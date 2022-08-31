حقيقة مباحثات سرية بين إسرائيل وقطر انهارت لرفض الدوحة أن تكون علنية

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وطن – زعم موقع قناة “i24news” الإسرائيلية في تقرير، الأربعاء، فشل مباحثات سرية كانت دائرة بين قطر وإسرائيل.

محادثات تأتي، كما زعمت القناة العبرية، قبل مكالمة هاتفية كان مخططا لها بين وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد.

انهيار المحادثات بين قطر وإسرائيل

جاء في التقرير الذي وصفته القناة بـ “الحصري”، أن إسرائيل تكثف جهودها لتسهيل وصول آلاف المشجعين الإسرائيليين، لحضور فعاليات كأس العالم في قطر، التي لا ترتبط حاليا بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل.”

ووفقا للتقرير ” كانت هناك مباحثات سرية بين قطر والاحتلال، انهارت قبيل مكالمة هاتفية مُخطط لها بين رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد، ووزير خارجية قطر، الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، بسبب إصرار لابيد على جعل المكالمة علنية، وهو ما رفضته الدوحة بشدة.”

وكانت تلك المكالمة المُبرمجة بمثابة “محادثة أولية”، قبل مكالمة مرتقبة بين لابيد، رئيسا للحكومة الإسرائيلية، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني”.

وزارة الخارجية الإسرائيلية ردت من جانبها بـ “نفي ما ورد في التقرير” الذي نشرته القناة العبرية.

وكانت هذه المحادثات ـ كما زعم التقرير ـ تهدف إلى فتح مكتب قنصلي إسرائيلي في الدوحة، يتولى شؤون المواطنين الإسرائيليين، الذين سيحضرون مباريات كأس العالم في الدوحة، على أمل أن تبقي إسرائيل على المكتب القنصلي على نحو دائم في الدولة الخليجية.”

حصري لـ i24NEWS : فشل محادثات إسرائيلية قطرية بعد المطالبة لجعلها علنية #قطر #إسرائيل – I24NEWS https://t.co/Dwxh4ve1sE — i24NEWS Arabic (@i24NEWS_AR) August 31, 2022

رفض قطري لفتح قنصيلة إسرائيلية في الدوحة

إلى ذلك واصلت الوكالة تقريرها الذي قالت فيه أن” عدم وجود مكتب قنصلي إسرائيلي في الدوحة، يعني عدم وجود جهة منوط بها رعاية شؤون الرعايا الإسرائيليين أثناء تواجدهم لحضور كأس العالم، حال وقوع حوادث أو فقدان جوازات سفر وغيرها من المواقف.”

وتابع التقرير أن “قطر اشترطت لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، إقامة دولة فلسطينية.”

يُشار في هذا السياق إلى إن قطر قد أقامت علاقات دبلوماسية في عام 1996 مع إسرائيل.

وأن الأخيرة قد فتحت مكتبا تجاريا في الدوحة، إلا أن المكتب أغلقته السلطات القطرية بعد عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة عام 2000.