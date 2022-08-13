تيار الإصلاح يرد على اتهامات خالد مشعل لـ”دحلان” بالتآمر على حماس

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وطن- رد تيار الإصلاح في قطاع غزة الذي يقوده القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان على تصريحات رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، التي اتهم فيها “دحلان” بالتآمر على حركة حماس.

وفي بيان له وصف تيار الإصلاح الديمقراطي، بغزة، تصريحات رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، بشأن أحداث الانقسام عام 2007، بأنها “افتراءات ومغالطات بحق القيادي الفلسطيني، محمد دحلان”.

وزعم بيان التيار الإصلاحي المزعوم أن “دحلان كان من السّباقين إلى الدعوة للوحدة الوطنية، وربطته علاقة استثنائية بقادة حركة حماس المؤسسين، ومن بينهم الشهداء عبد العزيز الرنتيسي وإسماعيل أبو شنب وغيرهم، وكان ممن دعوا للتسليم بنتيجة الانتخابات التشريعية عام 2006، وأن تتحمّل الحكومة المنتخبة مسؤولياتها في تقديم الخدمة للشعب الفلسطيني”.

"نُذكّر السيّد مشعل وسِواه بأن القائد #محمد_دحلان كان من السباقين إلى الدعوة للوِحدة الوطنية وربطته علاقة استثنائية بقيادة حركة حما$ المؤسّسين"

فتح -تيار الإصلاح- تردّ على تصريحات #خالد_مِشعل

#تيار_الإصلاح_حركة_فتح pic.twitter.com/gIi7AxRc8l — ع ل 𓂆 (@olasd961) August 13, 2022

استغراب واستهجان تيار دحلان من تصريحات مشعل

وعبّر تيار الإصلاح الديمقراطي في بينه عن استغرابه واستهجانه البالغ لما ورد على لسان مشعل، مشيراً إلى أن “اللافت هنا أن السيد مشعل كان هو شخصياً ذات يومٍ جزءاً من ماكيناتٍ سياسيةٍ وإعلاميةٍ طالما استهدفت مكانة ومواقف قائد التيار لسنواتٍ طويلة”.

ولفت البيان إلى أن تيار الإصلاح الديمقراطي “لن ينزلق أبداً لمربع أي خلافٍ مع أي طرفٍ في فلسطين، ولن يسمح لأيٍ كان أن يسحبنا إلى الخلف أو يزج بنا في تناقضاتٍ لا تخدم قضيتنا الوطنية”.

أسباب الانقسام الفلسطيني

وكان خاد مشعل قد أرجع أسباب الانقسام الحاصل بين الفلسطينيين إلى المجتمع الدولي “الذي لم يتقبل نتائج الانتخابات التشريعية عام 2006 وفازت فيها حركة حماس بالأغلبية، ولم يقبل التعاون مع الحركة، والبعض ابتز السلطة الوطنية الفلسطينية بقطع الدعم عنها في حال تعاملت مع حماس، إضافة إلى الضغوط والعبث الإسرائيلي”.

كما أرجع الأسباب خلال برنامج “الجانب الآخر” المذاع على قناة “الجزيرة” وتقدمه الإعلامية الأردنية علا الفارس إلى “عدم قبول أطراف فلسطينية مبدأ الشراكة، لأنها تعودت على الانفراد بالقرار الفلسطيني”، وفق ما نقل موقع (الجزيرة).

واتهم في السياق ذاته القيادي الفلسطيني، محمد دحلان، بالتآمر على حماس، إذ كان قد وعد قوى إقليمية ودولية بالقضاء على الحركة في بضعة أشهر -كما ذكرت تقارير صحفية- وأراد أيضا أن ينقلب على حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وفق قوله.

وشدد مشعل على أن “حركة حماس لم تتنصل من اتفاق مكة الموقع عام 2007، كما اتهمها الجانب السعودي، وأنه شخصيا أخبر أميرا سعوديا راحلا بأن اتفاق مكة يحسب للسعودية لأنه حقن الدم الفلسطيني، وعلى أساسه شُكلت حكومة وحدة وطنية برئاسة إسماعيل هنية”.