مغاربة يحتفون بتصريحات وزيرة تونسية سابقة.. ماذا قالت؟

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وطن – أثارت الوزيرة التونسية السابقة، سهام بادي، في تدوينة لها نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع “فيسبوك”، الضجة بين المتابعين للتوترات الأخيرة بين تونس والمغرب.

“قيس سعيد لايُمثلنا”

وصرحت سهام بادي، في تدوينتها التي لاقت تفاعلا واسعا بأن “قيس سعيد لايمثلنا.. أتضامن مع الشعب المغربي ومع حكومته في غضبه واستنكاره لاستقبال زعيم البوليساريو من طرف سعيد”.

وتابعت أنها “لا تقبل اليوم بأي حال أن يقع التعامل بهذا الشكل مع المغرب الشقيق من طرف منقلب ـ تقصد قيس سعيد ـ يضرب عرض الحائط بكل الأعراف الديبلوماسية، ويفرق بين الأشقاء ويرغب في عزل البلاد وفي خلق عداوات لا يقدر تداعياتها.”

مضيفة وهي تتحدث عن قيس سعيد أنه “سعى الى تفريق شعبه فكيف لا يسعى للتفرقة بين الدول الشقيقة والصديقة !!”

إلى ذلك تأتي تصريحات الوزيرة التونسية السابقة، في سياق من التوتر على المستوى الدبلوماسي بين المغرب وتونس.

توتر على خلفية إستقبال الرئيس التونسي، قيس سعيد، لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي ضمن فعاليات أشغال مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في إفريقيا تيكاد 8.

تفاعل مغربي وتونسي واسع

ووجدت تصرحيات الوزيرة التونسية التي كانت قد تقلدت مهام وزارة شؤون المرأة والأسرة بين عامي 2011 و 2013 تفاعلا كبيرا بين مختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشر المدون التونسي عبر الرحمن عزيز تدوينة عبر حسابه على موقع فيسبوك، يقول فيها مخاطبا الوزيرة السابقة سهام بادي: “عن أي شقيقية تتحدثين؟”

مضيفا في ذات السياق أنه” إذا كانت المغرب بالفعل دولة شقيقة، لماذا إذن تأتي بالصهاينة على حدود الجزائر.”

وفي الوقت الذي لاقت فيه تدوينة الوزيرة التونسية السابقة الكثير من الاستهجان في تونس، فأنها وجدت لها صدى إيجابيا في المغرب.

حيث كتب الصحفي المغربي، سعيد مِكراز فوق تدوينة سهام بادي، التي كان قد شاركها عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن ماكتبته الوزيرة التونسية هو ” شهادة من التونسيين على أن مايقوم به سعيد ليس الصواب” .