الرئيسيةالهدهد"كوشنر" يكشف عن دور السعودية في حرمان المغرب من تنظيم مونديال 2026!
الهدهد

“كوشنر” يكشف عن دور السعودية في حرمان المغرب من تنظيم مونديال 2026!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الملف الأمريكي الكندي المكسيكي watanserb.com
الملف الأمريكي الكندي المكسيكي
- Advertisement -

وطن- كشف جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق كواليس تدخله لدى السعودية لمنع التصويت على ملف المغرب لاستضافة مونديال2026.

وقال “كوشنر” في مذكراته التي صدر مؤخرا بعنوان: التاريخ العاجل” إنه تدخل لدى المملكة العربية السعودية من أجل التصويت لصالح الملف المشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك.

وكشف “كوشنر” أن صهره الرئيس دونالد ترامب حينها، طلب منه ربط اتصاله بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لضمان دعم السعودية للملف الأمريكي الكندي المكسيكي.

وأكد “كوشنر” أن التصويت السعودي لصالح الملف الأمريكي المشترك مع دول أخرى، شكل نقطة تحول لصالح احتضان المونديال من قبل الدول الثلاث المذكورة.

ولفت إلى أن المساعي التي قام بها في هذا الملف حققت “انتصارا دبلوماسيا واقتصاديا للرئيس الأمريكي السابق ترامب”.

مذكرات كوشنر.. ابتسامة طحنون بن زايد لإيفانكا وسؤال لمحمد بن سلمان

وأعرب عن تخوفه من أن يتسبب الضغط الذي مارسته أمريكا على دول عربية من أجل التصويت لصالح الملف المشترك لاستضافة المونديال المقبل، في توتر العلاقات الأمريكية مع المغرب، وفقا لمذكراته.

وتوقع كوشنر أن ينعكس ذلك على استقباله في الإقامة الملكية خلال زيارته للمغرب سنة 2020، لتوقيع اتفاق ثلاثي للتطبيع بين المغرب وإسرائيل، إلا أن ما حدث كان عكس توقعاته حيث تم الاحتفاء به بطريقة حارة جدا.
دول عربية دعمت الملف المغربي

وكانت 14 دولة عربية قد صوتت لصالح المغرب، هي: الجزائر وقطر ومصر وفلسطين وتونس وسلطنة عمان واليمن والسودان وموريتانيا وسوريا وليبيا وجيبوتي والصومال وجزر القمر.

دول عربية دعمت الملف الأمريكي

وفي المقابل صوتت سبع دول عربية لصالح الملف المشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك، وهي: السعودية والبحرين والإمارات والعراق والأردن والكويت ولبنان.

وامتنعت أربع دول عن التصويت، هي: إيران وكوبا وإسبانيا وسلوفانيا. بالإضافة إلى استبعاد الاتحادات الأربعة المتنافسة من عملية التصويت.

وحصل الملف الثلاثي المشترك الذي تقدمت به اتحادات أمريكا وكندا والمكسيك، من أجل استضافة كأس العالم 2026، على مجموع 134 صوتا من أصوات الجمعية العامة لـ”الفيفا” بنسبة 67%، مقابل 65 صوتا لصالح الملف المغربي بنسبة 33%.

قرارات إماراتية هامة وغير مسبوقة للراغبين في حضور مونديال قطر!

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

هل يعلن قيس سعيد الاعتراف بالجمهورية الصحراوية؟.. مؤشرات جدية صادمة للمغرب

تقارير

وثائق سرية تكشف موافقة الشيخ زايد آل نهيان على تسليم الجزر الإماراتية لإيران

الهدهد

أيتام خميس مشيط.. فيديوهات صادمة لضرب وسحل قوات الأمن السعودي ليتيمات في منطقة عسير!

الهدهد

فيديو سعوديات بملابس فاضحة في مقرّ هيئة الأمر بالمعروف يثير جدلاً

حياتنا

منديل محمد عبده الذي جفف به عرقه بآخر حفل يباع بسعر خيالي (شاهد)

تقارير

نورة القحطاني سعودية حُكم عليها بالسجن 45 عاماً بسبب تغريدة

الهدهد

ما حقيقة انسحاب البنك المغربي “التجاري وفا بنك” من تونس؟

الهدهد

هل تستعد السعودية لحملة قمع وابتزاز جديدة ضد رجال الأعمال؟

الهدهد

عقوبة مُغتصِب الطفل داخل خيمة تُثير حفيظة السعوديين

الهدهد

محل لبيع الخمور بجوار مسجد في المغرب يفجّر غضب المغاربة

الهدهد

مغاربة يحتفون بتصريحات وزيرة تونسية سابقة.. ماذا قالت؟

الهدهد

المغرب يُصعّد ضد تونس بقرار خطير يمهّد لقطع العلاقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا