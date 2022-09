هدافو الدوري الإنجليزي 2022 بعد هاتريك هالاند الثاني على التوالي

- Advertisement -

وطن- يتربع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي، على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي 2022، بعد تسجيله الهاترك الثاني داخل شباك نوتينغهام في منافسات الجولة ال5 من الدوري الممتاز.

ونجح فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، في تحقيق الفوز العريض على نظيره نوتينغهام فورست بسداسية نظيفة دون رد.

وأحرز الفتى الذهبي الأشقر إيرلينغ هالاند الهاتريك الثاني له، خلال مشاركته في المباراة الخامسة في منافسات الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، في الدقائق ال12 وال23 وال38.

كما سجل كانسيلو الهدف الرابع لصالح السيتي في الدقيقة ال50، فيما سجل زميله اللاعب جولييان ألفاريز هدفين في الدقيقة ال65 وال87.

وشهدت أجواء المباراة التفوق الواضح لصاحب الأرض وحامل اللقب مانشستر سيتي على صعيد الاستحواذ والتسديدات، حيث وصل عدد تسديداته إلى 17 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 75%.

على عكس الفريق الزائر نوتينغهام، الذي وصلت تسديداته إلى 8 تسديدات باتجاه المرمى فقط طيلة مجريات دقائق المباراة، ولم يستحوذ على الكرة سوى بنسبة 25% فقط.

FULL-TIME Man City 6-0 Nottingham Forest

The hosts dominated from start to finish. Erling Haaland scored a first-half hat-trick and Julian Alvarez opened his #PL account#MCINFO pic.twitter.com/6G2hA9CF2X

— Premier League (@premierleague) August 31, 2022