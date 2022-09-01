الخميس, سبتمبر 1, 2022
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حياتنا

تصرف غريب ونادر من الملكة رانيا تجاه زوجة ابنها المستقبلية!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
تصرف غريب ونادر من الملكة رانيا تجاه زوجة ابنها المستقبلية! watanserb.com
الملكة رانيا ورجوة آل سيف
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وطن– استمتعت  الملكة رانيا العبدالله  بعيد ميلادها الـ52 بصحبة أبناءها الأربعة، وإضافتين جديدتين إلى العائلة.

حيث ظهر في صورة زوجة العاهل الأردني عبدالله الثاني، احتفالاً بعيد ميلادها أفراد العائلة الجدد. وهم خطيب ابنتها الأميرة إيمان جميل ألكساندر، وخطيبة نجلها ولي العهد السعودية رجوة آل سيف.

184 ماسة بيضاء

وللمرة الثانية، أعارت الملكة رانيا زوجة ابنها المستقبلية بعض الأقراط. وهو التصرف الطبيعي بين أي أم وابنتها. وسبق أن فعلت الأمر نفسه الملكة ليتيزيا والأميرة ليونور.

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وهذه المرة، أعارت الملكة رانيا ، خطيبة نجلها رجوة، أقراط من Firenze Jewels المصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراط. والتي تحتوي على 184 ماسة بيضاء مستديرة. بقطع لامع بوزن إجمالي يبلغ قيراط ونصف.

وكانت الملكة رانيا قد استخدمت هذه الجوهرة الرائعة سابقاً في مناسبتين. وتحديداً في مايو 2018. وقبلها بعام واحد فقط ، في مايو 2017.

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ليست أول مرة

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ولا تعد هذه المرة الأولى التي تعير فيها ملكة الأردن، زوجة ابنها المستقبلية، من أغراضها.

ففي المرات القليلة التي ظهرت فيها رجوة خالد آل سيف، ارتدت عدة قطع من حماتها رانيا.

الملكة رانيا

ففي أول صورة انتشرت لرجوة، كانت ترتدي أقراطًا أعارتها لها حماتها المستقبلية. وهي من تصميم أصلي لمجوهرات ستيفن ويبستر من الذهب الأبيض والأصفر مع الماس وعلى شكل ريش.

وهي جوهرة ارتدها الملكة رانيا في مناسبتين سابقتين.

غرفة تبديل الملابس أيضاً

لكن الملكة الأردنية لم تشارك فقط “كنتها” المستقبيلة في صندوق مجوهراتها الملكي. بل سمحت لها أيضًا بالدخول إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بها وتقاسمت معها أحد الأحزمة. والتي ظهرت بها خطيبة ولي العهد الشاب في صور ومقاطع فيديو لحفل خطوبتهما في السعودية.

حيث ارتدت رجوة حزاماً معدنياً بلمسة نهائية ذهبية تلائم خصر الملكة الأردنية المستقبلية. وكانت رانيا ترتديه قبل ثلاث سنوات.

الملكة رانيا

وكما قالت الملكة رانيا على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها. فهي “مسرورة بالترحيب بابنتها الثالثة على حد تعبيرها.

وترجمت الملكة تفانيها العاطفي تجاه زوجة ابنها، بالأفعال، وقدمت لها كل ما في وسعها لجعلها تشعر بالاندماج الكامل في العائلة المالكة الهاشمية.

سعر فستان “الملكة رانيا” في حفل خطوبة نجلها يصدم الفتيات!

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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