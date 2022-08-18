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مهندسة معمارية ومن عائلة سعودية ثرية: هذه هي ملكة الأردن المستقبلية

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
خطيبة ولي العهد الأردن مهندسة معمارية watanserb.com
خطيبة ولي العهد الأردن مهندسة معمارية
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وطن-تبلغ خطيبة ولي العهد الأردني، 28 عامًا، ودرست في جامعة سيراكيوز في نيويورك وتنتمي إلى عائلة سعودية ثرية كما أنها مهندسة معمارية مثل الملكة نور زوجة الملك الحسين الأول.

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بنبأ خطوبة الحسين، وريث عرش العاهل الأردني ظهر يوم الأربعاء المنقضي، فمن هي زوجة الحسين وملكة الأردن المستقبلية؟

اسمها الكامل: رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف. ولدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في 28 أبريل 1994، وهي تبلغ حاليًا 28 عامًا، وهي أكبر بشهرين من خطيبها الأمير حسين الذي ولد في 28 يونيو من نفس العام.

ورجوة هي ابنة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف وعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

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الملك يهنئ كنته
الملك يهنئ كنته

بحسب صحيفة “الكونفيدينسيال-فانيتاس” الإسبانية، فإن رجوة درست في بلدها الأصلي حتى المرحلة الثانوية ودراساتها العليا كانت في الخارج. على وجه التحديد في كلية الهندسة المعمارية بجامعة سيراكيوز في نيويورك.

بعد الزواج الرسمي، ستكون هذه الملكة المهندسة المعمارية الثانية في الأردن، بعد الملكة نور التي كانت أيضًا مهندسة معمارية عندما تزوجت الملك حسين الأول.

تعود أصول عائلة السيف إلى قبيلة السبيع، وهم شيوخ مدينة العطار الموجودة بإقليم السدير.

يُدعى والد رجوى، خالد، وهو صاحب شركة السيف الهندسية للمقاولات  إحدى أكبر شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية وواحدة من أهم الشركات في المنطقة، ولها مكاتب في مدن الدوحة ودبي وبيروت وأبو ظبي.

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ووفقا لما ترجمته “وطن“، فإن هذه الشركة يعمل بها أكثر من 20000 موظف ومن بين أعمالها؛ برج المملكة في الرياض ومشروع Jewels Twin Towers في مرسى دبي وبرج Silhouette في قطر.

ووفقًا لموقع مجموعة السيف، تدير شركة البناء هذه مجموعة متنوعة من الأعمال الناجحة في المملكة العربية السعودية.

تشمل شركة مجموعة سيف التي بدأت في عام 1951، أعمالاً على غرار: التطوير العقاري وعمليات المرافق والتصنيع والمواد والهندسة والبناء والمعدات واللوجستيات وإدارة المرافق والخدمات وإدارة الأصول.

المهندسة المعمارية رجوى
المهندسة المعمارية رجوى

هذا وقد تم طلب يد الزوجة المستقبلية على وجه التحديد في منزل والد العروس، كما هو متعارف عليه في الدول العربية. وهذا يعني أنه لم يكن في الأردن.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، ظهر الأربعاء عن هذا الخبر وحضر الحفل أقارب العروس وكذلك ملوك الأردن، بالإضافة إلى الأمراء الحسن بن طلال وهاشم بن عد الله الثاني وعلي بن الحسين وهاشم بن الحسين وغازي بن محمد وراشد بن الحسن.

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المصدرالكونفيدنسيال-فانيتاس-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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