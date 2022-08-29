لماذا لا نستخدم بطاريات تدوم 10 مرات أطول؟ إيلون ماسك يجيب

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وطن– نظرًا لتكلفتها المنخفضة وعمرها الإفتراضي الطويل، يتزايد اعتماد بطاريات LFP بين صانعي السيارات الكهربائية.

بطاريات LFP

وفي هذا السياق، قال جون كارماك، وهو مبرمج كمبيوتر ومطور ألعاب فيديو، إنه عندما ينظر إلى الأجهزة الإلكترونية ذات البطاريات الضعيفة، فإنه يتساءل عن إمكانات بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) الأكبر حجمًا.

وأشار إلى أن هذه البطاريات لديها كثافة طاقة أقل بنسبة 40٪. ولكن عمرها الافتراضي يبلغ 10 أضعاف.

كثافة الطاقة هي مقدار الطاقة في كتلة معينة. وفي البطارية، هي مقياس كمية الطاقة التي تحتويها البطارية بالنسبة لوزنها.

من المفترض أن تتمتع بطاريات LFP بكثافة طاقة أقل تتراوح بين 15-25٪ من البدائل.

كما أشار كارماك إلى أنه لا يوجد طلب كبير عليها مضيفََا أن “البطاريات القابلة للاستبدال يمكن بسهولة أن تعالج المشكلة أيضًا.”

ورداً على ذلك، جاوبه ماسك في تغريدة إن دورة الحياة العالية ممكنة مع كاثود النيكل إذا تم تحسينه لهذا الغرض.

وأضاف أن إضافة السيليكون إلى القطب الموجب. وخاصة أنود الكربون، يحسن كثافة الطاقة، ويقلل من عمر الدورة، بسبب التغيرات الحجمية الكبيرة أثناء الشحن / التفريغ.

على الرغم من أن معظم صانعي المركبات الكهربائية قد بدأوا في استخدام بطاريات LFP لقدرتها التنافسية من حيث التكلفة وعمرها الأطول، إلا أن بطاريات الليثيوم- أيون، هي أكثر أنواع البطاريات شيوعا من حيث الاستخدام في السيارات الكهربائية، حسب موقع benzinga.