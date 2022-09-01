الخميس, سبتمبر 1, 2022
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رياضة

هدافو الدوري الإنجليزي 2022 بعد هاتريك هالاند الثاني على التوالي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
هالاند لاعب مانشستر سيتي يتربع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي watanserb.com
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023
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وطن- يتربع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي، على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي 2022، بعد تسجيله الهاترك الثاني داخل شباك نوتينغهام في منافسات الجولة ال5 من الدوري الممتاز.

ونجح فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، في تحقيق الفوز العريض على نظيره نوتينغهام فورست بسداسية نظيفة دون رد.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينغهام

وأحرز الفتى الذهبي الأشقر إيرلينغ هالاند الهاتريك الثاني له، خلال مشاركته في المباراة الخامسة في منافسات الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، في الدقائق ال12 وال23 وال38.

كما سجل كانسيلو الهدف الرابع لصالح السيتي في الدقيقة ال50، فيما سجل زميله اللاعب جولييان ألفاريز هدفين في الدقيقة ال65 وال87.

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وشهدت أجواء المباراة التفوق الواضح لصاحب الأرض وحامل اللقب مانشستر سيتي على صعيد الاستحواذ والتسديدات، حيث وصل عدد تسديداته إلى 17 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 75%.

على عكس الفريق الزائر نوتينغهام، الذي وصلت تسديداته إلى 8 تسديدات باتجاه المرمى فقط طيلة مجريات دقائق المباراة، ولم يستحوذ على الكرة سوى بنسبة 25% فقط.

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022

كما ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، ترتيب أبرز هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023، على النحو الآتي:

(1) إيرلينغ هالاند مانشستر سيتي (9 أهداف).

(2) ميتروفيتش فولهام (5 أهداف).

(3) ويلفريد زاها كريستال بالاس (4 أهداف).

(4) هاري كين توتنهام (4 أهداف).

(5) رودريجو مورينو ليدز يونايتد (4 أهداف).

(6) روبيرتو فيرمينو ليفربول (3 أهداف).

(7) غابرييل جيسوس أرسنال ( 3 أهداف).

(8) لويس دياز ليفربول (3 أهداف).

(9) باسكال جروز برايتون (3 أهداف).

(10) جابرييل مارتينيلي أرسنال (3 أهداف).

منافسات الدوري الإنجليزي

كما ويستعد بطل إنجلترا للموسم المنصرم مانشستر سيتي، لملاقاة أستون فيلا، السبت، في افتتاح منافسات الأسبوع ال6 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، في وصافة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر أرسنال برصيد 15 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + موقع بطولات + صفحة مانشستر سيتي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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