برادلي كوبر يعود إلى زوجته السابقة إيرينا شايك!

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وطن-نشرت إيرينا شايك يوم الاثنين المنقضي الموافق لـ29 أغسطس سلسلة من الصور على إنستغرام نالت إعجاب معجبيها كثيرًا. وفي إحدى اللقطات، كانت العارضة تبتسم لزوجها السابق برادلي كوبر. فهل عاد الزوجين السابقين لبعضهما؟

هل هبت رياح الحنين إلى قلب برادلي كوبر؟ هذا ما كان الجميع يتساءلون عنه منذ يوم الاثنين بحسب ما نقلته مجلة “فيمينا” الفرنسية.

في هذا التاريخ بالتحديد، كشفت إحدى صورها السابقة عن صور مثيرة للغاية على حسابه على Instagram، حيث تظهر إيرينا شايك في الصور وسط جزيرة في جزر الباهاما مع خنازير أو أسماك قرش صغيرة. لكنها صورة فجّرت قنبلة من عيار ثقيل حول إحتمالية عودتها لزوجها السابق.

في إحدى الصور، يمكن رؤية العارضة وهي تسند رأسها على كتف الممثل، بينما تعانقه بابتسامة كبيرة. لكن لسائل أن يسأل هل هذه الصورة كافية للتأكّد من أن الزوجين السابقين قد جمعهما الحب من جديد؟

بحسب ما ترجمته “وطن“، ففي نوفمبر 2021، أمضيا النجمين بالفعل عطلة عيد الشكر مع ابنتهما الوحيدة. كما كانا برفقة بعضهما بعضًا على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم Nightmare Alley. وعلى الرغم من كل هذا، لم يدليا الشريكين المنفصلين بأي بيان حول عودة علاقتهما من جديد. ونأمل بأن يعلنا عن أخبارٍ جيدة لمعجبيهم في القريب العاجل.

قصة حب برادلي كوبر وإرينا شايك

التقى النجمان في عام 2015 خلال عشاء في البيت الأبيض. ثم سرعان ما وقع الطرفان في الحب من النظرة الأولى. وكان برادلي كوبر قد انفصل عن سوكي ووترهاوس، بينما انفصلت إيرينا شايك عن كريستيانو رونالدو.

وبعد أسبوع، تم إضفاء الطابع الرسمي على علاقتهم بحسب صحافة المشاهير بعد نشر صور قبلاتهم. وفي مارس 2017 أنجبت العارضة ابنتهما الصغيرة المسماة Léa. ولسوء الحظ أعلن الزوجان النجمان انفصالهما بعد عامين، في عام 2019.