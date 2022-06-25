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حياتنا

قصي خولي يفاجئ شاب مصري قال “السوريين خربوا الدنيا” بالرد! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
قصي خولي يفاجئ شاب مصري قال
قصي خولي

وطن– تصدر اسم الفنان السوري قصي خولي، محركات البحث، والتريند في الساعات الأخيرة، بعد محاربته العنصرية تجاه السوريين في مصر بطريقته الخاصة.

السوريين خربوا الدنيا!

وأعاد قصي خولي نشر فيديوهات لشاب مصري، عبر خاصية “الستوري” في حسابه على “انستجرام”، وهو يدافع عن السوريين.

ويقول الشاب المصري بالفيديو: “الناس اللي بيقولوا إنه السوريين خربوا الدنيا عندهم حق. إوعى تعاشروا السوريين. هتخسروا كتير “.

وتابع الشاب: “الناس بيقولوا السوريين خربوا عليهم كل حاجة. أهل سوريا خربوا عليكوا بنجاحهم وإصرارهم. أهل سوريا بيخربوا الدنيا عليكم بشغلهم وبتعبهم”.

كرم وأصالة

واستمر الشاب في إشادته باللاجئين السوريين في مصر: “أهل سوريا بيخربوا الدنيا عليكم بكرمهم وأصلهم. لو مش كويسين ما كنتش حتشوف كرمهم رغم الشدة”.

وتابع: “لما تخش بيوتهم بيقولولك هاي المرة مو محسوبة. تحياتي لأهل سوريا. بتحاربوني عشان بحب أهل سوريا وبنشرلهم؟ طيب أنا مكمل وهفضل أنزل”.

وختم: “تحياتي لأهل سوريا وبقولها باسم 120 مليون مصري. هنفضل معاكم وسند ليكم. ولو الدنيا عليكم احنا هنفضل ظهركم. ارفع راسك فوق انت سوري”.

ارفع راسك إنت مصري

ورد قصي خولي على الشاب: “تحية كبيرة من أهل سوريا إلك ولأهل مصر الكرام”.

وفي تعليق آخر قال الفنان السوري: “ارفع راسك فوق، إنت مصري”.

وكان مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، المندوب الدائم بجامعة الدول العربية، محمد البدرى. قد كشف عام 2019، عن عدد اللاجئين السوريين الموجودين حاليا على أرض مصر.

وأكد البدري أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في مصر يبلغ 137 ألفا، لافتا إلى أن العدد الحقيقي يقدر بـ550 ألف سوري، بنسبة 10% من اللاجئين السوريين في باقي الدول.

دعم دولي

وقال البدري في حينها إن الحكومة المصرية تتحمل آثار وتبعات زيادة اللجوء سياسيا واقتصاديا، وسط نقص الدعم الدولي.

وأشار البدري إلى أن مصر عاملت السوريين بالشكل الذي يحفظ لهم كرامتهم، دون إقامة مخيمات للاجئين، وجعلتهم يتجولون في البلاد دون قيود.

وأكد في حينها أن مصر مستمرة في تقديم الدعم للاجئين السوريين والخدمات العامة لهم منذ عام 2012. وهي نفس الخدمات التي يتمتع بها المصريون في الصحة والتعليم والتعليم العالي، في ظل الوضع الاقتصادي والصعوبات التي تعاني منها مصر.

بينما تصاعد خطاب الكراهية خلال الفترة الأخيرة ضد اللاجئين السوريين في تركيا خاصة من مسؤولين وسياسيين مثل كمال كليشدار أوغلو. الذي قال إنه سيعمل على ترحيل جميع اللاجئين السوريين من تركيا في مدة زمنية أقصاها سنتان حال وصل حزبه إلى الحكم.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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