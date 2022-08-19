الجمعة, أغسطس 19, 2022
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أكثر ما أثار ضجة في صور خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله ورجوة آل سيف! (شاهد)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله ورجوة آل سيف watanserb.com
خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله ورجوة آل سيف
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وطن – من أكثر الأمور التي أثارت ضجّة في صور خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد آل سيف، الشبه الواضح بينها وبين الملكة رانيا.

ورآى كثيرون أن الشبه بين خطيبة ولي العهد الأردني و”حماتها”، الملكة رانيا، ليس تحديداً بالملامح وإنما بستايل الملابس، الطلّة الجمالية أو حتى طريقة الوقوف والتصرّف. وكأنها من الأساس فرد من العائلة الملكية.

 

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وكانت الملكة رانيا رحبّت بانضمام خطيبة ولي العهد لعائلتها، بقولها: “كل الهلا برجوةِ الغالي الحسين، وجودك بينا بهجة وسرور. كان عندي بنتين صاروا ثلاث، فرحتنا فيكم ما بتنوصف”.

وقالت: “رجوت الله – مثلي مثل كل أم – أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة . الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير”.

 

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وكانت الملابس التي أطلّت بها رجوة آل سيف يوم خطوبتها من الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قد عكست ثقافتها وجذورها السعودية. بالتحديد من ناحية تنسيق فستان باللون الزيتي مع قفطان باللون الأبيض.

كما أنها اعتمدت وشاحاً للرأس في أغلب الصور.

بينما لفت خاتم الخطوبة الأنظار بمدى جماله وهو على شكل دمعة.

 

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خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله ورجوة آل سيف

ويوم السابع عشر من اب/اغسطس 2022، أعلن الديوان الملكي الأردني خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد آل سيف.

ونشر الديوان الملكي عبر حسابه الرسمي بتويتر، صوراً من حفل خطوبة الأمير الحسين على الآنسة رجوة.

وعلّق على الصور بقوله:”الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد.”

كما كشف أن ولي العهد خطب “الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف. ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء.”

المصدرمتابعات وطن - cnn - انستغرام - الديوان الملكي
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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