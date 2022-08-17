من هو محافظ البنك المركزي المصري الجديد بعد استقالة طارق عامر؟!

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وطن– عقب الإعلان عن قبول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، تصدر اسم رئيس البنك المركزي الجديد قائمة الأكثر بحثا على جوجل.

ووفقا لما رصدته “وطن”، فإن التكهنات حول منصب محافظ البنك المركزي المصري تدور حول المصرفي هشام عز العرب الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وحسن عبد الله، ويعتبران أقوى المرشحين لخلافة طارق عامر.

كما تناولت الترشيحات رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في الحكومة المصرية، وأخيرًا جمال نجم، الذي يشغل منصب نائب المحافظ .

هشام عز العرب مرشح قوي لتولي منصب محافظ البنك المركزي المصري

ووفقا لما يدور في وسائل الإعلام المصرية، فإن هشام عز العرب فهو مصرفي مصري شغل عدة مناصب إدارية عالمية في عدد من البنوك مثل جي بي مورغان تشيس ودويتشه بنك.

وفي العام 2002 شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في البنك التجاري الدولي – مصر. وكان عضو مجلس إدارة شركة “فيرفاكس إفريقيا”، وعضو المجلس الاستشاري الإقليمي لمؤسسة ماستر كارد. وتم إعلان استقالة عز العرب من منصبه في البنك التجاري الدولي في أكتوبر 2020.

حسن عبدالله مرشح ثاني لمنصب محافظ البنك المركزي الجديد بعد استقالة طارق عامر

أما حسن عبد الله، فهو من مواليد أغسطس عام 1960، وحاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1982. وفي نفس العام، بدأ عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي، وتنقّل في تخصصات مصرفية مختلفة.

وفي 1988 انتقل حسن عبد الله إلى فرع البنك بمدينة نيويورك ليدير محفظة الخزانة وسياسات التحوط، واستمر لمدة عام قبل أن يعود للقاهرة. وفي عام 1994 تم ترقيته لمنصب مساعد المدير العام. وفي العام 1999 تولّى منصب المدير العام للبنك، واستمر حتى العام 2002 حينما صدر قرار بتعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وفيما يتعلق برانيا المشاط المرشح الثالث لمنصب محافظ البنك المركزي الجديد بعد استقالة طارق عامر. والتي تشغل منصب وزيرة التعاون الدولي فهي من مواليد 20 يونيو 1975، بمحافظة المنوفية. وحاصلة على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميريلاند، في كوليج بارك عام 2001.

السيسي يقبل استقالة طارق عامر

وكان التلفزيون المصري الرسمي، قد اعلن اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية. وذلك بعد استقالته من منصب محافظ البنك المركزي المصري.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن محافظ المركزي أكد أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية.

نفي شائعات سابقة عن استقالة طارق عامر

وكان البنك المركزي المصري قد نفى قبل أيام استقالة طارق عامر، تزامناً مع الأنباء الصادرة بإجراء تعديل وزاري.

وكشف جمال نجم النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري حينها، عدم صحة ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه. مؤكداً أن فترة توليه منصبه تنتهي في نوفمبر من العام المقبل.

وكانت شائعات كثيرة قد ترددت تفيد باستقالة طارق عامر، واقتراب تعيين الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط مكانه.

وعين عامر محافظاً للبنك المركزي منذ 27 نوفمبر 2015، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه.

وعامر هو نجل شقيق المشير عبد الحكيم عامر، وزير الدفاع المصري الأسبق. ونجل المهندس حسن عامر، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وتولى رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري.