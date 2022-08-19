أكثر ما أثار ضجة في صور خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله ورجوة آل سيف! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – من أكثر الأمور التي أثارت ضجّة في صور خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد آل سيف، الشبه الواضح بينها وبين الملكة رانيا.

ورآى كثيرون أن الشبه بين خطيبة ولي العهد الأردني و”حماتها”، الملكة رانيا، ليس تحديداً بالملامح وإنما بستايل الملابس، الطلّة الجمالية أو حتى طريقة الوقوف والتصرّف. وكأنها من الأساس فرد من العائلة الملكية.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

وكانت الملكة رانيا رحبّت بانضمام خطيبة ولي العهد لعائلتها، بقولها: “كل الهلا برجوةِ الغالي الحسين، وجودك بينا بهجة وسرور. كان عندي بنتين صاروا ثلاث، فرحتنا فيكم ما بتنوصف”.

وقالت: “رجوت الله – مثلي مثل كل أم – أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة . الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير”.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

وكانت الملابس التي أطلّت بها رجوة آل سيف يوم خطوبتها من الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قد عكست ثقافتها وجذورها السعودية. بالتحديد من ناحية تنسيق فستان باللون الزيتي مع قفطان باللون الأبيض.

كما أنها اعتمدت وشاحاً للرأس في أغلب الصور.

بينما لفت خاتم الخطوبة الأنظار بمدى جماله وهو على شكل دمعة.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله ورجوة آل سيف

ويوم السابع عشر من اب/اغسطس 2022، أعلن الديوان الملكي الأردني خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد آل سيف.

ونشر الديوان الملكي عبر حسابه الرسمي بتويتر، صوراً من حفل خطوبة الأمير الحسين على الآنسة رجوة.

وعلّق على الصور بقوله:”الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد.”

كما كشف أن ولي العهد خطب “الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف. ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء.”