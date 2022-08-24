سائحة إسبانية بملابس عارية في المسجد الأقصى.. وموجة غضب واسعة

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في فلسطين المحتلة بموجة غضب عارمة عقب دخول سائحة اسبانية ساحات المسجد الأقصى المبارك بملابس “غير لائقة” والتقاطها صورا فيه.

وكانت السائحة الإسبانية قد نشرت عبر حسابها على موقع الصور العالمي “إنستجرام” صورة له من أمام مسجد قبة الصخرة.

وظهرت السائحة وهي تجلس على درجات البائكة الشرقية في المسجد، بملابس فاضحة، معلقة أنها في القدس “عاصمة إسرائيل”.

ووفقا للصورة المنشورة التي اثارت الغضب، فلم تراع السائحة حرمة المكان الذي تواجدت فيه وقدسيته للمسلمين بشكل عام، حيث كشفت عن ساقها بشكل متعمد، مع ارتدائها لباسا مفتوحا من الجانب الأيسر، كاشفا عن صدرها أيضا.

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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن السائحة المذكورة، هي مستوطنة إسرائيلية، وأنها دخلت ساحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال.

في استفزاز كبير لمشاعر المسلمين..

مستوطنة صهيونية تنشر صورة لها وهي شبه عارية في المسجد الأقصى المبارك، خلال الاقتحامات التي تتم للمسجد بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/vuL7dkSaIL — صوت الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) August 24, 2022

غضب يجتاح مواقع التواصل في فلسطين استنكارا لما حدث

وفي هذا السياق، قال الناشط الإعلامي “عبيدة” معربا عن غضبه مما حدث: “لمن يسأل عن الأقصى هذا هو حال الاقصى هل يرضينا كمسلمين هذا المشهد؟؟ هذا انتهاك صارخ وصاخب بحق حرمة المسجد الاقصى هل بقي للامة كرامة بعد هذا المشهد سائحه إسبانية تنشر صور لها وهي شبه عارية في المسجد الأقصى المبارك خلال اقتحامات مع المستوطنين تحت حماية شرطة الاحتلال”.

كما علق المغرد “محمود أبو زياد” مستنكرا ما جرى بالقول: “عُريّ في قلب الأقصى لك الله يا قدس “.

عُريّ في قلب الأقصى 😭

لك الله يا قدس 😢

أثارت صورة سائحة إسبانية غضب المسلمين في #فلسطين والعالم، حيث ظهرت فيها في 11 أغسطس الماضي، وهي تجلس على درجات البائكة الشرقية في #المسجد_الأقصى المبارك، بملابس فاضحة، مُعلّقة أنها في #القدس "عاصمة إسرائيل"!! pic.twitter.com/ggs0srbNsO — محمود (أبو زياد) (@AbuZiad486) August 24, 2022

الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم يدين الواقعة

من جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن تدنيس متطرفة صهيونية لباحات المسجد الأقصى المبارك، ونشر صور فاضحة لها فيه، تشكل استفزازاً غير مسبوق لمشاعر شعبنا الفلسطيني وكل الأمة العربية والإسلامية.

وأكد قاسم في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر” الأربعاء أن هذه المشاهد تمثل إمعانا في تدنيس طهارة المسجد الأقصى، وتعكس استهتارًا صهيونياً بكل المنظومة العربية الرسمية والشعبية.