ما التومافران؟ ثمرة الطماطم المعدلة وراثيا من جينات الزعفران

- Advertisement -

وطن-تساعد الثمار الجديدة التي لم يتم تسويقها بعد، على الحماية من الاضطرابات العصبية التي يسببها مرض الزهايمر.

بحسب صحيفة “إل ديباتي” الإسبانية، أنشأ فريق من الباحثين من جامعة كاستيلا لامانشا (UCLM) والمركز العالي للبحوث العلمية (CSIC)، طماطم تحتوي على جينات الزعفران القادرة على الحماية من الاضطرابات العصبية الناجمة عن مرض الزهايمر.

تسمى الثمرة المُصنعة الجديدة “Tomafrán” تومافران، وتم إنشاؤها من خلال مسار تخليق الأصباغ التي تعطي الزعفران لونه ونكهته، كما أوضح الدكتور أسامة أحرازم لـمصادر إخبارية عالمية.

ويوضح:”لقد أخذنا ثلاثة جينات من الزعفران، بالإضافة إلى جينات الانتقاء، ووضعنا محفزًا يعمل ببساطة كمفتاح، يخبر الجينات بمكان التلقيح. بهذه الطريقة، يقع تلقيح الجينات فقط في ثمار الطماطم، ما يسمح لها بالنمو بشكل طبيعي”.

وهكذا، تمكنت هذه المجموعة من الباحثين من تلقيح ثمرة الطماطم المعدلة وراثيًا، كما لها خصائص صحية متعددة.

ويقول الدكتور لورد غوميز:”لهذا النوع من الطماطم جميع الخصائص المعروفة بالفعل عند الزعفران، كما يمكن أن يعالج أنواع مختلفة من الأمراض المرتبطة بمشاكل التنكس العصبي مثل مرض الزهايمر والباركنسون أو الخرف، ولكن يمكن أيضًا استخدام هذه المركبات لعلاج الأمراض الجديدة التي لم تتم دراستها بالزعفران، بما في ذلك تطور الأورام مثل أورام دماغ“.

وبالمثل، سيكون لها تطبيقات متعددة في مجال مستحضرات التجميل وذلك بفضل المركبات المضادة للأكسدة التي تساعد على إبطاء شيخوخة الجلد. بالإضافة إلى ذلك تتمتع بميزة، وهي التكلفة المنخفضة مقارنة بمستخلص الزعفران في حد ذاته.