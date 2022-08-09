الرئيسيةالهدهدالمئات احتشدوا لحمله.. لحظة إخراج المقاوم إبراهيم النابلسي من منزله بعد قصفه...
الهدهد

المئات احتشدوا لحمله.. لحظة إخراج المقاوم إبراهيم النابلسي من منزله بعد قصفه من قوات الاحتلال

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
إبراهيم النابلسي watanserb.com
إبراهيم النابلسي
- Advertisement -

وطن- بث ناشطون فلسطينيون، مقطع فيديو يُظهر لحظة إخراج إبراهيم النابلسي من منزله بعد تعرضه للقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد محاصرته فجر اليوم الثلاثاء.

وأظهر مقطع الفيديو، حشودا ضخمة من الفلسطينيين وهم يحملون النابلسي من داخل المنزل الذي قصفته قوات الاحتلال.

وفجر اليوم الثلاثاء، اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية معززة بدوريات من جيش الاحتلال، حارة الحبلة في البلدة القديمة من مدينة نابلس، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين ما أسفر عن وقوع 30 إصابة بينها حالات خطرة.

وقالت قناة الجزيرة، إن قوات الاحتلال اغتالت النابلسي بعد محاصرة منزله.

وأظهرت مقاطع فيديو، مواصلة المقاومين الاشتباك مع جنود الاحتلال والقوات الخاصة التي تحاصر منزلاً في البلدة القديمة في نابلس.

واستهدفت العملية، على وجه التحديد، البطل المقاوم إبراهيم النابلسي، فيما نقلت وسائل إعلام عبرية عن جيش الاحتلال، إعلانه عن اغتيال النـــابلسي بعد اشــتباكات عنيفة خاضها مع ما تعرف بـ”القوات الخاصة الإسرائيلية” عقب محاصرته في منزل بالبلدة القديمة في نابلس.

نابلس: قوات الاحتلال تقتحم المدينة بعنف وتهاجم المواطنين بالرصاص والقذائف.. (فيديو)

وأشار الإعلام العبري أيضًا، إلى أن شرطة الاحتلال رفعت درجة التأهب في الضفة المحتلة بعد اغتيال النابلسي.

واليوم، انتشر تسجيل صوتي لإبراهيم النابلسي قائد كتائب شهداء الأقصى في نابلس، يقول: “بحبك يا أمي، حافظوا على الوطن من بعدي، بوصيكم محدا يترك البارودة، أنا محاصر ورايح استشهد، ادعولي”

وكان النابلسي قد تمكن من الفرار من محاولة قوات الاحتلال اعتقاله، قبل أسبوعين، واستشهد حينها فلسطينيان، وخلال تشييع جثمانيهما بعد عدة ساعات، ظهر النابلسي في الجنازة.

ففي البلدة القديمة، التي تقع وسط مدينة نابلس، وتحديدا “حارة الياسمينة” التاريخي، وقعت مواجهات مسلحة عنيفة واشتباكات استمرت لأكثر من أربع ساعات.

وأعلن لاحقا عن استشهاد الشابين محمد بشار عزيزي (25 عاما) وعبد الرحمن جمال صبح (28 عاما) بعد حصار واشتباك مع قوات معززة من جيش الاحتلال.

قوات الاحتلال قصفت منزله.. رسالة صوتية تقشعر لها الأبدان من البطل المقاوم إبراهيم النابلسي قبل استشهاده

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

قوات الاحتلال قصفت منزله.. رسالة صوتية تقشعر لها الأبدان من البطل المقاوم إبراهيم النابلسي قبل استشهاده

الهدهد

الثالث خلال ساعات .. إعدام شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

الهدهد

اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في طوباس (شاهد)

الهدهد

استشهاد 4 فلسطينيين في اشتباكات مع الاحتلال بالضفة والقدس

الهدهد

مجزرة في جنين.. “4” شهداء اختطفت إسرائيل منهم اثنين خلال اشتباكات مسلحة “فيديو”

الهدهد

اعتقال جيفارا البديري.. هاشتاج تصدر مواقع التواصل بعد أن حاول الاحتلال إخفاء الصورة

الهدهد

قوات الاحتلال تعتدي على جيفارا البديري مراسلة الجزيرة وتعتقلها في القدس (فيديو)

الهدهد

 أنقذوا حي الشيخ جراح.. المواجهات تعود للحي الذي فجر هبة الفلسطينيين والاحتلال يعتدي على المقدسيين

الهدهد

(كل التوفيق للقوات الإسرائيلية).. إعلامي إماراتي يبارك اعتقال (قاهر المطبعين) كمال الخطيب

الهدهد

ارتفاع حصيلة الشهداء في مواجهات عنيفة في الضفة الغربية لنصرة غزة والقدس (شاهد)

الهدهد

القدس تنتفض والأقصى يشتعل.. مواجهات عنيفة في باب العامود تزامناً مع احياء ليلة القدر

الهدهد

(ولك خنقتني) قوات الاحتلال تعتقل مقدسياً على طريقة جورج فلويد في الشيخ جراح

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا