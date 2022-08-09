المئات احتشدوا لحمله.. لحظة إخراج المقاوم إبراهيم النابلسي من منزله بعد قصفه من قوات الاحتلال

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وطن- بث ناشطون فلسطينيون، مقطع فيديو يُظهر لحظة إخراج إبراهيم النابلسي من منزله بعد تعرضه للقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد محاصرته فجر اليوم الثلاثاء.

وأظهر مقطع الفيديو، حشودا ضخمة من الفلسطينيين وهم يحملون النابلسي من داخل المنزل الذي قصفته قوات الاحتلال.

عاجل| مصادر صحفية: "إخراج جثمان شهيد من المنزل الذي حاصرته قوات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة نابلس". pic.twitter.com/O9mSBK9x1R — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 9, 2022

وفجر اليوم الثلاثاء، اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية معززة بدوريات من جيش الاحتلال، حارة الحبلة في البلدة القديمة من مدينة نابلس، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين ما أسفر عن وقوع 30 إصابة بينها حالات خطرة.

مراسلنا: "مواجهات عنيفة تدور بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في نابلس تزامناً مع اشتباكات مع الـــمقاومين". pic.twitter.com/0f4Mr9fZ75 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 9, 2022

وقالت قناة الجزيرة، إن قوات الاحتلال اغتالت النابلسي بعد محاصرة منزله.

عاجل | مراسل #الجزيرة: قوات الاحتلال تغتال إبراهيم النابلسي قائد كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح في نابلس — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) August 9, 2022

وأظهرت مقاطع فيديو، مواصلة المقاومين الاشتباك مع جنود الاحتلال والقوات الخاصة التي تحاصر منزلاً في البلدة القديمة في نابلس.

مصادر محلية: "المقـــاومون يواصلون الاشتباك مع جنود الاحتلال والقوات الخاصة التي تحاصر منزلاً في البلدة القديمة في نابلس". pic.twitter.com/jdyhWZMsUk — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 9, 2022

واستهدفت العملية، على وجه التحديد، البطل المقاوم إبراهيم النابلسي، فيما نقلت وسائل إعلام عبرية عن جيش الاحتلال، إعلانه عن اغتيال النـــابلسي بعد اشــتباكات عنيفة خاضها مع ما تعرف بـ”القوات الخاصة الإسرائيلية” عقب محاصرته في منزل بالبلدة القديمة في نابلس.

وأشار الإعلام العبري أيضًا، إلى أن شرطة الاحتلال رفعت درجة التأهب في الضفة المحتلة بعد اغتيال النابلسي.

عاجل| مصادر عبرية: شرطة الاحتلال ترفع درجة التأهب في الضفة المحتلة بعد اغتيال النابلســـي — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 9, 2022

واليوم، انتشر تسجيل صوتي لإبراهيم النابلسي قائد كتائب شهداء الأقصى في نابلس، يقول: “بحبك يا أمي، حافظوا على الوطن من بعدي، بوصيكم محدا يترك البارودة، أنا محاصر ورايح استشهد، ادعولي”

تسجيل صوتي قبل لحظات من استشهاده .. #إبراهيم_النابلسي قائد كتائب شهداء الأقصى في #نابلس .. يقول "بحبك يا أمي، حافظوا على الوطن من بعدي، بوصيكم محدا يترك البارودة، أنا محاصر ورايح استشهد، ادعولي" pic.twitter.com/Lpy8yVzUJ7 — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) August 9, 2022

وكان النابلسي قد تمكن من الفرار من محاولة قوات الاحتلال اعتقاله، قبل أسبوعين، واستشهد حينها فلسطينيان، وخلال تشييع جثمانيهما بعد عدة ساعات، ظهر النابلسي في الجنازة.

ففي البلدة القديمة، التي تقع وسط مدينة نابلس، وتحديدا “حارة الياسمينة” التاريخي، وقعت مواجهات مسلحة عنيفة واشتباكات استمرت لأكثر من أربع ساعات.

وأعلن لاحقا عن استشهاد الشابين محمد بشار عزيزي (25 عاما) وعبد الرحمن جمال صبح (28 عاما) بعد حصار واشتباك مع قوات معززة من جيش الاحتلال.