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رياضة

محمد صلاح يشتبك مع برونو فرنانديز بسبب الكرة (شاهد)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
محمد صلاح يشتبك مع برونو فرنانديز في قمة مانشستر يونايتد وليفربول watanserb.com
محمد صلاح يشتبك مع برونو فرنانديز في قمة مانشستر يونايتد وليفربول
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وطن – اشتبك النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، مع نظيره البرتغالي برونو فرنانديز، في قمة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

اشتباك محمد صلاح مع برونو فرنانديز

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاشتباك المصري محمد صلاح وزميله البرازيلي فيرمينو مع نظيره البرتغالي برونو فرنانديز على الكرة، بعد تمكن الفرعون المصري من تسجيل هدف تقليص فارق النتيجة في المباراة عند الدقيقة ال81.

كما وأظهر في مقطع الفيديو، اشتباك صلاح مع برونو خلال محاولته أخذ الكرة منه للاحتفال بهدفه. داخل ميدان ملعب ( أولد ترافورد)، وبعد محاولات وتدخل زميله البرازيلي فيرمينو، استطاع اللاعب أخذ الكرة بعد فشل البرتغالي برونو في الحفاظ عليها.

غضب صلاح من تصرف برونو

وفي لقطة لم يعتاد عليها محبي وعشاق المصري صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، عقب الغضب الذي ظهر عليه خلال شجاره مع لاعب الخصم البرتغالي برونو فرنانديز، حيث تدخل زميله البرازيلي روبرت فيرمينو. كما وحسم الأمر في نهاية المطاف لصالحهما بالحصول على الكرة.

كما وحاول البرتغالي برونو، الشكوى إلى حكم المباراة. بسبب تعرضه للإصابة في عينه، أثناء الشجار مع صلاح وفيرمينو، بعد فشل في الحفاظ على الكرة لمنع اللاعبين من الاحتفال بها في المباراة.

مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

ونجح مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز المثير على ميدانه. أمام نظيره ليفربول، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في قمة ديربي شمال لندن من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

يشار بأن فريق مانشستر يونايتد يحتل المركز ال14 من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 3 نقاط، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الفريق المنافس ليفربول الذي جاء في المركز ال16 بنقطتين لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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