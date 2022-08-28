الأحد, أغسطس 28, 2022
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رياضة

كريستيانو رونالدو يقترب من العودة إلى إيطاليا بصفقة تبادلية

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
وكيل رونالدو يتفاوض مع نابولي watanserb.com
وكيل رونالدو يتفاوض مع نابولي
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وطن – ذكرت تقارير صحفية إيطالية، بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، يقترب من العودة إلى إيطاليا ولكن ليس من بوابة فريقه السابق يوفنتوس، وإنما من فريق نابولي الذي دخل في مفاوضاتٍ مع وكيله لإبرام صفقة تبادلية قبل أيام من إغلاق سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

وأفادت صحيفة (لاغازيتا) الإيطالية، بأن إدارة نادي نابولي. دخلت بالفعل في مفاوضات مع وكيل صاروخ ماديرا (خورخي مينديز)، من أجل ضم اللاعب إلى صفوف نابولي هذا الصيف.

عودة كريستيانو رونالدو إلى إيطاليا

وبينت الصحفية الإيطالية، بأن قدوم الدون رونالدو إلى فريق نابولي. كما وسيكون مرتبط بالاستغناء عن خدمات النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، بالذهاب إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد بصفقة قد تصل إلى 140 مليون يورو.

كما وأردفت، ” مفاوضات نابولي مع وكيل رونالدو مهدد بالتعثر، في ظل رغبة اللاعب أوسيمين في البقاء مع الفريق الإيطالي، من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم”.

وتشير تقارير آخرى، بأن هناك مفاوضات آخرى مع وكيل رونالد للقدوم إلى ميلان. بطل الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، من خلال طرح الأخير بيع البرتغالي رفائيل لياو.

رونالدو والبحث عن الرقم القياسي الجديد

ووفق التقارير الصحفية، فإن كريستيانو رونالدو يصر على رغبته في الرحيل عن نادي مانشستر يونايتد هذا الصيف، من أجل اللعب في دوري أبطال أوروبا الذي فشل في التأهل مع الشياطين الحمر الموسم الماضي ل20 موسماً على التوالي.

كما ويعد صاروخ ماديرا الهداف التاريخي في البطولة القارية المهدد بالغياب عنها هذا الموسم، في حال بقيّ مع نادي مانشستر يونايتد، برصيد 140 هدفاً. مع 3 أندية أوروبية، وهم مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

ألقاب رونالدو في دوري أبطال أوروبا

كما وتوج رونالدو خلال مسيرته الكروية مع الأندية الأوروبية، في دوري أبطال أوروبا ب5 ألقاب. واحدة منها مع مانشستر يونايتد، و4 الآخرى مع ريال مدريد الإسباني. الذي ما زال متربعاً على عرش هدافين الفريق الملكي رغم رحيله برصيد 450 هدفاً.

وفي حال نجحت صفقة انتقال رونالدو إلى نادي نابولي هذا الصيف، فإنه في انتظار المشاركة في دوري أبطال أوروبا برفقة فريقه الإيطالي، في المجموعة الأولى التي تضم ليفربول الإنجليزي وأياكس الهولندي وجلاسكو رينجرز الأسكتلندي.

يشار بأن عقد رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، ينتهي في صيف 2023، كما مع وجود بند في نصوص عقده لتمديد لموسم آخر إضافي في حال رغب في البقاء هذا الصيف.

المصدروطن + لاغازيتا + اليوم السابع + جوول
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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