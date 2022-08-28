كريستيانو رونالدو يقترب من العودة إلى إيطاليا بصفقة تبادلية

- Advertisement -

وطن – ذكرت تقارير صحفية إيطالية، بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، يقترب من العودة إلى إيطاليا ولكن ليس من بوابة فريقه السابق يوفنتوس، وإنما من فريق نابولي الذي دخل في مفاوضاتٍ مع وكيله لإبرام صفقة تبادلية قبل أيام من إغلاق سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

وأفادت صحيفة (لاغازيتا) الإيطالية، بأن إدارة نادي نابولي. دخلت بالفعل في مفاوضات مع وكيل صاروخ ماديرا (خورخي مينديز)، من أجل ضم اللاعب إلى صفوف نابولي هذا الصيف.

خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو في مفاوضات مع نابولي من أجل انتقال البرتغالي للفريق وفقاً لـ"بي إن سبورتس". 👀 يتم الآن بحث كافة الحلول المادية والفنية. قد يقوم نابولي بالتضحية بفيكتور أوسيمين وعرضه للبيع. 😯 pic.twitter.com/3yATbdP5pZ — GOAL Arabia (@GoalAR) August 27, 2022

عودة كريستيانو رونالدو إلى إيطاليا

وبينت الصحفية الإيطالية، بأن قدوم الدون رونالدو إلى فريق نابولي. كما وسيكون مرتبط بالاستغناء عن خدمات النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، بالذهاب إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد بصفقة قد تصل إلى 140 مليون يورو.

كما وأردفت، ” مفاوضات نابولي مع وكيل رونالدو مهدد بالتعثر، في ظل رغبة اللاعب أوسيمين في البقاء مع الفريق الإيطالي، من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم”.

وتشير تقارير آخرى، بأن هناك مفاوضات آخرى مع وكيل رونالد للقدوم إلى ميلان. بطل الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، من خلال طرح الأخير بيع البرتغالي رفائيل لياو.

Keep working and focused 🙏🏽💪🏽 pic.twitter.com/W03sh6ggYE — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 25, 2022

رونالدو والبحث عن الرقم القياسي الجديد

ووفق التقارير الصحفية، فإن كريستيانو رونالدو يصر على رغبته في الرحيل عن نادي مانشستر يونايتد هذا الصيف، من أجل اللعب في دوري أبطال أوروبا الذي فشل في التأهل مع الشياطين الحمر الموسم الماضي ل20 موسماً على التوالي.

كما ويعد صاروخ ماديرا الهداف التاريخي في البطولة القارية المهدد بالغياب عنها هذا الموسم، في حال بقيّ مع نادي مانشستر يونايتد، برصيد 140 هدفاً. مع 3 أندية أوروبية، وهم مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

مصادر beIN SPORTS: وكيل أعمال كريستيانو رونالدو @Cristiano جورج منديش يجري مفاوضات مع نادي نابولي من أجل انتقال النجم البرتغالي للفريق الإيطالي ويتم البحث عن حلول مادية و فنية تتعلق ببيع مهاجم نابولي أوسيمان pic.twitter.com/71WBeqpzEb — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) August 27, 2022

ألقاب رونالدو في دوري أبطال أوروبا

كما وتوج رونالدو خلال مسيرته الكروية مع الأندية الأوروبية، في دوري أبطال أوروبا ب5 ألقاب. واحدة منها مع مانشستر يونايتد، و4 الآخرى مع ريال مدريد الإسباني. الذي ما زال متربعاً على عرش هدافين الفريق الملكي رغم رحيله برصيد 450 هدفاً.

وفي حال نجحت صفقة انتقال رونالدو إلى نادي نابولي هذا الصيف، فإنه في انتظار المشاركة في دوري أبطال أوروبا برفقة فريقه الإيطالي، في المجموعة الأولى التي تضم ليفربول الإنجليزي وأياكس الهولندي وجلاسكو رينجرز الأسكتلندي.

قد يكون الحل الأخير في نادي الطفولة 🥺

كريستيانو رونالدو في طريقه للعودة لسبورتنج لشبونة حسب عديد المصادر 🔙⚪️🟢

الفتى الذي رحل مراهقًا سيعود كأسطورة الأساطير 🤩

هل تراها الصفقة الأمثل لرونالدو إذا تمت 👀 pic.twitter.com/26steTw5qF — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) August 28, 2022

يشار بأن عقد رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، ينتهي في صيف 2023، كما مع وجود بند في نصوص عقده لتمديد لموسم آخر إضافي في حال رغب في البقاء هذا الصيف.