محمد صلاح يشتبك مع برونو فرنانديز بسبب الكرة (شاهد)

وطن – اشتبك النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، مع نظيره البرتغالي برونو فرنانديز، في قمة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاشتباك المصري محمد صلاح وزميله البرازيلي فيرمينو مع نظيره البرتغالي برونو فرنانديز على الكرة، بعد تمكن الفرعون المصري من تسجيل هدف تقليص فارق النتيجة في المباراة عند الدقيقة ال81.

Bruno Fernandes does not want to give the ball to Salah#MNULIV

