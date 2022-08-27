مدينة أناهيم في ولاية كالفورنيا تعترف أخيراً بالمدينة العربية المصغرة

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وطن- بعد سنوات من الضغط من قبل المدافعين، صَنّفت أناهيم أخيراً حيَّها العربي الأمريكي باسم «Little Arabia» يوم الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم أنهايم لشبكة CNN في بيان: إن المدينة تخطّط لمتابعة التصنيف بأبحاث متعمقة.

وقالت إيرين رايان، المتحدثة باسم المدينة، في بيان: “إن تسمية Little Arabia تعترف بمنطقة من مدينتنا كنا نحتفل بها دائماً كجزء منا، مما يجعل أناهيم عظيمة”. وأضافت: “نحوّل تركيزنا الآن إلى دراسة متعمقة ستساعدنا في رفع مستوى مجتمع Little Arabia وجميع الشركات على طول شارع Brookhurst في أنهايم”.

يُذكر أن صحيفة (وطن ٠ يغرد خارج السرب) تصدر من مدينة أناهيم منذ عام 1994.

يغطي التصنيف منطقة في شارع Brookhurst، من Ball Road إلى Broadway، وهي موطن للعديد من الشركات العربية الأمريكية. يوجد في كاليفورنيا أكبر عدد من السكان العرب الأمريكيين في البلاد، وتعتبر الولاية هي موطن لما يقرب من 400 ألف من العرب الأمريكيين (إحصائيات غير دقيقة)، وفقًا لبحث من مؤسسة المعهد العربي الأمريكي. وأكبر جزء من السكان له جذور مصرية ولبنانية، وفقًا لبيانات التعداد السكاني الأمريكية، لكن عدد السكان العراقيين والسوريين في الولاية آخذ في الازدياد أيضًا.

ولطالما دعا المجلس المدني العربي الأمريكي، وهو منظمة غير ربحية مقرُّها في أناهيم، إلى الاعتراف الرسمي بـ «Little Arabia». وقال المجلس في بيان يوم الخميس: إن الفكرة بدأت في التسعينيات بمجموعة من رواد الأعمال العرب الأمريكيين.

وقال رشاد الدباغ المدير التنفيذي للمجلس في بيان: “كان قرار تعيين Little Arabia لحظة تاريخية بالنسبة لنا كمجتمع. “على مر السنين حول العرب الأمريكيون شارع بروخرست إلى وجهة ثقافية وتجارية مزدهرة”.

كما علّق أمين ناش، الباحث في المجلس، على أهمية التعيين.

وقال ناش في البيان: “هذا مجتمع شعر بأنه غير مرئي بشكل واضح لفترة طويلة جدا”، “الآن، تقول أنهايم إنهم يرون المجتمع، ويمنحون المجتمع مكانًا لعرض إنسانيتهم”.