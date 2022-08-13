ولادة امرأة على ارتفاع 35000 قدم في الهواء (صور)

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وطن – ساعد زوجان ممرضان امرأة على ولادة طفل على متن طائرة في رحلة مدتها تسع ساعات إلى الفلبين، على ارتفاع 35000 قدم في الهواء، عندما دخلت السيدة الحامل في المخاض .

كان الثنائي شيريل ورويل باسكوا، اللذين يعملان كممرضين، متوجهين إلى الفلبين في جنوب شرق آسيا في غرب المحيط الهادئ في 2 أغسطس.

ولادة طفل على متن طائرة

واستقل الثنائي أول رحلة لهم من مطار هيثرو في لندن، إلى الكويت قبل بدء المرحلة الثانية من الرحلة إلى مانيلا عاصمة الفلبين.

بعد 20 دقيقة فقط، أدركت إحدى الأمهات، والتي تُدعى أيضًا شيريل، أنها بحاجة إلى المساعدة بعدما فاجأها المخاض على متن الطائرة وهي حالم في الشهر السادس.

تم مساعدة شيريل ورويل من قبل ممرضتين أخريين كانا أيضًا على متن الطائرة.

وقالت: ‘عندما حاولت إجراء الفحص الداخلي، فوجئت لأن الأم كانت بالفعل في مرحلة الإنجاب”.

وقالت الممرضة: “هذه هي المرة الأولى التي ساعدت فيها أمًا في رحلة ولم تكن المعدات الطبية كاملة”.

لقد كانت التجربة الأكثر إثارة، وفي نفس الوقت الأكثر تواضعًا، لي ولزوجي في مهنة التمريض بأكملها.

وذكرت: “نحن نلبي احتياجات المرضى ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع، ولكن هذه التجربة مختلفة وفريدة من نوعها”.بحسب “ديلي ميل” البريطانية

وظلت الممرضة شيريل على اتصال مع والدة الطفل بعد أن تم نقلهما بسرعة إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى محلي.

تم وضع الطفل الصغير على جهاز التنفس الصناعي .