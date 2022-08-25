مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 (البث المباشر)

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وطن – يترقب عشاق وجماهير الكرة المستديرة، الخميس، نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2023، دور المجموعات للموسم الجديد، المقرر إقامتها في مدينة إسطنبول التركية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

وسيتم توزيع قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، للأندية الأوروبية المتأهلة لخوض دور المجموعات في البطولة القارية والبالغ عددهم (32) فريقاً، كما وسيتم تقسيمهم إلى 8 مجموعات، كما وتحتوي كل مجموعة على 4 فرق، بعد تقسيمهم إلى 4 مستويات وفق نظام القرعة.

توقيت قرعة دوري أبطال أوروبا 2023

كما وستبث مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2022-2023، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة السادسة مساءً، بينما ستكون بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الخامسة مساءً، وعند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023

ومن المقرر أن تبث مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 (UEFA Champions League)، على القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) على موقع اليوتيوب.

كما وستنقل كذلك عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS) الرياضة القطرية المفتوحة، في الوطن العربي وشمال قارة أفريقيا السمراء.

ونرفق لكم متابعي (وطن) في كل مكان، روابط القنوات الناقلة لمراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، كما يلي:

الفرق ال32 المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2023 المجموعات

كما وجاءت الفرق الأوروبية المتأهلة للمشاركة في البطولة القارية على النحو الآتي:

(1) ريال مدريد الإسباني.

(2) ليفربول الإنجليزي.

(3) مانشستر سيتي الإنجليزي.

(4) برشلونة الإسباني.

(5) تشيلسي الإنجليزي.

(6) توتنهام الإنجليزي.

(7) أتلتيكو مدريد الإسباني.

📸 ها قد اكتملت الأندية الـ 32 المشاركة في بطولة #دوري_أبطال_أوروبا لموسم 2022/23 🏆 ℹ️ إليكم جميع الأندية التي ضمنت تأهلها رسميًا لأغلى البطولات الأوروبية.#قرعة_دوري_أبطال_أوروبا | #UCLDraw pic.twitter.com/6WcPXCfHMZ — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) August 24, 2022

(8) إشبيلية الإسباني.

(9) ميلان الإيطالي.

(10) إنتر ميلان الإيطالي.

(11) يوفنتوس الإيطالي.

(12) نابولي الإيطالي.

(13) بايرن ميونخ الألماني.

(14) بوروسيا دورتموند الألماني.

(15) باير ليفركوزن الألماني.

(16) لايبزيغ الألماني.

(17) آينتراخت فرانكفورت الألماني.

(18) باريس سان جيرمان الفرنسي.

(19) أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

(20) بورتو البرتغالي.

(21) سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

(22) أياكس أمستردام الهولندي.

(23) كلوب بروج البلجيكي.

(24) ريد بول سالزبورغ النمساوي.

(25) سلتيك الأسكتلندري.

(27) بنفيكا البرتغالي.

(28) شاختار دونيتسك الأوكراني.

(29) فيكتوريا بلزن التشيكي.

(30) جلاسكو رينجرز الأسكتلندي.

(31) دينامو زغرب الكرواتي.

(32) مكابي تل أبيب الصهيوني.

كما ومن الجدير بالذكر، بأن مسابقة دوري أبطال أوروبا لعام 2022-2023، في ال6 من شهر سبتمبر/ أيلول القادم، على أن تقام المباراة النهائية للمسابقة في ال10 من شهر يونيو/ حزيران على ملعب ( أتاتورك الأولمبي) في مدينة إسطنبول التركية.