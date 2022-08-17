5 أشياء تجنبها.. إذا كنت تعاني من الدوالي

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وطن-على الرغم من أنه يجب عليك زيارة الطبيب إذا كانت الدوالي تسبب لك بعض المشاكل الصحية، فإنه من المفيد معرفة النصائح التي يمكن أن تساعد في تخفيف انزعاجك ومنع تفاقم المرض.

ما الدوالي؟

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من دوالي الأوردة، فضلا عن ذلك، تزيد احتمالية إصابة النساء بدوالي الأوردة بمقدار الضعف مقارنة بالرجال، بحسب ما نشرته مجلة “فيدا سانا” الإسبانية.

كما يمكن أن تظهر الدوالي في أي مكان بالجسم حيث توجد الأوردة. وتظهر ما يقارب من 95٪ من الدوالي في الأطراف السفلية من الجسم. وغالبًا ما ترتبط بعض الحالات الأكثر خطورة مثل القصور الوريدي المزمن، بظهور العديد من الدوالي، وينجرّ عن ذلك تغير لون ربلة الساق والكاحل.

يوجد في الساقين نظامان من الأوردة:

الجهاز الوريدي العميق المسؤول عن تصريف 90٪ من الدم إلى القلب.

الجهاز الوريدي السطحي المسؤول عن تصريف الـ 10٪ المتبقية.

وفقا لما ترجمته “وطن“، تتضخم الدوالي وتنتفخ الأوردة غالبًا في الساقين. عندما تكون الأوردة سليمة، توجد صمامات صغيرة تساعد الساق على العمل ضد الجاذبية لدفع الدم إلى القلب.

لكن، عندما تضعف هذه الصمامات، يمكن أن يتسبب ذلك في تسرب الدم للخلف وتجمعه، ما يؤدي إلى انتفاخ الأوردة. وعلى الرغم من أن الدوالي تبرز غالبًا فوق سطح الجلد، إلا أنها لا تكون مرئية دائمًا.

علاوة على ذلك، يمكن أن تظهر العديد من الأعراض مع ظهور الدوالي مثل الألم والتورم والثقل والخفقان والحكة في الساقين. كل هذه الأمور يمكن أن تكون مزعجة للغاية وتتسبب في مستوى معين من الإعاقة وتدني نوعية الحياة.

أسباب بروز مرض الدوالي

طبقا لما أوضحته المجلة، يمكن أن يبرز مرض الدوالي لعدة أسباب ومنها: التاريخ العائلي والشيخوخة والاختلالات الهرمونية وزيادة الوزن أو السمنة والعمل في وظائف تتطلب الوقوف لفترات طويلة.

5 أشياء يجب تجنبها إذا كنت تعاني من الدوالي

تعد الدوالي الوريدية شائعة إلى حد ما. وفي الواقع، يمكن أن تسبب شعور عدم الرائحة والانزعاج والتعب، لذلك هناك 5 أشياء يجب تجنب القيام بها إذا كنت تعاني منها:

1. الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة

يصعب على الدم في الساقين الحركة عكس الجاذبية إذا بقيت في وضع واحد لفترة طويلة. يؤدي الركود إلى زيادة الضغط في الأوردة. لذلك إذا كنت تجلس على مكتب طوال اليوم، فتذكر ان تتحرك وتنتقل من مكانك من وقت إلى آخر، فهذا يمكن أن يكون مفيدًا. ودون الحاجة إلى الاستيقاظ كل 20 دقيقة، يمكنك استخدام الدواسة ومد كاحليك وثني ركبتيك للمساعدة في تحريك الدم وزيادة الدورة الدموية.

2. السمنة وسوء التغذية

تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة الضغط على الأوردة، وهو عامل يؤدي إلى تفاقم الدوالي. أيضًا، يجب تجنب الأطعمة المصنعة والمعالجة بشكل مفرط. مثل الكربوهيدرات المكررة والسكر المضاف في الحلويات مثل البسكويت والكعك والشوكولاته. يجب أيضًا تجنب الأطعمة المالحة أو عالية الصوديوم لأنها تجعل الجسم يحتفظ بالماء.

من ناحية أخرى، يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم في تقليل احتباس الماء. تشمل هذه الأطعمة بعض المكسرات مثل اللوز والفستق والعدس والفاصوليا والخضروات الورقية والبطاطس.

لذلك، فإن إعطاء الأولوية لنمط حياة صحي هو المفتاح للمساعدة في منع ظهور المزيد من الدوالي. يجب أن يكون النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات الطازجة والألياف والدهون الصحية والبروتين أساس أسلوب حياة صحي. شرب كمية كافية من الماء مهم أيضًا، لأن الترطيب الكافي يعني أن الدورة الدموية تسير بشكل صحي.

3. الخمول

خُلق الجسم ليتحرّك، وغالبًا ما نضطر للجلوس لساعات طويلة كل يوم، لكن لتفادي ظهور مرض الدوالي، فإن أكثر التمارين فائدةهو المشي، فهذا التمرين يمنع توسع الأوردة. كما تشمل الأنشطة الأخرى ذات التأثير المنخفض الموصى بها السباحة وركوب الدراجات واليوغا.

على سبيل المثال، في اليوغا، توجد أوضاع ترفع القدمين فوق مستوى القلب. هذه تسمى الانقلابات وتشمل الوقوف على الرأس والكتف، والوقوف على الحائط. من خلال هذه الحركات يمكن أن نسهل تدفق الدم في الاتجاه الصحيح.

4. أوضاع النوم الخاطئة عند الحامل

لأن الدوالي تحدث غالبًا في أثناء الحمل. يمكن أن يساعد النوم على الجانب الأيسر في منع تكون الدوالي وتخفيف أعراض الأوردة الموجودة. يساعد هذا الوضع في تقليل الضغط الذي يضعه الرحم المتوسع على الوريد الكبير في منطقة الحوض، والتي تقع في الجانب الأيمن الأوسط من الجسم.

5. الملابس الضيقة

يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على ساقيك، ما قد يؤدي إلى تفاقم الدوالي.

العلاجات الطبيعية للدوالي

تشير دراسة أجريت عام 2006 إلى أن مستخلص كستناء الحصان، Aesculus hippocastanum L، قد يساعد في تقليل آلام الساق والثقل والحكة لدى الأشخاص الذين يعانون من القصور الوريدي المزمن، وهو سبب رئيسي لتوسع الأوردة.

يمكن أن يساعد زيت السرو الأساسي في تقليل التورم في الأوردة السطحية وتحسين تدفق الدم إلى الساقين، وبالتالي يعزز تدفق الدم في الاتجاه المطلوب. يمكنك إضافة بضع قطرات إلى زيت ناقل والتدليك مباشرة في المنطقة التي توجد بها الدوالي.