مذكرات كوشنر.. ابتسامة طحنون بن زايد لإيفانكا وسؤال لمحمد بن سلمان

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وطن – نشر جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مذكرات بعنوان “breaking History”.

كوشنر تطرق في مذكراته، لموقف من الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي الإماراتي دفع بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للابتسام حول قيادة المرأة السعودية، وفقا لموقع “CNN“.

كوشنر قال: “في قاعة الحفلات الرئيسية لتناول طعام الغداء مع القادة العرب، كان محمد بن سلمان قد أجلسني أنا وإيفانكا على طاولة معه”.

وأضاف: “عندما جلسنا، قدمني إلى القادة الآخرين على الطاولة. قال لي إن هؤلاء هم ’جاريد كوشنيرز‘ من الشرق الأوسط – لم يكن لديهم جميعًا ألقابًا واضحة، ولكن إذا كنت بحاجة لإنجاز أي شيء في بلدانهم، فيجب أن أتصل بهم”.

وتابع: “عندما تعرفنا على بعضنا البعض، تأثرت بانفتاحهم على الإصلاح. في مرحلة ما، قال مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات، طحنون بن زايد آل نهيان لإيفانكا بابتسامة، تفضلي، اسألي محمد بن سلمان متى سيسمح للمرأة بقيادة السيارة‘ سمع محمد بن سلمان الاقتراح وابتسم ابتسامة كبيرة، قال محمد بن سلمان قريباً جداً”.

وأكمل: “كانت إيفانكا متفاجئة، ولكنها مسرورة أيضًا. وأكدت ما سمعته في المائدة المستديرة لرائدات الأعمال الصغيرة في وقت سابق من ذلك اليوم. ناقشت النساء بصراحة كيف أن حظر القيادة لم يكن العقبة الوحيدة أمام نجاحهن”.

كوشنر قال أيضا: “تمنع قوانين الوصاية – التي تمنعهم من امتلاك حساب مصرفي أو عقار – قدرتهم على بدء الأعمال التجارية وتنميتها. كانت حقيقة أن النساء كن يتحدثن عن هذا التحدي في حدث نظمه محمد بن سلمان مؤشرًا على أنهن يعرفن أنه منفتح على الإصلاحات”.

واستطرد: “بعد عام واحد، فاجأ محمد بن سلمان العالم واتخذ خطوات لرفع الحظر المفروض على القيادة. في العام التالي، قام بتغيير قوانين الوصاية”.

موقف آخر

في شأن آخر، تناول كوشنر في مذكراته، لقاء جمعه بوفد سعودي بترأسه فهد بن عبدالله تونسي في نيويورك.

وقال كوشنر: “عندما التقيت أنا وفلين وبانون في نيويورك بوفد سعودي صغير بقيادة الدكتور فهد بن عبد الله تونسي، أوضحوا أن لديهم ديناميكية مشحونة مع أوباما بشأن مواقفه بشأن عدد من التحديات في المنطقة، بما في ذلك سوريا وداعش وإيران واليمن”.

وأضاف: “كان (السعوديون) متحمسين لبدء علاقة جديدة ونأمل أن تكون أكثر إنتاجية مع إدارتنا. كنت أنا وبانون قاسيين. أخبرنا السعوديين أنهم بحاجة إلى وقف تمويل الإرهاب، وتحسين سجلهم في حقوق المرأة، ودفع تكاليف جيشهم، والبدء في اتخاذ خطوات تجاه العمل مع إسرائيل، لم نكن مهتمين ببناء العلاقة إذا لم يكونوا ملتزمين بإحراز تقدم حقيقي في هذه الأهداف”.

وتابع: “أكد لنا فهد أن التغيير جار وأننا سنفاجأ بالإصلاحات التي خططوا للقيام بها. كان للمملكة زعيم شاب جديد، محمد بن سلمان، المعروف باسم MBS، الذي أراد تغيير المملكة العربية السعودية. سيعودون بخطة لإظهار كيف يمكننا إحراز تقدم معًا”.