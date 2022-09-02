السبت, سبتمبر 3, 2022
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رياضة

بوابة قطر الإعلامية.. منصة رقمية لتغطية مونديال كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
إطلاق بوابة قطر الإعلامية للإعلاميين لتغطية مونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
إطلاق بوابة قطر الإعلامية للإعلاميين لتغطية مونديال كأس العالم 2022
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وطن- أطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في دولة قطر، الخميس، منصة رقمية لبثّ كافة المواد الإعلامية والصحفية بشكل شامل حول مونديال كأس العالم 2022، وهي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي.

وتتيح بوابة قطر الإعلامية (منصة رقمية)، لكافة الإعلاميين وممثلي جهات البث، الاستفادة بشكل كبير من المصادر الإخبارية التي توفّرها الدولة المستضيفة لمونديال قطر، خلال التغطية لمباريات كأس العالم 2022 قطر، المقرر إقامته في ال20 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

مزايا بوابة قطر الإعلامية

وتقدّم منصة بوابة قطر الإعلامية، العديدَ من المزايا المهمة والحصرية من قبل الدولة المستضيفة لمونديال 2022، تتمثل في طلبات الحصول مقابلات صحفية مع المتحدثين باسم اللجنة العليا، أو حتى الممثلين من الجهات الحكومية وحجز الأستديوهات، وكذلك الجولات للإعلاميين داخل ملاعب المونديال وغيرها.

اللجنة العليا للمشاريع والإرث

من جهتها، قالت فاطمة النعيمي المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال والإعلام في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، في تصريح صحفي لها عن إطلاق المنصة الرقمية، “بوابة قطر الإعلامية تُعَد مصدراً مهماً للإعلاميين وممثلي جهات البث من كافة دول العالم، لتغطية أحداث المونديال، والفعاليات المرافقة له وغيرها”.

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كما وأردفت النعيمي، “نتطلع لاستقبال الآلاف من الإعلاميين وممثلي جهات البث للمشاركة في تغطية أحداث البطولة التاريخية، وهي من أفضل الخدمات والتسهيلات. التي تضمن لهم تجربةً إعلامية بشكل استثنائي”.

بطاقة هيّا

وأضافت، “المنصة الرقمية هي بوابة إلكترونية متكاملة للحصول على تصاريح الدخول إلى دولة قطر ( بطاقة هيّا)، وتصاريح التصوير من قبل الإعلاميين الحاصلين على تصاريح من الدولة المستضيفة. أو حتى من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)”.

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كما وتابعت، “تتيح المنصة الحصول على تصاريح للإعلاميين غير المعتمدين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والتسهيل من التخلص الجمركي من المعدات والأجهزة المحمولة، باستثناء طائرات التصوير (الدرون)”.

واستكملت، “يستطيع من خلال منصة بوابة قطر الإعلامية، الوصول إلى الأرشيف من الصور والفيديوهات للدولة المستضيفة للمونديال. كما أنها تعد مصدراً للمحتوى لكافة الإعلاميين الذين يرغبون في تغطية أحداث المونديال”.

ومن الجدير بالذكر، أن تصريح الدولة المستضيفة لمونديال قطر للإعلاميين، لا يتيح لهم الدخول إلى المواقع الرسمية للمونديال، مثل الملاعب وملاعب التدريب والمركز الإعلامي الرئيسي والبث، لكنه يسمح لهم الدخول إلى مرافق إعلامية آخرى.

المصدروطن + الجزيرة نت + العربي بوست
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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