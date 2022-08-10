المهاجرون في مصر.. عددهم تسعة ملايين و”هذه الجنسيات” تتصدر

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وطن – أحصت المنظمة الدولية للهجرة، العدد الحالي للمهاجرين في مصر، إذ قدرت عددهم بتسعة ملايين مهاجر ولاجئ، ينتمون لـ133 دولة.

المنظمة الدولية قالت في بيان استعرضته وسائل إعلام محلية، إن العدد الحالي للمهاجرين الدوليين المقيمين في مصر يبلغ تسعة ملايين و12 ألفا و582 مهاجرًا.

وهذا الرقم يعادل 8.7% من إجمالي عدد السكان المصريين البالغ عددهم 103 ملايين و655 ألفا و989 شخصا.

المنظمة الدولية للهجرة أصدرت النهارده تقريرا جديدا، قدرت فيه أعداد المهاجرين في مصر بحوالي 9 مليون مهاجر. حوالي 8.7% من عدد سكان مصر. — Ahmed Ragab (@Ragab) August 8, 2022

ووفق البيان، فإن العدد الأكبر من المهاجرين سودانيون ويبلغ عددهم 4 ملايين شخص، ويحل السوريون في المرتبة الثانية بواقع 1.5 مليون شخص، فيما تستضيف مصر مليون يمني ومثلهم من اللليبين.

وتشكل هذه الجنسيات الأربع 80% من المهاجرين المقيمين حاليًا في البلاد.

وأظهر البيان كذلك، أن متوسط عمر المهاجرين في مصر هو 35 سنة، مع نسبة متوازنة من الذكور 50.4% والإناث 49.6%.

المنظمة الدولية للهجرة قدرت اعداد المهاجرين في مصر ب ٩.١ مليون بزيادة ٣ مليون عن التقديرات عن التقديرات الحكومية أخر سنتين بمعدل زيادة ٥٠% و هو أعلي من معدل الزيادة السكانية التي تصرخ منها نفس ذات الحكومة ١٠ أضعاف ٦٠% منهم بقالهم أكتر من ١٠ سنين، يعني "مستوطنين". pic.twitter.com/qhHCBpZSbb — dolendasecessio (@KaNakht__) August 7, 2022

و56% من هؤلاء اللاجئين يقيمون في خمس محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والدقهلية، فيما يعيش باقي المهاجرين في محافظات مثل أسيوط، أسوان، الغربية، الإسماعيلية، الأقصر، مرسى مطروح، المنوفية، المنيا، بورسعيد، القليويبة، قنا، البحر الأحمر، جنوب سيناء بأعداد قليلة، والشرقية وسوهاج والسويس.

واعتمادا على بيانات تم جمعها من السفارات ودراسات أجرتها المنظمة، كشف البيان أن أكثر من ثلثي المهاجرين (37%) يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.

منظمة الهجرة الدولية : المجموعات الكُبرى للمهاجرين في مصر وهم: المهاجرون السودانيون (4 ملايين) والسوريون (1.5 مليون) واليمنيون (مليون) والليبيون (مليون)، وتشكل هذه الجنسيات الأربع 80% من المهاجرين المقيمين حالياً في البلاد .

* صحيفة الشرق الاوسط اللندنية — محمد الغباري M-alghobari (@MohammedGhobari) August 7, 2022

المساهمة بشكل إيجابي في الاقتصاد المصري

واعتبر البيان أن هذا الأمر يعني أن المهاجرين في مصر يساهمون بشكل إيجابي في سوق العمل ونمو الاقتصاد المصري.

وأفاد البيان أيضا بأنّ 60% من المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر مندمجون جيدًا في المجتمع لأكثر من 10 سنوات (5.5 مليون شخص).

وهناك 6% من اللاجئين يعيشيون باندماج داخل المجتمع المصري لمدة 15 عامًا أو أكثر (بما في ذلك الأجيال الثانية).

السيسي والمهاجرون

وكثيرا ما يتناول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استضافة مصر لللاجئين لا سيما من دول الأزمات في المنطقة وتحديدا سوريا واليمن وليبيا.

وكشف التقرير أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين في مصر منذ عام 2019، بسبب عدم الاستقرار في البلدان المجاورة، مما دفع الآلاف من السودانيين وجنوب السودان والسوريين والإثيوبيين والعراقيين واليمنيين إلى البحث عن ملاذ آمن في مصر. pic.twitter.com/JWlKfCX6Wp — اقتصاد نيوز 24 (@Sumer_24) August 9, 2022

ويحرص دائما الرئيس المصري، على التأكيد على أن مصر لا تعتبر هؤلاء ضيوفا، لكن يتم اندماجهم في المجتمع، والتعامل معهم على أنهم مواطنون مصريون.

وسبق أن صرح السيسي بأن حكومته، على عكس بعض البلدان الأخرى، لا تحتجز المهاجرين في مخيمات ولكنها تسمح لهم بالعيش بحرية في المجتمع.

– الرئيس #السيسي: عدد المهاجرين في #مصر بلغ 6 ملايين ورفضنا المزايدة بيهم، وهما ضيوف عندنا مش لاجئين – مش محتاجين حد يقولنا معايير #حقوق_الإنسان في #مصر، نحن قيادة تحترم شعبها وتحبه – جميعكم ٦٠ مليون، أنا مسؤول عن إحياء 100 مليون نفس "يسلم لسانك ياريس، لجمهم" ..#تحيا_مصر✌️🇪🇬 pic.twitter.com/5MtVZCB52C — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) October 12, 2021

وتحدث كذلك عن توفير مصر التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات لجميع المهاجرين واللاجئين على الرغم من مواردها المحدودة والضغوط الاقتصادية.

يُشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة تُعرِّف “المهاجر” بأنه الشخص الذي يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدًا عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانوني للشخص، وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية؛ وما هي أسباب الحركة أو ما هي مدة الإقامة.