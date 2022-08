فيديو لتعذيب نمر في الهند يفجر موجة غضب (شاهد)

- Advertisement -

وطن– تداول نشطاء مقطع فيديو لرجل يسحب نمراً من ذيله وبدا الحيوان في حالة ضعف وهو يكافح للهروب، ما فجر موجة غضب على مواقع التواصل.

ويظهر المقطع الذي نشره ضابط في هيئة حماية الغابات الهندية IFS يدعى “بارفين كسوان” الرجل وهو يسحب الفهد من ذيله ورجله.

Identify the animal here !! pic.twitter.com/MzAUCYtBOM — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) August 17, 2022

بينما شوهد آخرون يلتقطون الصور ويبتسمون لكاميراتهم أثناء التصوير، دون الاكتراث بمعاناة الحيوان.

وأفاد موقع “ndtv” أن النمر مات بعد هذه الحادثة واشتبه أحد مستخدمي تويتر في إصابة النمر. وكتب “أنا متأكد من أن النمر قد يكون عجوزًا أو مصابًا وإلا لكان الوضع مختلفًا تمامًا”.

انعدام الإنسانية

وأثار المقطع غضب مستخدمي الإنترنت الذين حثوا على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الرجل.

وقال أحد رواد مواقع التواصل: “ينبغي تطبيق عقوبة مماثلة على الرجل وجره في الشوارع”.

بينما علق ناشر الفديو كسوان قائلا: “من المحزن رؤية هذه السلوكيات التي تكشف انعدام الإنسانية”.مشدداً على ضرورة عدم معاملة الحيوانات بهذه الطريقة.”

Video is from unknown location and received via WhatsApp. This is not the way to handle or treat wildlife friends. They are also living being. Be careful. — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) August 17, 2022

وقال Sumit Dookia أن هذا المقطع يحمل الكثير من الدراما بينما كان هذا النمر الصغير في حالة حرجة. توفي أخيرًا بسبب التأخر في الإنقاذ.

Latest update. So much selfies and drama took place, whereas this young leopard was critically ill. Finally died due to late in rescue. pic.twitter.com/OU9xQyOyJn — Sumit Dookia (@sumitdookia) August 12, 2022

وعقب Shouvik أن “الهنود لم يعيشوا أبدًا في وئام مع البرية على مر العصور ..وكانوا دائمًا يصطادون البرية بحثًا عن جلد النمر وأنياب الفيل والثعابين والريش والطيور والغزلان والخنازير ، وأضاف حتى الطيور الوطنية لم يدخروها ”

That is just incorrect.. Indians have never lived in harmony with the wild for ages.. They have always hunted the wild for tiger skin, elephant tusks, snakes, quills, birds, deers, boars, heck even our national birds aren't spared… Get your facts right — Shouvik (@shouvys) August 12, 2022

نمور الهند

وكان مدير مركز دراسات الحياة البرية بمدينة بنغالور جنوبي الهند كاي أولاس كارانث قال بمناسبة اليوم العالمي للنمور، الذي يحتفل به سنويا في 29 يوليو/ تموز، إن البلاد لم تحقق الكثير في مجال حماية النمور بسبب عدم اتباعها للسياسات العلمية.

وأضاف في حديث للأناضول: “كان لدينا حوالي ألفي نمر قبل 50 عاما، ويوجد لدينا الآن نحو ثلاثة آلاف فقط. وبالنظر إلى الموطن المحتمل للنمور الذي يزيد على 300 ألف كيلومتر مربع، يمكن أن يستوعب 15 ألفا منها”.

وبحسب التقديرات الرسمية، أحصت الهند العام الماضي ألفين و967 نمرا في غاباتها، مقابل ألفين و226 عام 2014