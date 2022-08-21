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حياتنا

ابنة عمرو دياب عارية بدون بنطال .. صور أشعلت جدلاً كبيراً! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ابنة عمرو دياب watanserb.com
ابنة عمرو دياب وخطيبها
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وطن – أثارت نور عمرو دياب، ابنة الفنان المصري الشهير، ضجةً واسعةً، بآخر إطلالة لها على حسابها الرسميّ في انستغرام.

“ابنة عمرو دياب نسيت البنطلون”!

وظهرت نور عمرو دياب ترتدي قميصاً، طويلاً حتى ساقيها، لكنّها لم تكن ترتدي من الأسفل شيء، وهو الذي قابله الجمهور بانتقادات حادة، وتعليقات بعضها ساخر.

وقال أحدهم معلقاً: “نسيتي تلبسي البنطلون يا نور” . بينما دافعت متابعة لنور عنها، وردّت على منتقديها بالقول: “وانتم مالكم؟ هي حرة. ياريت كل واحد يدور علي نفسه”. وكتب آخر: “هذا الفستان لطيف للغاية عليك”.

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في المقابل، تجاهلت ابنة عمرو دياب، التعليقات السلبية التي وصلتها على صور إطلالتها الأخيرة، ونشرت عبر “ستوري” انستغرام، صوراً جديدةً خلال تواجدها في “الجيم” لممارسة التمارين الرياضيّة.

ابنة عمرو دياب
نور عمرو دياب في الجيم / انستغرام

ونور هي الأبنة الكبرى للمطرب عمرو دياب من زوجته الأولى شيرين رضا، وهي تبلغ من العمر 32 عاماً.

كما درست نور العديد من التخصصات منها البيولوجي، وقامت بتحضير ماجستير في التسويق بالإضافة إلى إدارة الأعمال، إلى جانب إجادتها لـ لغة الإشارة، واللغات العربية والانجليزية والإسبانية.

خطوبة نور عمرو دياب

وقبل عام، أعلنت نور عمرو دياب خطبتها، على شاب افريقي/بريطاني.

وعبر خاصية البث المباشر، عبر حسابها على (انستجرام)، شاركت نور عمرو دياب متابعيها التحضيرات التي تفعلها من أجل انتقالها للعيش في مكان جديد رفقة خطيبها معبرة عن سعادتها الشديدة لهذه الخطوة.

 

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بينما كشفت صحيفة (الفن) أن خطيب ابنة عمرو دياب يدعى كيران وودورد، وهو مدرب لياقة بدنية، ويعمل مصورا أيضاً، وأصوله تحديداً من غانا.

 

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في حين كان كيران ينشر صوراً لنور عمرو دياب عبر حسابه على (انستجرام)، مرفقة بعبارات غزل.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل + الفن + في الفن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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