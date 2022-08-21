الأحد, أغسطس 21, 2022
الرئيسيةفيديوفيديو لتعذيب نمر في الهند يفجر موجة غضب (شاهد)
فيديو

فيديو لتعذيب نمر في الهند يفجر موجة غضب (شاهد)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
تعذيب نمر في الهند watanserb.com
تعذيب نمر في الهند
- Advertisement -

وطن– تداول نشطاء مقطع فيديو لرجل يسحب نمراً من ذيله وبدا الحيوان في حالة ضعف وهو يكافح للهروب، ما فجر موجة غضب على مواقع التواصل.

ويظهر المقطع الذي نشره ضابط في هيئة حماية الغابات الهندية IFS يدعى “بارفين كسوان” الرجل وهو يسحب الفهد من ذيله ورجله.

بينما شوهد آخرون يلتقطون الصور ويبتسمون لكاميراتهم أثناء التصوير، دون الاكتراث بمعاناة الحيوان.

وأفاد موقع “ndtv” أن النمر مات بعد هذه الحادثة واشتبه أحد مستخدمي تويتر في إصابة النمر. وكتب “أنا متأكد من أن النمر قد يكون عجوزًا أو مصابًا وإلا لكان الوضع مختلفًا تمامًا”.

انعدام الإنسانية

وأثار المقطع غضب مستخدمي الإنترنت الذين حثوا على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الرجل.

وقال أحد رواد مواقع التواصل: “ينبغي تطبيق عقوبة مماثلة على الرجل وجره في الشوارع”.

بينما علق ناشر الفديو كسوان قائلا: “من المحزن رؤية هذه السلوكيات التي تكشف انعدام الإنسانية”.مشدداً على ضرورة عدم معاملة الحيوانات بهذه الطريقة.”

القبض على 4 رجال اغتصبوا سحلية مهددة بالانقراض في الهند

وقال Sumit Dookia أن هذا المقطع يحمل الكثير من الدراما بينما كان هذا النمر الصغير في حالة حرجة. توفي أخيرًا بسبب التأخر في الإنقاذ.

وعقب Shouvik أن “الهنود لم يعيشوا أبدًا في وئام مع البرية على مر العصور ..وكانوا دائمًا يصطادون البرية بحثًا عن جلد النمر وأنياب الفيل والثعابين والريش والطيور والغزلان والخنازير ، وأضاف حتى الطيور الوطنية لم يدخروها ”

نمور الهند

وكان مدير مركز دراسات الحياة البرية بمدينة بنغالور جنوبي الهند كاي أولاس كارانث قال بمناسبة اليوم العالمي للنمور، الذي يحتفل به سنويا في 29 يوليو/ تموز، إن البلاد لم تحقق الكثير في مجال حماية النمور بسبب عدم اتباعها للسياسات العلمية.

وأضاف في حديث للأناضول: “كان لدينا حوالي ألفي نمر قبل 50 عاما، ويوجد لدينا الآن نحو ثلاثة آلاف فقط. وبالنظر إلى الموطن المحتمل للنمور الذي يزيد على 300 ألف كيلومتر مربع، يمكن أن يستوعب 15 ألفا منها”.

وبحسب التقديرات الرسمية، أحصت الهند العام الماضي ألفين و967 نمرا في غاباتها، مقابل ألفين و226 عام 2014

المصدرتوتير ،ndtv، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
حياتنا

محكمة هندية تبرئ عجوزا من الاعتداء الجنسي على سيدة: “ملابسها مستفزة”!

الهدهد

الإفراج عن 11 هندوسيا أدينوا باغتصاب امرأة مسلمة حامل في الهند (صور)

الهدهد

أسرة عمانية تتعرّض لخطر كبير في مومباي بالهند وبيان عاجل من القنصلية

الهدهد

وسيلة عدائية جديدة في الهند تحرض على قتل المسلمين

الهدهد

لشخص عائد من الإمارات.. أول حالة وفاة بجدري القرود في آسيا

الهدهد

قادم من الهند.. منخفض جديد على سلطنة عمان يبدأ تأثيره في هذا الموعد

حياتنا

أراد أن يثبت نظافته.. شاهد ما حدث لرئيس وزراء البنجاب بعد شربه من نهر مقدس!

الهدهد

رغم الإساءة للرسول.. الإمارات تعلن دعمها للهند وتمول مشروعا ضخما هناك

الهدهد

“آلهة الهندوس تدخن السجائر”.. مخرجة هندية تتلقى تهديدات بالقتل بسبب “بوستر” فيلم (شاهد)

الهدهد

الأمطار الغزيرة بسلطنة عمان تتسبب بسقوط أعمدة الكهرباء (فيديو)

الهدهد

لسانها الطويل أشعل البلاد.. العليا الهندية تنتقد تصريحات “شارما” بشأن “النبي” وتطالبها بالاعتذار

الهدهد

لماذا حذفت حكومة “مودي” كل ماله علاقة بتاريخ المسلمين بالهند من المناهج؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

صور رومانسية لولي عهد الأردن وخطيبته السعودية (شاهد)

ابنة عمرو دياب عارية بدون بنطال .. صور أشعلت جدلاً كبيراً! (شاهد)

فيديو راوية اغتصاب جوى استانبولي لمدة 10 دقائق يفجر جدلا وفضيحة لنظام الأسد

دكتورة سعودية تحث السعوديات على اختيار الرجل “الديوث” عند الزواج

هكذا أرغم شاب جزائري شركة “أبل” على تحديث أنظمتها وأصبح حديث العالم

الأسرة الحاكمة في البحرين تفضّل الهوية اليهودية على الشيعية .. هكذا حاصرتهم وطمست هويتهم

وزير الصناعة العراقي يُقسم بالولاء لرئيس حزبه ويُثير جدلاً (فيديو)

“جار السوء يصبح مؤمناً ويمسي كافراً”.. هل قصد حفيظ دراجي ملك المغرب؟

مصريون يطالبون بحق “فاطمة” بعد فيديو صادم من داخل صيدلية بالإسماعيلية

“الوحدة 8200” سلاح إسرائيل السري لضرب الشعوب العربية ببعضها..

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC