الغموض يلف وفاة مدين الأحمد قاتل الطفلة السورية جوى إستانبولي

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وطن – يحيط الغموض بمصير المدعو مدين الأحمد المتهم بقتل الطفلة السورية جوى إستانبولي، بعدما ترددت أنباء عن وفاته.

العديد من الروايات نُشرت بشأن ما قيل إنها “وفاة مدين الأحمد“، فقد تحدثت تقارير إعلامية تابعة للنظام السوري أن مدين توفي خلال إجرائه عملية جراحية في مستشفى ابن النفيس (الواقعة في دمشق رغم أنه محسوب في حمص)، بينما زعمت تقارير أخرى أن “القاتل” توفي بسبب التعذيب.

المتهم بق.تل الطفلة جوى استنبولي في #حمص تم إدخاله أمس إلى مستشفى ابن النفيس في #دمشق

وإجراء عملية جراحية له وفارق الحياة عند انتهاء العملية على الفور

من قتل الطفلة جنى ؟! pic.twitter.com/0fox4CsA1n — Lara hidar 🔴 (@larahidar) August 29, 2022

ونقلت صحيفة “جسر” (تابعة للمعارضة)، عن أهالي مدينة حمص قولهم إن قتل المتهم قد تم بشكل قصدي للتغطية على فشل أجهزة النظام بكشف الفاعل الحقيقي، بعد أن ألصقت التهمة بشخص مختل عقليا ومشرد.

وحتى كتابة هذه السطور، لم يصدر عن السلطات الرسمية في سوريا أي إعلان يخص المتهم مدين الأحمد، حيث لم يتم تأكيد أو نفي وفاته.

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ودعا ناشطون، الأجهزة الحكومية وتحديدا وزارة الداخلية لكشف مصير الأحمد الذي كان محسوبا في أحد سجون حمص، ما أثار شكوكا في رواية وفاته في مستشفى ابن النفيس في العاصمة دمشق كما تردد.

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وكانت الجهات الرسمية في سوريا قد أعلنت أن سبب وفاة جوى يعود إلى ضربها بآلة حادة في الرأس.

كشف قاتل الطفلة السورية جوى استانبولي ٤ سنوات في حمص تفاصيل الجريمة قال المجرم كنت جالس أمام منزلي شاهدت 4 فتيات يلعبن بالكرة، فخطرت لي فكرة جلب إحداهن إلى منزلي واغتصابها وقتلها طالب والد الطفلة الراحلة بالقصاص العادل بحق القاتل الذي لن تشفع له كل تبريراته بقتل ابنته. pic.twitter.com/3TXnN1vJWb — لا استقبل خاص 🇸🇦الرياض ❤️ (@sara58290500) August 24, 2022

وقدم رئيس الطب الشرعي في حمص استقالته لتقديمه تقريراً غير دقيق، خاصةً بعدما بث التلفزيون السوري تقريراً مع القاتل وهو يسرد تفاصيل جريمته، حيث قام باستدراجها إلى منزله بحي المهاجرين واغتصابها ثم خنقها ووضعها في كيس للقمامة ورميها في أحد مكبات النفايات.

تصريحات قاىَل و مغىَصب الطفلة ذات الأربع سنوات #جوى_استانبولي '(

هذا الفيديو يحتوي على ذكر تفاصيل الجرىِمة 🔴

اطالب بـ ىَعدْيبه لأن قىَله رحمة له ! pic.twitter.com/5Sen0iK22L — ‏توسكآ (@tocka1R) August 26, 2022

واعتبر سوريون، ترديد وفاة قاتل الطفلة ما هو إلا استكمال لما أسموها الكذبة ولفصول المسرحية التي بدأت منذ أول يوم تم فيه التلاعب بتقرير الطب الشرعي.

صمت داخلية النظام أثار تكهنات لدى البعض أن القاتل الحقيقي ما زال حراً طليقاً، وأن الضغط الشعبي مع بَدْء حادثة اختطاف الطفلة جوى أربك الأجهزة الأمنية التي لم تجد سبيلاً لتهدئة الناس سوى بتقديم أحد الأشخاص الذي لا يمتّ للجريمة بصلة لا من بعيد ولا من قريب.

وأثارت الاعترافات التي بثّها التلفزيون الرسمي لنظام أسد لقاتل الطفلة (جوى استانبولي) موجة كبيرة من السخط والغضب في صفوف الموالين.

وأدلى المتهم، برواية وصفت بأنها “غير مُقنِعة” ومناقضة تماماً لجميع التقارير الطبية والأمنية التي أُعلن عنها بعد العثور على الجثة، إضافة لمحاولة تلفزيون النظام حذف فيديو الاعترافات من الصفحات الموالية، التي سرعان ما نشرت الفيديو مع سيل من التهم والانتقادات، في محاولة للتغطية على الأكاذيب التي أدلى بها القاتل، وفق تقرير لموقع “أورينت“.

وقال التقرير إن صفحات موالية للنظام ألمحت إلى تناقض كلام القاتل مع نتائج البحث الجنائي والطب الشرعي، لأن تقرير الطبيب الشرعي أكد أنه لا يوجد أي علامات على اغتصاب الطفلة، وهو ما نفاه القاتل باعترافه عندما ذكر أنه اغتصب الطفلة.

وهناك تقرير آخر أكد وفاة الطفلة بضربة على الرأس، فيما أكد القاتل أنه خنق الضحية، فضلاً عن إعلان أمن أسد عثوره على الطفلة في مقبرة (النصر)، أما القاتل فقد أكد أنه رماها في حاوية للقمامة بالحي نفسه.