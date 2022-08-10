تحدي بصري فشل فيه 98٪ من الناس: هل يمكنك العثور على الكلمة المخفية؟

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وطن-انتشر تحد بصري جديد على الشبكات الاجتماعية وفشل فيه 98٪ من الأشخاص. وهذا التحدي عبارة عن صورة يتعين عليك من خلالها العثور على الكلمة المخفية “ARMONIA” وقد يكون الشرح بسيطًا بالنسبة لك، لكن العثور عليها في الصورة سيكون تحديًا صعبا جدا، لاسيما أن ذلك ينبغي أن يكون في 10ثواني فحسب.

وبحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن هذا التحدي البصري الذي انتشر على الشبكات، قد نجح فيه 2٪ فقط من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعية.

في هذه الصورة يمكنك رؤية حروف الأبجدية اللاتينية على خلفية وردية، وعليك أن تحاول العثور على الكلمة باللغة الإسبانية “ARMONIA” ما يفيد HARMONY باللغة الانجليزية. كما يجب أن تجدها في 10 ثوانٍ، وإذا لم يكن كذلك، فستخسر التحدي.

ووفقا لما ترجمته “وطن“، لقد تمكن 2٪ فقط من الأشخاص الذين اطلعوا على التحدي من العثور على الكلمة في عشر ثواني كما كان مطلوب منهم.

هل ستكون جزءًا من الـ 2٪ الذين اكتشفوا التحدي؟ عليك أن تحاول!

هل تعتقد أنه يمكنك أن تكون ضمن 2٪ ممن فهموا التحدي بشكل صحيح؟ فيما يلي الصورة نأمل أن تتمكن من النجاح في التحدي. تذكر أن الوقت عامل حاسم؛ حيث يتوجب عليك العثور على الكلمة المخفية في أول 10 ثوانٍ من بدء البحث في الكلمات.

ما هي التحديات البصرية؟

التحديات البصرية هي ألعاب بسيطة تنتشر بسرعة وترفه بعض الشيء عن مستخدمي الشبكات الاجتماعية؛ حيث هناك الكثير ممن يتصفحون شبكات التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن التحديات البصرية ليست كلها معقدة، إلا أن هناك البعض الذي يجب عليك أن تجتهد حتى تنجح فيها. هذه الألعاب بسيطة ولا تكلفك أموالا أيضا، يتعين عليك فقط اللعب بمجرد النظر إلى الصورة.

عادةً ما تتكون هذه التحديات البصرية من العثور على الحروف والكلمات والأشياء المخفية في مكان ما. كما يمكن أن يكون الشيء الذي يجب العثور عليه، حيوانا أو أشخاصا محددين أو حتى أشياء صغيرة. إنها طريقة بسيطة للاستمتاع وتشغيل عقلك وتحدي نفسك في وقت وجيز.

هناك أيضًا أنواع أخرى من التحديات التي تنتشر بسرعة، مثل التحديات الفكرية أو بعض الألغاز المنطقية الأخرى. هناك المزيد من الألغاز المتاحة ويمكن العثور عليها جميعًا على الشبكات الاجتماعية.

حتى الآن، أظهر لغز كشف كلمة Harmony/ARMONIA من ضمن 120 حرفا في الصورة، أن لغز البحث عن الكلمات يمكن أن يمثل تحديًا كبيرًا، لاسيما إذا كان الوقت المتاح وجيزا.

تقول الصحيفة الإسبانية، “لن نكذب عليك، لقد اضطررنا للبحث عدة مرات للعثور على الكلمة، لكن في النهاية، حددنا المجموعة الصحيحة من الأحرف. إن هذا أكثر من مجرد تسلية ترفيهية”.