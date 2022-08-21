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صور رومانسية لولي عهد الأردن وخطيبته السعودية (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
صور رومانسية لولي عهد الأردن وخطيبته السعودية watanserb.com
ولي عهد الأردن وخطيبته
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وطن – لا زالت أخبار  خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد آل سيف، تحتل مواقع متقدمة في منصات التواصل الإجتماعيّ.

وانتشرت صور رومانسية جديدة، تجمع الأمير الحسين بن عبدالله، وخطيبته السعودية رجوة آل سيف، وتظهر التناغم بين الثنائي.

وفي إحدى الصور، خطيبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بفستان على شكل قميص أبيض من الأعلى مع حزام مع عقدة بارزة عند الخصر.

ومن الأسفل اتّسم التصميم بالزخرفات بألوان مختلفة مثل الأزرق، الزهري، الأخضر، الأصفر وغيرها.

بينما اعتمدت من الناحية الجمالية تسريحة الشعر الويفي مع إرجاع الخصلات عند الجانب إلى الخلف.

في حي نا، مكياجها ارتكز على العيون السموكي بالألوان الترابية. وبحسب مجلة “جمالك” فإنّ كلّ تفصيل بإطلالة رجوة ال سيف ذكّرنا بأسلوب الملكة رانيا.

خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله ورجوة آل سيف

ويوم السابع عشر من اب/اغسطس 2022، أعلن الديوان الملكي الأردني خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد آل سيف.

 

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ونشر الديوان الملكي عبر حسابه الرسمي بتويتر، صوراً من حفل خطوبة الأمير الحسين على الآنسة رجوة.

وعلّق على الصور بقوله:”الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد.”

كما كشف أن ولي العهد خطب “الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف. ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء.”

المصدروطن - مواقع التواصل + "جمالك"
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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