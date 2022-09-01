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تفاصيل جديدة عن انتحار “نينا باتشولكي” قبل زفافها بأيام

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
انتحار نينا باتشولكي watanserb.com
انتحار نينا باتشولكي
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وطن- كشفت صحيفة “jawwaby.club” تفاصيل جديدة عن وفاة المذيعة الأمريكية “نينا باتشولكي” التي عثر عليها منتحرة في شقتها يوم، السبت، الماضي.

وأثيرت الكثير من التساؤلات والتكهنات حول سبب انتحار “نينا باتشولكي“، وهي التي كانت تعد العدة، لعقد زواجها من خطيبها “كايل هاس” بعد ستة أسابيع.

وبحسب الموقع نقلاً عن شرطة المدينة، فإن “باتشولكي” فقدت الوعي في منزلها حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح، السبت، واتصل بها بعض الأصدقاء ولكن لم يتلقوا رداً.

سبب انتحار نينا باتشولكي المذيعة الأمريكية التي تعاطفت مع الثورة السورية

ويقول أصدقاء مذيعة الأخبار الراحلة، إنها كانت تكافح سرًا الاكتئاب الذي تفاقم بشدة في الأشهر الأخيرة.

وفي هذا السياق أخبرت “ألي بيترز”، أفضل صديقة لنيينا وزميلتها السابقة موقع “DailyMail“، أنها أحببت وظيفتها مع قناة “WAOW 9” في ويسكونسن ، وأنها تخطط للبقاء هناك “طوال حياتها”.

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ووفقًا لموقعها على الإنترنت، بدأت “باتشولكي” العمل في المؤسسة الإخبارية في مايو 2017، كصحفية وسائط متعددة قبل ترقيتها إلى رتبة مقدمة في فبراير 2019.

وحصلت على شهادة من جامعة جنوب فلوريدا، حيث لعبت في فريق كرة السلة المحترف وحصلت على جوائز لثلاثة مواسم.

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وكتبت الصحفية المتوفاة عددًا من التدوينات اليائسة على حسابها في “تويتر” قبل وفاتها بما يدعم واقعة انتحارها. بينما كشفت أحدث تغريدة لها أنها نشرت عددًا من الرسائل الملهمة وأنها سعيدة بالمنصب الذي تشغله حاليًا.

وفي 3 أغسطس 2022 ، نشرت نينا إعادة نشر لبعض الكلمات التي كتبها المؤلف جون جوردون. وجاء في التغريدة: “كأفراد، لدينا جميعًا أوجه قصور. ومع ذلك ، فإن ميزة التواجد في فريق هي أنه يمكن تعويض أوجه القصور لدي من خلال نقاط القوة لدى الآخرين في الفريق، والعكس صحيح. إذا عملنا معًا ، سنكون قادرين على تطوير القوة الجماعية “.

ونشرت المذيعة الأمريكية في 18 أغطس 2022 ، تغريدة متفائلة قالت فيها :”لأن الحياة بسيطة للغاية ، يصعب علينا أن نكون متفائلين. نحن متفائلون بالرغم من حقيقة أن الحياة يمكن أن تكون صعبة. امنح البركة لنفسك وللآخرين من حولك. شجعوا الناس وتحدثوا بكلام الحياة. ابحث عن تميز اليوم. فكر في سبب ذلك. ضع في اعتبارك احتمال أن الأفضل لم يأت بعد.”

وبحسب المصدر كانت نينا قبل وفاتها في طريقها للزواج من خطيبها، ومع ذلك ، ليس من الواضح تمامًا ما إذا كانت تعيش معه في ذلك الوقت أم لا.

ووفق صحيفة “ديلي ميل”، فقد كانا يخططان لإتمام عقد الزواج في 24 أكتوبر 2022.

ونعت “Kaitlynn pacholke” شقيقتها في سلسلة تغريدات على حسابها الخاص في تويتر، وقالت في إحداها:”العالم بحاجة للمزيد من نينا . لقد أحبت الناس أفضل من أي شخص قابلته.. لا اعرف الحياة بدونها واشتقت لها.. هذا لا يمكن أن يكون حقيقيا.”

المصدرjawwaby.club ،DailyMail ،توتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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