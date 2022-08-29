الرئيسيةالهدهدمغاربة يحتفون بتصريحات وزيرة تونسية سابقة.. ماذا قالت؟
الهدهد

مغاربة يحتفون بتصريحات وزيرة تونسية سابقة.. ماذا قالت؟

وطن
كتب وطن
watanserb.com
سهام بادي وزيرة شؤون المرأة والأسرة التونسية سابقا
- Advertisement -

وطن – أثارت الوزيرة التونسية السابقة، سهام بادي، في تدوينة لها نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع “فيسبوك”، الضجة بين المتابعين للتوترات الأخيرة بين تونس والمغرب.

“قيس سعيد لايُمثلنا”

وصرحت سهام بادي، في تدوينتها التي لاقت تفاعلا واسعا بأن “قيس سعيد لايمثلنا.. أتضامن مع الشعب المغربي ومع حكومته في غضبه واستنكاره لاستقبال زعيم البوليساريو من طرف سعيد”.

وتابعت أنها “لا تقبل اليوم بأي حال أن يقع التعامل بهذا الشكل مع المغرب الشقيق من طرف منقلب ـ تقصد قيس سعيد ـ يضرب عرض الحائط بكل الأعراف الديبلوماسية، ويفرق بين الأشقاء ويرغب في عزل البلاد وفي خلق عداوات لا يقدر تداعياتها.”

مضيفة وهي تتحدث عن قيس سعيد أنه “سعى الى تفريق شعبه فكيف لا يسعى للتفرقة بين الدول الشقيقة والصديقة !!”

إلى ذلك تأتي تصريحات الوزيرة التونسية السابقة، في سياق من التوتر على المستوى الدبلوماسي بين المغرب وتونس.

توتر على خلفية إستقبال الرئيس التونسي، قيس سعيد، لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي ضمن فعاليات أشغال مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في إفريقيا تيكاد 8.

تفاعل مغربي وتونسي واسع

ووجدت تصرحيات الوزيرة التونسية التي كانت قد تقلدت مهام وزارة شؤون المرأة والأسرة بين عامي 2011 و 2013 تفاعلا كبيرا بين مختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشر المدون التونسي عبر الرحمن عزيز تدوينة عبر حسابه على موقع فيسبوك، يقول فيها مخاطبا الوزيرة السابقة سهام بادي: “عن أي شقيقية تتحدثين؟”

مضيفا في ذات السياق أنه” إذا كانت المغرب بالفعل دولة شقيقة، لماذا إذن تأتي بالصهاينة على حدود الجزائر.”

وفي الوقت الذي لاقت فيه تدوينة الوزيرة التونسية السابقة الكثير من الاستهجان في تونس، فأنها وجدت لها صدى إيجابيا في المغرب.

حيث كتب الصحفي المغربي، سعيد مِكراز فوق تدوينة سهام بادي، التي كان قد شاركها عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن ماكتبته الوزيرة التونسية هو ” شهادة من التونسيين على أن مايقوم به سعيد ليس الصواب” .

المصدروطن - رصد فيسبوك
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
الحساب الخاص في محرري موقع وطن يغرد خارج السرب. يشرف على تحرير موقع وطن نخبة من الصحفيين والإعلاميين والمترجمين. تابع كل جديد لدى محرري وطن
اقرأ أيضاً
الهدهد

المغرب يُصعد ضد تونس بقرار خطير يمهد لقطع العلاقات

الهدهد

نقابي تونسي: استقبال قيس سعيد لزعيم البوليساريو “انتحار سياسي لتونس”

الهدهد

المرزوقي يحذر من سيناريو مدمر للجزائر والمغرب ويكشف عن حل وحيد أمام الصحراويين

الهدهد

صحفية تونسية تُبرّر لملك المغرب جريمته وتُحرج الإمارات ودعوات لسحب جنسيتها

الهدهد

عبدالصمد ناصر مهاجماً قيس سعيد وغالي: رئيس غير شرعي يستقبل مرتزقاً

تقارير

الاعتراف بالصحراء الغربية.. هل تُناقض المغرب نفسَها؟

تقارير

محمد السادس مخموراً في باريس.. الاستخبارات الإسبانية تعلّق وتكشف عن أمنيتها بشأنه!

اقتصاد

رويترز: لا زيت ولا سكر في تونس وقيس سعيد يكتفي بالبيانات وترديد الشعارات!

الهدهد

محمد كريشان يستنكر توريط قيس سعيد لتونس في صراع الصحراء..ماذا قال؟!

الهدهد

تونس تصعد وتستدعي سفيرها من المغرب وتعيد نشر صور “غالي” على حساب الرئاسة!

اقتصاد

منظمة أمريكية تعتزم تعليق مساعدات لتونس بقيمة 500 مليون دولار!

الهدهد

مأساة ريان جديدة.. طفل مغربي يسقط في بئر عميقة ويلقى مصيرا مروعا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا