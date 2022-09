تفاصيل جديدة عن انتحار “نينا باتشولكي” قبل زفافها بأيام

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن- كشفت صحيفة “jawwaby.club” تفاصيل جديدة عن وفاة المذيعة الأمريكية “نينا باتشولكي” التي عثر عليها منتحرة في شقتها يوم، السبت، الماضي.

وأثيرت الكثير من التساؤلات والتكهنات حول سبب انتحار “نينا باتشولكي“، وهي التي كانت تعد العدة، لعقد زواجها من خطيبها “كايل هاس” بعد ستة أسابيع.

وبحسب الموقع نقلاً عن شرطة المدينة، فإن “باتشولكي” فقدت الوعي في منزلها حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح، السبت، واتصل بها بعض الأصدقاء ولكن لم يتلقوا رداً.

ويقول أصدقاء مذيعة الأخبار الراحلة، إنها كانت تكافح سرًا الاكتئاب الذي تفاقم بشدة في الأشهر الأخيرة.

وفي هذا السياق أخبرت “ألي بيترز”، أفضل صديقة لنيينا وزميلتها السابقة موقع “DailyMail“، أنها أحببت وظيفتها مع قناة “WAOW 9” في ويسكونسن ، وأنها تخطط للبقاء هناك “طوال حياتها”.

- Advertisement -

ووفقًا لموقعها على الإنترنت، بدأت “باتشولكي” العمل في المؤسسة الإخبارية في مايو 2017، كصحفية وسائط متعددة قبل ترقيتها إلى رتبة مقدمة في فبراير 2019.

وحصلت على شهادة من جامعة جنوب فلوريدا، حيث لعبت في فريق كرة السلة المحترف وحصلت على جوائز لثلاثة مواسم.

- Advertisement -

وكتبت الصحفية المتوفاة عددًا من التدوينات اليائسة على حسابها في “تويتر” قبل وفاتها بما يدعم واقعة انتحارها. بينما كشفت أحدث تغريدة لها أنها نشرت عددًا من الرسائل الملهمة وأنها سعيدة بالمنصب الذي تشغله حاليًا.

وفي 3 أغسطس 2022 ، نشرت نينا إعادة نشر لبعض الكلمات التي كتبها المؤلف جون جوردون. وجاء في التغريدة: “كأفراد، لدينا جميعًا أوجه قصور. ومع ذلك ، فإن ميزة التواجد في فريق هي أنه يمكن تعويض أوجه القصور لدي من خلال نقاط القوة لدى الآخرين في الفريق، والعكس صحيح. إذا عملنا معًا ، سنكون قادرين على تطوير القوة الجماعية “.

We are not positive because life is easy. We are positive because life can be hard.

Give yourself (and others) grace.

Speak life and encourage others.

Look for the good today.

Remember your WHY.

Believe the best is yet to come.

— Jon Gordon (@JonGordon11) August 18, 2022