينة هي فنانة شابة من سلطنة عمان، وبرزت على الساحة الفنية من خلال أدوارها في مسلسل “ود الذيب”، وحكايات اجتماعية، وناس وناس، وجار القمر، وساري الليل، والعندليب.

وأثار حادث اعتداء طليق لجينة المنجي، على منزل طليقته بهذه الطريقة الهمجية موجة غضب واسعة بين العمانيين على تويتر، ودعوا السلطات لمحاسبته وتوقيع أقسى العقوبات عليه.

وعلق إبراهيم الجهضمي مستنكرا هذا المشهد:”شفت المقطع واستغربت من هذا التصرف الغريب. وكأننا في بلدٍ لا يحكمه القانون فيتصرف كل فرد على هواه.”

فيما دون فهد المقبالي مستنكرا:”الحين هاذي مشاكل عائلية وش دخل المجتمع فيها.. واصلا ليش ينشر المقطع هذه امورهم الخاصة وحدهم يحلوها.”

ليرد عليه مغرد آخر رافضا طرحه:”يعني لو كان هناك حد وتكسر او مات بهذي الطريقة الهمجية.. انت تعتبر انه شي عائلي وما لازم حد يتدخل؟.

ترانا ما عايشيين في الغابة عشان الشخص يهدم ويخرب ويأذي اللي حواليه بإسم العائلة.”

وتساءلت سماح:”ليش الزواج صار مثل الحرب؟ ليش أحد الطرفين يريد ينتقم من الآخر؟”.