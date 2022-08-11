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الاستلقاء على الجانب الأيمن، الطريقة الصحيحة لتناول الحبوب في السرير

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
الطريقة الصحيحة لتناول الحبوب watanserb.com
الطريقة الصحيحة لتناول الحبوب
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وطن-يعتبر تناول الدواء عن طريق الفم، طريقة علاجية أكثر شيوعًا و أمانًا لكنها ليست الأسهل بحسب الخبراء. في الواقع يعدّ تناول الأدوية عن طريق الفم أكثر الطرق تعقيدًا، لأنه ينبغي التأكد من وصول الدواء إلى مكانه وأنه تم امتصاصه من قبل الجسم بشكل فعال وجيد لضمان عملية الشفاء بالشكل المطلوب.

وبحسب ما نشرته صحيفة “إل ديباتي” الإسبانية، فإن وضعية الجسم تؤثر بشكل حاسم على امتصاص الأدوية الفموية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور راجات ميتال، أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة جونز هوبكنز: “عملية شرب الأدوية من خلال الفم معقدة بشكل مدهش على الرغم من كونها الخيار الأكثر شيوعًا”.

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ويضيف “عندما تصل الحبوب إلى المعدة، فإن حركة جدرانها أو بطانتها وتدفق الدواء بداخلها يحدد السرعة التي تذوبها. فضلا عن ذلك، تلعب خصائص الحبة والمعدة دورًا أيضًا في عملية امتصاص الأدوية”.

يعتبر تناول الدواء عن طريق الفم، طريقة علاجية أكثر شيوعًا و أمانًا لكنها ليست الأسهل
يعتبر تناول الدواء عن طريق الفم، طريقة علاجية أكثر شيوعًا و أمانًا لكنها ليست الأسهل

في سياق متصل،  أجرى ميتال، بالاشتراك مع باحثين من جامعة جونز هوبكنز وكلية جونز هوبكنز للطب، دراسة نشرت في مجلة فيزياء السوائل، من قبل AIP Publishing، للبحث في تأثير وضع الجسم عند امتصاص الحبوب.

باستخدام طريقة محاكاة المعدة من خلال الكمبيوتر، وجد الباحثون أن التغيرات في وضعية استلقاء الجسم يمكن أن يكون لها تأثير كبير على معدل إفراغ المكون النشط للحبوب في المعي الاثني عشر. كما أظهرت المحاكاة أن التغيرات في  الجسموضع يمكن أن يكون لها تأثير يصل إلى نسبة 83٪ على امتصاص الدواء، وفقا لما ترجمته “وطن“.

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يُذكر أنه في حالة استلقاء المريض، يجب أن يتم تناول الحبوب على الجانب الأيمن من الجسم.

وبالنسبة للدراسة، ابتكروا نظام محاكاة حيوي، يسمى StomachSim، استنادًا إلى علم التشريح ووظيفة معدة الإنسان.

ولمقارنة تأثير وضع الجسم على التوافر البيولوجي للدواء، تم النظر في أربعة أوضاع مختلفة: الوضع المستقيم  والنوم على اليمين ثم  اليسار  والميل بالجسم إلى خلف.

نظرًا لأن الحبة تتطلب الكثير من الوقت لتذوب، فإن تأثير الوضع يؤثر بشكل كبير على حركة الحبوب.

في حالة استلقاء المريض، يجب أن يتم تناول الطعام على الجانب الأيمن من الجسم
في حالة استلقاء المريض، يجب أن يتم تناول الطعام على الجانب الأيمن من الجسم

يؤكد الدكتور راجات ميتال، أن شرب الدواء وأن في وضع الوقوف، وضعية سليمة ويمكنك شرب الحبوب؛ هذا الوضع يجعل الحبة تنزلق نحو مخرج المعدة. وتظهر الدراسة أنه إذا كان المريض مستلقيًا، فيجب أن يتم تناول الحبوب على الجانب الأيمن من الجسم.

وتقول الدراسة: “تؤدي وضعيات الجسم الجانبية الدائمة والعرضية واليمنى إلى امتصاص الحبوب بشكل أفضل مقارنة بوضعيات الاستلقاء اليسارية”.

في الختام، إذا توجب عليك تناول الحبة في الففراش، فمن الأفضل أن تفعل ذلك وأنت على الجانب الأيمن.

إذا كنت تتناول أيا من هذه الأدوية فمن المستحسن ألا تقود سيارتك

 

المصدرإل ديباتي-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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