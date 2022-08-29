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حياتنا

لماذا لا نستخدم بطاريات تدوم 10 مرات أطول؟ إيلون ماسك يجيب

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
لماذا لا نستخدم بطاريات تدوم 10 مرات أطول؟ إيلون ماسك يجيب watanserb.com
إيلون ماسك
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وطننظرًا لتكلفتها المنخفضة وعمرها الإفتراضي الطويل، يتزايد اعتماد بطاريات LFP بين صانعي السيارات الكهربائية.

بطاريات LFP

وفي هذا السياق، قال جون كارماك، وهو مبرمج كمبيوتر ومطور ألعاب فيديو، إنه عندما ينظر إلى الأجهزة الإلكترونية ذات البطاريات الضعيفة، فإنه يتساءل عن إمكانات بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) الأكبر حجمًا.

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وأشار إلى أن هذه البطاريات لديها كثافة طاقة أقل بنسبة 40٪. ولكن عمرها الافتراضي يبلغ 10 أضعاف.

كثافة الطاقة هي مقدار الطاقة في كتلة معينة. وفي البطارية، هي مقياس كمية الطاقة التي تحتويها البطارية بالنسبة لوزنها.

من المفترض أن تتمتع بطاريات LFP بكثافة طاقة أقل تتراوح بين  15-25٪ من البدائل.

كما أشار كارماك إلى أنه لا يوجد طلب كبير عليها مضيفََا أن “البطاريات القابلة للاستبدال يمكن بسهولة أن تعالج المشكلة أيضًا.”

ورداً على ذلك، جاوبه ماسك في تغريدة إن دورة الحياة العالية ممكنة مع كاثود النيكل إذا تم تحسينه لهذا الغرض.

وأضاف أن إضافة السيليكون إلى القطب الموجب. وخاصة أنود الكربون، يحسن كثافة الطاقة، ويقلل من عمر الدورة، بسبب التغيرات الحجمية الكبيرة أثناء الشحن / التفريغ.

على الرغم من أن معظم صانعي المركبات الكهربائية قد بدأوا في استخدام بطاريات LFP لقدرتها التنافسية من حيث التكلفة وعمرها الأطول، إلا أن بطاريات الليثيوم- أيون، هي أكثر أنواع البطاريات شيوعا من حيث الاستخدام في السيارات الكهربائية، حسب موقع  benzinga.

ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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