إقالة خاليلوزيتش من تدريب منتخب المغرب

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وطن – ذكرت تقارير صحفية مغربية، عن إقالة المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش 69 عاماً، من تدريب منتخب المغرب (أسود الأطلس)، بعد نجاحه في قيادة الأخير في التأهل إلى مونديال كأس العالم 2022 قطر.

إقالة وحيد خاليلوزيتش

وقال موقع (ميديا 90) المغربي، بأن الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع، قرروا الاستغناء عن خدمات المدرب خاليلورزيتش بالتراضي، نظراً لتباين الرؤى بين الطرفين.

وبين الموقع، بأن قرار إقالة المدرب خاليلوزيتش جاءت بسبب تراجع أداء ومستوى المنتخب في الآونة الأخيرة، إلا جانب الخلافات مع اللاعبين المحترفين بالخارج. كان من أبرزهم حكيم زياش الذي قرر الاعتزال وعدم اللعب تحت قيادة المدرب الحالي.

وليد الركراكي أبرز المرشحين لخلافته

وأفادت تقارير مغربية، بأن المدرب المغربي وليد الركراكي المدير الفني السابق لفريق الوداد البيضاوي، الذي قرر تقديم استقالته في وقت سابق، عقب خسارة كأس العرش أمام منافسه نهضة بركان بركلات الترجيح بنتيجة 2-3، أقرب المرشحين لقيادة أسود الأطلس المغربي.

🚨"تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالشكر الجزيل لما قدمه المدرب خلال الفترة التى اشرف فيها على قيادة المنتخب الوطني في مقدمتها التأهل الى نهائيات كاس العالم بمنتخب شاب واعد مليء بطموحات مستقبلية كبيرة، من جانبه تمنى السيد وحيد خاليلوزيتش حظا سعيدا للنخبة الوطنية" pic.twitter.com/3nmBVGoMnL — 2M.ma (@2MInteractive) August 11, 2022

وكان البوسني خاليلوزيتش، قد تولى تدريب المنتخب المغربي (أسود الأطلس) في عام 2019، قادماً من نادي نانت الفرنسي.

كما ويعد المدرب وحيد خاليلوزيتش، المدير الفني الوحيد، الذي ساهم في تأهل ثلاثة منتخبات في القارة الأفريقية السمراء بالعبور إلى مونديال كأس العالم خلال مشواره التدريبي، وهم ساحل العاج (كوت ديفوار)، الجزائر، المغرب.

■ رسمياً | الجامعة الملكية المغربية 🇲🇦 لكرة القدم، تعلن عن فك الارتباط بالناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش بالتراضي، وذلك بالنظر التباين الرؤى بين الطرفين.#المغرب #Morocco #Maroc pic.twitter.com/Sps5W8ofHY — Mohamed LAMOUDEN 🇲🇦 (@Medmdn17_) August 11, 2022

من هو وليد الركراكي؟!

وليد الركراكي، لاعب مغربي سابق ومدرب حالي، من مواليد عام 1975، في مدينة كورباي إيسون بفرنسا.

بدأ مشواره التدريبي بعد اعتزال عالم كرة القدم عام 2011، من بواية نادي الفتح الرباطي عام 2014، وتوج معه بلقبين وهما كأس العرش والدوري المغربي. كما وانتقل بعدها لتدريب الدحيل القطري الذي توج معه بلقب الدوري القطري 2020.

ليقرر بعدها العودة للمغرب، بعد التعاقد مع الوداد البيضاوي عام 2021، توج معه بلقبين وهما الدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا، لكنه فشل في التتويج بكأس العرش المغربي.

الجامعة المغربية لكرة القدم تعلن رحيل المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش والأقرب لتولي مهمة أسود الأطلس المغربي وليد الركراكي pic.twitter.com/nW0GtWvoSm — abd ennacer el bar/عبد الناصر البار (@nasronasro1988) August 11, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن قرعة منافسات مونديال كأس العالم 2022، أوقعت منتخب المغرب (أسود الأطلس)، في المجموعة الرابعة. بجانب الوصيف كرواتيا وبلجيكا وكندا.