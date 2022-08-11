الرئيسيةرياضةإقالة خاليلوزيتش من تدريب منتخب المغرب
رياضة

إقالة خاليلوزيتش من تدريب منتخب المغرب

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
إقالة خاليلوزيتش من تدريب المغرب ووليد الركراكي أبرز المرشحين لخلافته watanserb.com
إقالة خاليلوزيتش من تدريب المغرب ووليد الركراكي أبرز المرشحين لخلافته
- Advertisement -

وطن – ذكرت تقارير صحفية مغربية، عن إقالة المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش 69 عاماً، من تدريب منتخب المغرب (أسود الأطلس)، بعد نجاحه في قيادة الأخير في التأهل إلى مونديال كأس العالم 2022 قطر.

إقالة وحيد خاليلوزيتش

وقال موقع (ميديا 90) المغربي، بأن الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع، قرروا الاستغناء عن خدمات المدرب خاليلورزيتش بالتراضي، نظراً لتباين الرؤى بين الطرفين.

وبين الموقع، بأن قرار إقالة المدرب خاليلوزيتش جاءت بسبب تراجع أداء ومستوى المنتخب في الآونة الأخيرة، إلا جانب الخلافات مع اللاعبين المحترفين بالخارج. كان من أبرزهم حكيم زياش الذي قرر الاعتزال وعدم اللعب تحت قيادة المدرب الحالي.

وليد الركراكي أبرز المرشحين لخلافته

وأفادت تقارير مغربية، بأن المدرب المغربي وليد الركراكي المدير الفني السابق لفريق الوداد البيضاوي، الذي قرر تقديم استقالته في وقت سابق، عقب خسارة كأس العرش أمام منافسه نهضة بركان بركلات الترجيح بنتيجة 2-3، أقرب المرشحين لقيادة أسود الأطلس المغربي.

وكان البوسني خاليلوزيتش، قد تولى تدريب المنتخب المغربي (أسود الأطلس) في عام 2019، قادماً من نادي نانت الفرنسي.

كما ويعد المدرب وحيد خاليلوزيتش، المدير الفني الوحيد، الذي ساهم في تأهل ثلاثة منتخبات في القارة الأفريقية السمراء بالعبور إلى مونديال كأس العالم خلال مشواره التدريبي، وهم ساحل العاج (كوت ديفوار)، الجزائر، المغرب.

من هو وليد الركراكي؟!

وليد الركراكي، لاعب مغربي سابق ومدرب حالي، من مواليد عام 1975، في مدينة كورباي إيسون بفرنسا.

بدأ مشواره التدريبي بعد اعتزال عالم كرة القدم عام 2011، من بواية نادي الفتح الرباطي عام 2014، وتوج معه بلقبين وهما كأس العرش والدوري المغربي. كما وانتقل بعدها لتدريب الدحيل القطري الذي توج معه بلقب الدوري القطري 2020.

ليقرر بعدها العودة للمغرب، بعد التعاقد مع الوداد البيضاوي عام 2021، توج معه بلقبين وهما الدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا، لكنه فشل في التتويج بكأس العرش المغربي.

ومن الجدير بالذكر، بأن قرعة منافسات مونديال كأس العالم 2022، أوقعت منتخب المغرب (أسود الأطلس)، في المجموعة الرابعة. بجانب الوصيف كرواتيا وبلجيكا وكندا.

المصدروطن + ميديا 60 المغربي + الاتحاد المغربي لكرة القدم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

منتخب البرازيل لا يريد ملاقاة الأرجنتين لهذا السبب

رياضة

مفاجأة عن تغيير موعد بدء كأس العالم في قطر!

رياضة

فرجاني ساسي مهددٌ بالغياب عن كأس العالم 2022

رياضة

من هو المهدي مبارك الذي فشل الزمالك في التوقيع معه؟!

رياضة

بوغبا يفضل تمثيل فرنسا على حساب قرار يوفنتوس

رياضة

(شاهد) تقنية مذهلة ستبرد ملاعب مونديال كأس العالم 2022 قطر

الهدهد

قطر تتوعد المتاجرين بتذاكر كأس العالم 2022.. ما القصة؟

الهدهد

ما هو نظام “القبة السماوية” الذي سيحمي سماء قطر في مونديال 2022؟

رياضة

ضربة موجعة تُهدد منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022

رياضة

ملاعب مونديال كأس العالم 2022 خالية من الكحول

رياضة

وفق أسبقية الشراء .. بدء المرحلة الثالثة من بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2022

رياضة

الفيفا يكشف مميزات كرة كأس العالم 2022 شبه الآلية (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا