صور رومانسية لولي عهد الأردن وخطيبته السعودية (شاهد)

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وطن – لا زالت أخبار خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد آل سيف، تحتل مواقع متقدمة في منصات التواصل الإجتماعيّ.

وانتشرت صور رومانسية جديدة، تجمع الأمير الحسين بن عبدالله، وخطيبته السعودية رجوة آل سيف، وتظهر التناغم بين الثنائي.

وفي إحدى الصور، خطيبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بفستان على شكل قميص أبيض من الأعلى مع حزام مع عقدة بارزة عند الخصر.

ومن الأسفل اتّسم التصميم بالزخرفات بألوان مختلفة مثل الأزرق، الزهري، الأخضر، الأصفر وغيرها.

بينما اعتمدت من الناحية الجمالية تسريحة الشعر الويفي مع إرجاع الخصلات عند الجانب إلى الخلف.

في حي نا، مكياجها ارتكز على العيون السموكي بالألوان الترابية. وبحسب مجلة “جمالك” فإنّ كلّ تفصيل بإطلالة رجوة ال سيف ذكّرنا بأسلوب الملكة رانيا.

خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله ورجوة آل سيف

ويوم السابع عشر من اب/اغسطس 2022، أعلن الديوان الملكي الأردني خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد آل سيف.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

ونشر الديوان الملكي عبر حسابه الرسمي بتويتر، صوراً من حفل خطوبة الأمير الحسين على الآنسة رجوة.

وعلّق على الصور بقوله:”الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد.”

كما كشف أن ولي العهد خطب “الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف. ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء.”